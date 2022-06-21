Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 уже на фронте, - Резников

Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами уже на фронте.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами. Важно. Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Теперь к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарил немецких партнеров за поддержку.

Как всегда, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно же, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой. Также хочу поблагодарить немецких партнеров за поддержку, на увеличение которой мы продолжаем рассчитывать.

Очень ценю усилия моей коллеги – министра обороны Германии Кристине Ламбрехт", – добавил Резников.

Смотрите также: Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Фредериксен. ВИДЕО