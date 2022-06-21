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Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 уже на фронте, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков,гаубиці

Немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами уже на фронте.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами. Важно. Это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий нашу оборону. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Теперь к этому "клубу лучших" присоединился и Ph2000", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарил немецких партнеров за поддержку.

Как всегда, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно же, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали всемирной легендой. Также хочу поблагодарить немецких партнеров за поддержку, на увеличение которой мы продолжаем рассчитывать.

Очень ценю усилия моей коллеги – министра обороны Германии Кристине Ламбрехт", – добавил Резников.

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Топ комментарии
+146
хрести ні в якому разі не замальовуйте
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21.06.2022 16:07
+96
И больше губных гармошек в перерыве между обстрелами кацапов!
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21.06.2022 16:09
+78
Нехай просто Rammstein врубають і норм, ванюхи повсираються.
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21.06.2022 16:14
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хрести ні в якому разі не замальовуйте
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21.06.2022 16:07 Ответить
И больше губных гармошек в перерыве между обстрелами кацапов!
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21.06.2022 16:09 Ответить
Нехай просто Rammstein врубають і норм, ванюхи повсираються.
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21.06.2022 16:14 Ответить
Rammstein - Feuer Frei! (Official video)
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21.06.2022 20:16 Ответить
Наші не гірші: Кому Вниз - Ліра
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21.06.2022 20:29 Ответить
Главное чтоб делали то , что обещали. если обещали четыре дали четыре - это очень хорошо. А ты сколько дал? 😀
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21.06.2022 16:36 Ответить
Дає він багато кому, думаю любе також брати
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21.06.2022 18:31 Ответить
"В рота брав, але отвiр залишiв недоторканим" (с)
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21.06.2022 18:50 Ответить
Не 4, а 7 і ще 5 від Нідерландів.
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21.06.2022 17:05 Ответить
Шёл бы ты за корабле
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21.06.2022 17:23 Ответить
Это самая лучшая гаубица в мире. Одна такая эффективна как 5 штук старых советских.
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21.06.2022 18:34 Ответить
Именно, мешок ты с дерьмом, сравнил Джавелин с РПГ.
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22.06.2022 01:16 Ответить
Оці 4 замінять 20 совкових!
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21.06.2022 21:37 Ответить
Гарна новина, гобліни сруть цеглинами від страху
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21.06.2022 16:07 Ответить
Нарешті!👍
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21.06.2022 16:08 Ответить
Дас ис фантастиш, зоюрозуміло що танків своїх не дадуть, бтрів також, давайте тоді побільше артилерії та набоїв.
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21.06.2022 16:08 Ответить
Невже ти думаєш,що германці не тримають слово?Не "переживай,бо тобі і не треба знати,хлопче неслуживий!Пофантазуй,диванний чувак!Скажу одне, ЗСУ дадуть і танки,і бронетехніку та інше!
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21.06.2022 16:29 Ответить
Да я считаю, что немцы не держат слово.
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21.06.2022 16:38 Ответить
О, чудо. Не вірю.
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21.06.2022 16:08 Ответить
Після 80 років, знову на нашій землі німецька артилерія, дід з бабою мої як би встали, певно сказалиб що німці знов напали, як би вони здивувалися, колі б дізналися, хто саме напав, хоча може і не здивувалися б...
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21.06.2022 16:11 Ответить
А мої , як не дивно , мабуть би і не здивувалися з приводу "можем павтаріть " - дядька відразу з Німеччини , куди не по своїй волі попав , відправили на Донбас , що був тоді нічим за каторгу не кращий (( Все життя баба згадувала що перше що зробили німці у 41 - поремонтували шляхи і під час негоди ні самі ними не користувалися , ні інших не пускали доки не просохнуть ; асвабадітєлі у 43 перше що зробили - ті шляхи розмісили до стану болота і потім у тому болоті так і бовталися аж допоки не почали будувати шляхи із твердим покриттям у 70-ті (( за три роки окупації до Німеччини вивезли на примусові роботи близько сотні односельчан , усі звідти живими повернулися ; після мобілізації у 43 близько 500 чоловіків "визволителями" за місяць майже 300 загинуло , на половину з яких навіть похоронок не надіслали (( Усіх примусово вивезених до Німеччини пропустили через трудові табори ; зате тих хто туди добровільно свого часу поїхав - повернули відразу додому , при чому повлаштовували на хлібні місця (( один з таких кадрів , сам син поліцая, все життя пропрацював у колгоспі головбухом , учив інших як жити треба ; у 90-ті отримав найбільшу суму відшкодування від Німеччини за добровільну "примусову" працю та іще й досі людям очі мозолить . Зате тих хто на німців відмовлявся працювати - з поверненням совєтів обклали такими податками що вони окупацію як рай згадували (( так що дивуватися немає чому.
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21.06.2022 17:36 Ответить
А де корнет Арєстовіч со подоляками і зрадою стосовно німецької і не лише допомоги?
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21.06.2022 16:13 Ответить
Арестович сьогодні буде Фєйгіну розповідати, що це все його стараннями і стрімами, він дотиснув, а так бі ніяк не дали.
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21.06.2022 16:15 Ответить
сегодня будет 118-ая попытка люсинды соблазнить фейгина сладкими речами..
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21.06.2022 17:04 Ответить
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21.06.2022 17:57 Ответить
"Зелена"пліснява тільки заважає союзникам в допомозі від того,що є "діджеї арахамії" у владі!
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21.06.2022 16:36 Ответить
Та не тільки Арестович,весь "комплект" собі медальок навішає.....
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21.06.2022 16:21 Ответить
Sehr gut.
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21.06.2022 16:23 Ответить
Дядя Шольц, прости. Только что обсуждали какая же ты гнида, а ты начал исправляться. Дай ещё вооружения нашим героям, не будь гнидой.
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21.06.2022 16:23 Ответить
ну нє всьо так однозначно: 7 сау дали, а до двох-трьох сотень бронетехніки від себе, Іспанії і Словаччини заблокували. І Польщі теж нічого не дали
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21.06.2022 17:17 Ответить
Олег (Олаф) за все берётся смело...
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21.06.2022 17:42 Ответить
😂😂😂
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21.06.2022 19:33 Ответить
отлично, теперь пусть себе еще наделают много и часть снова нам, иначе до них война докатится
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21.06.2022 16:24 Ответить
Це чудова новина ... Давайте збiльшуйте постачу!!!
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21.06.2022 16:26 Ответить
Еще 5 голландских на подходе.
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21.06.2022 17:46 Ответить
Otlycno,eti ******* lucije iz vsex sto tut nazvani ,i ecio xoroso sto polnostiu kak polozeno podgotovlen ekipaz
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21.06.2022 16:28 Ответить
Кажуть, що найкращі - це "цезарі". По дальності і по мобільності.
Але й німцям подяка, що нарешті розчехлились!
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21.06.2022 16:37 Ответить
Нет, панцергаубица из списка лучшая САУ
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21.06.2022 16:40 Ответить
Сидить Гітлер в бункері, тут без стуку влітає Гебельс, весь мокрий і з зачіскою а-дя Боря Джонсонюк.
- Майн фюрер! Мені приснився кошмар!
- ???
- Що українці воюють з москалями і херачать їх нашими гаубицями...
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21.06.2022 17:21 Ответить
це дійсно років з двадцять тому виглядало б як божевілля. хоча "спецоперація" якраз такою і є.
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21.06.2022 20:36 Ответить
От як херню напишу, то всім страшно подобається.
А як щось серйозне, то...
До чого людей довели, до якої стадії дебілізму...
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22.06.2022 11:10 Ответить
Это все невозможно утверждать с достаточной точностью. То, что механизм заряжания у Цезарей открыт для прилета всех осколков,( а механизмы сложные ), не есть хорошо, а в остальном они оочень близки по ТТХ
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21.06.2022 16:58 Ответить
П.С. длина ствола у обеих-52 калибра. Дальность зависит от типа снарядов.
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21.06.2022 17:02 Ответить
Caeser xorosyje no PZX nomer1.Ecio nado poprosit Italiji stob ix dali u nix ix mnogo takix na skladu
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21.06.2022 17:29 Ответить
Вот они, настоящие гаранты безопасности Украины, пока еще не в таком количестве, как хотелось бы, зато в хорошем качестве, дай бог расчетам мастерства, чтобы утилизировали максимум нечисти, залезшей на нашу землю.
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21.06.2022 16:39 Ответить
Та невже. Нарешті. В лісі динозавр здох. Може вони й з копією М-270 MARS-2 не надурять.
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21.06.2022 16:48 Ответить
Уважаемые Украинцы, помощь от Германии и остальных стран запада будет во много раз больше, если шапито 95 и им назначенные чины, будут меньше трепать зыком а больше работать.
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21.06.2022 16:52 Ответить
Шо робити, у них робота така, язиком ляпати.
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21.06.2022 19:44 Ответить
Використовувати за призначенням те, що дали
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22.06.2022 01:40 Ответить
Спасибо ФРГ за 7 САУ и Нидерландам за 5. Две новых батареи лишними не будут.
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21.06.2022 16:58 Ответить
Ще Італія повинна 6 підкинути таких самих.
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21.06.2022 17:07 Ответить
А когда она обещала?
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21.06.2022 17:47 Ответить
Про Італію не чула. Ось про 25 словацьких гаубиць Zuzana2 навіть читала, але наш міністр чомусь про них не згадав.
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21.06.2022 20:26 Ответить
І ***** про це розповідати. Йолоп.
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21.06.2022 17:09 Ответить
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21.06.2022 17:20 Ответить
Но пасаран!
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21.06.2022 17:30 Ответить
де бл* леопарди абрамси ?
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21.06.2022 17:26 Ответить
Їдуть.
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21.06.2022 17:31 Ответить
Там бл*
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21.06.2022 17:42 Ответить
Абрамси - ніколи, найближчі роки. Леопрди - 1 (а, м) можливо.
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21.06.2022 19:46 Ответить
Такой впечатление, что кто больше во власти сольет секретов, тот главный герой. Каждому первому отрезай языг - не ошибешься.
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21.06.2022 17:35 Ответить
Не дайте кремлеботам рассорить Украину и Германию. У немцев лучшая техника - нужно с ними дружить обязательно. Даже если задерживают помощь - все равно ни в коем случае не гнобить. Нужно напоминать мягко и методично, в дипломатических рамках без истерик. Немецкая техника лучшая в мире, а Pzh 2000 - лучшая САУ мира.
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21.06.2022 17:36 Ответить
Только количество ее вполне гомеопатическое.
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21.06.2022 17:48 Ответить
Не может бить неужели дали, а что крести стёрли?! непорядок, чтоби следушие партии были с крестами, ато двойной ефекть теряется.Представляете как немцкыми крестами сильно повисится падёж бацано-население в московие.
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21.06.2022 17:40 Ответить
Методичка зайшла?
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21.06.2022 17:41 Ответить
Не может бить неужели дали, а что крести стёрли?! непорядок, чтоби следушие партии были с крестами, ато двойной ефекть теряется.Представляете как немцкыми крестами сильно повисится падёж барано-население в московие.
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21.06.2022 17:41 Ответить
Министр обороны, ты уже переобулся и подлизываешь Залужному? Не стоит. Ты зачем разоружал Армию?
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21.06.2022 17:55 Ответить
nado podozhdat nemnogo - mozhe feik ?
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21.06.2022 18:00 Ответить
Сказано в множині, значить Шольц виділив більше однієї штуки. *********** мабуть по всій Німеччині шукав і нема, добре що стандарт.
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21.06.2022 18:00 Ответить
Ну нарешті.

А тепер, герр Шольц, дай грошей Рейнметалу, най штампують ще.

На весь Бундес 100 штук, з них 60 на консервації, а решта розкидана по Балтиці, так що нам ледь-ледь 7 штук нашкрябали. Данке, фрау Ріббентроп, грьобаний сором.
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21.06.2022 18:09 Ответить
А всё потому что немцы и не могли дать раньше оружие пока не подготовят экипаж. Да, дурачки писали всякое, но это только из-за собственного слабоумия. Не понимают немецкий менталитет понимаешь. Сначала всякая бюрократия с бумажками, потом тщательная подготовка военных, потом экзамены, потом пересдача, т.к. с первого раза точно не сдашь, потом только, если повезёт, на поле боя. Всё во-благо качества и главное, конечного результата- никому легче же не станет от раздолбанной техники в первый же день из-за нехватки навыков по её использованию? Это только на бумаге можно отчитаться и похвастаться, мол вон как помогли, а дальше уже ваши трудности.... у немцев другой подход. Главное и хорошо, что на дурачков некоторых из Украины внимание не обращают- характер нордический, как говорится....
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21.06.2022 18:16 Ответить
Дякуємо!
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21.06.2022 18:24 Ответить
Чудово!!!!!!!
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21.06.2022 18:35 Ответить
еще б снарядов к ней штук по 10 эшелонов в сутки..т был бы зер - гуд...
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21.06.2022 18:39 Ответить
безпеку треба забезпечити, хоч бійців зі стінгерами,
кацапня буде їх шукати
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21.06.2022 18:44 Ответить
нам би ще південну корею уговорити. у них, кажуть, цього добра нераховано і вони збираються поставити тисячі на зберігання. кріи того в них є і російські танки і бронемашини,рузькі ,в свій час, розплатились ними за якісь борги. треба послати туди Мельника. якщо він додовбав Шольца, то може і корейців уговорить.
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21.06.2022 18:56 Ответить
Нє, Схід справа чутлива ...
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21.06.2022 19:48 Ответить
И парочку "Юнкерсов" - нигде случайно не пылятся ?
Чисто для атмосферы - типа, и мы можем повторить !
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21.06.2022 19:25 Ответить
даже Юнекрсы легко бы справились с сушками
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21.06.2022 19:36 Ответить
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21.06.2022 19:56 Ответить
Не перегинайте, Вам ще Ме-119 ...
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21.06.2022 19:49 Ответить
Интересно,кто из рус иванов стал первым,кому впервые с мая 45-го немецкая гаубица снесла кочан ?
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21.06.2022 20:39 Ответить
Приз вирушає до республіки Бурятія
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21.06.2022 23:02 Ответить
Сподіваюся що це лише перші ластівки.
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21.06.2022 21:02 Ответить
В Німеччині, особливо в її Східній частині, дуже багато німців знають кацапську. Вони 20 років слухали фашистську риторику ***** і нічого не робили для власного захисту! Безпрестанне "победобєсіє" вони воліли не помічати. Що ж, Німеччина занадто розраховувала на НАТО. Але висновки схоже вже поступово втілюються в оборонні замовлення і *********** армії яка де факто у німців дуже маленька.
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21.06.2022 23:13 Ответить
а , пудєль офшорний , рєзніков коли буде на фронті?
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22.06.2022 00:10 Ответить
ЕЩЁ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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22.06.2022 04:32 Ответить
а яке число штук артилерії з того боку притягнули в Україну москалі?
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22.06.2022 07:09 Ответить
Сколько ни притянули, в Украине до хрена своих гаубиц и самоходок под 152 мм снаряд,нет только самих снарядов - никто не делает надо забирать их немеряные запасы из Приднестровья, со складов бывшей 14 армии СССР - покупать или забирать, тогда не надо на пальцах считать, сколько и чего поставили НАТО и США, всего вместе хватит для уничтожения ордынской сволочи.
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23.06.2022 18:47 Ответить
 
 