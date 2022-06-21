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Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже на фронті, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков,гаубиці

Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами уже на фронті.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph2000", - йдеться в повідомленні.

Міністр подякував німецьким партнерам за підтримку.

"Як завжди, Головнокомандувач Збройних Сил України Генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати.

Дуже ціную зусилля моєї колеги - міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт", - додав Резніков.

Читайте: Україна не планує нападу на Росію та захоплення її територій, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+146
хрести ні в якому разі не замальовуйте
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21.06.2022 16:07
+96
И больше губных гармошек в перерыве между обстрелами кацапов!
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21.06.2022 16:09
+78
Нехай просто Rammstein врубають і норм, ванюхи повсираються.
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21.06.2022 16:14
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хрести ні в якому разі не замальовуйте
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21.06.2022 16:07 Відповісти
И больше губных гармошек в перерыве между обстрелами кацапов!
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21.06.2022 16:09 Відповісти
Нехай просто Rammstein врубають і норм, ванюхи повсираються.
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21.06.2022 16:14 Відповісти
Rammstein - Feuer Frei! (Official video)
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21.06.2022 20:16 Відповісти
Наші не гірші: Кому Вниз - Ліра
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21.06.2022 20:29 Відповісти
Главное чтоб делали то , что обещали. если обещали четыре дали четыре - это очень хорошо. А ты сколько дал? 😀
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21.06.2022 16:36 Відповісти
Дає він багато кому, думаю любе також брати
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21.06.2022 18:31 Відповісти
"В рота брав, але отвiр залишiв недоторканим" (с)
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21.06.2022 18:50 Відповісти
Не 4, а 7 і ще 5 від Нідерландів.
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21.06.2022 17:05 Відповісти
Шёл бы ты за корабле
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21.06.2022 17:23 Відповісти
Это самая лучшая гаубица в мире. Одна такая эффективна как 5 штук старых советских.
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21.06.2022 18:34 Відповісти
Именно, мешок ты с дерьмом, сравнил Джавелин с РПГ.
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22.06.2022 01:16 Відповісти
Оці 4 замінять 20 совкових!
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21.06.2022 21:37 Відповісти
Гарна новина, гобліни сруть цеглинами від страху
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21.06.2022 16:07 Відповісти
Нарешті!👍
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21.06.2022 16:08 Відповісти
Дас ис фантастиш, зоюрозуміло що танків своїх не дадуть, бтрів також, давайте тоді побільше артилерії та набоїв.
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21.06.2022 16:08 Відповісти
Невже ти думаєш,що германці не тримають слово?Не "переживай,бо тобі і не треба знати,хлопче неслуживий!Пофантазуй,диванний чувак!Скажу одне, ЗСУ дадуть і танки,і бронетехніку та інше!
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21.06.2022 16:29 Відповісти
Да я считаю, что немцы не держат слово.
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21.06.2022 16:38 Відповісти
О, чудо. Не вірю.
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21.06.2022 16:08 Відповісти
Після 80 років, знову на нашій землі німецька артилерія, дід з бабою мої як би встали, певно сказалиб що німці знов напали, як би вони здивувалися, колі б дізналися, хто саме напав, хоча може і не здивувалися б...
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21.06.2022 16:11 Відповісти
А мої , як не дивно , мабуть би і не здивувалися з приводу "можем павтаріть " - дядька відразу з Німеччини , куди не по своїй волі попав , відправили на Донбас , що був тоді нічим за каторгу не кращий (( Все життя баба згадувала що перше що зробили німці у 41 - поремонтували шляхи і під час негоди ні самі ними не користувалися , ні інших не пускали доки не просохнуть ; асвабадітєлі у 43 перше що зробили - ті шляхи розмісили до стану болота і потім у тому болоті так і бовталися аж допоки не почали будувати шляхи із твердим покриттям у 70-ті (( за три роки окупації до Німеччини вивезли на примусові роботи близько сотні односельчан , усі звідти живими повернулися ; після мобілізації у 43 близько 500 чоловіків "визволителями" за місяць майже 300 загинуло , на половину з яких навіть похоронок не надіслали (( Усіх примусово вивезених до Німеччини пропустили через трудові табори ; зате тих хто туди добровільно свого часу поїхав - повернули відразу додому , при чому повлаштовували на хлібні місця (( один з таких кадрів , сам син поліцая, все життя пропрацював у колгоспі головбухом , учив інших як жити треба ; у 90-ті отримав найбільшу суму відшкодування від Німеччини за добровільну "примусову" працю та іще й досі людям очі мозолить . Зате тих хто на німців відмовлявся працювати - з поверненням совєтів обклали такими податками що вони окупацію як рай згадували (( так що дивуватися немає чому.
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21.06.2022 17:36 Відповісти
А де корнет Арєстовіч со подоляками і зрадою стосовно німецької і не лише допомоги?
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21.06.2022 16:13 Відповісти
Арестович сьогодні буде Фєйгіну розповідати, що це все його стараннями і стрімами, він дотиснув, а так бі ніяк не дали.
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21.06.2022 16:15 Відповісти
сегодня будет 118-ая попытка люсинды соблазнить фейгина сладкими речами..
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21.06.2022 17:04 Відповісти
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21.06.2022 17:57 Відповісти
"Зелена"пліснява тільки заважає союзникам в допомозі від того,що є "діджеї арахамії" у владі!
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21.06.2022 16:36 Відповісти
Та не тільки Арестович,весь "комплект" собі медальок навішає.....
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21.06.2022 16:21 Відповісти
Sehr gut.
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21.06.2022 16:23 Відповісти
Дядя Шольц, прости. Только что обсуждали какая же ты гнида, а ты начал исправляться. Дай ещё вооружения нашим героям, не будь гнидой.
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21.06.2022 16:23 Відповісти
ну нє всьо так однозначно: 7 сау дали, а до двох-трьох сотень бронетехніки від себе, Іспанії і Словаччини заблокували. І Польщі теж нічого не дали
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21.06.2022 17:17 Відповісти
Олег (Олаф) за все берётся смело...
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21.06.2022 17:42 Відповісти
😂😂😂
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21.06.2022 19:33 Відповісти
отлично, теперь пусть себе еще наделают много и часть снова нам, иначе до них война докатится
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21.06.2022 16:24 Відповісти
Це чудова новина ... Давайте збiльшуйте постачу!!!
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21.06.2022 16:26 Відповісти
Еще 5 голландских на подходе.
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21.06.2022 17:46 Відповісти
Otlycno,eti ******* lucije iz vsex sto tut nazvani ,i ecio xoroso sto polnostiu kak polozeno podgotovlen ekipaz
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21.06.2022 16:28 Відповісти
Кажуть, що найкращі - це "цезарі". По дальності і по мобільності.
Але й німцям подяка, що нарешті розчехлились!
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21.06.2022 16:37 Відповісти
Нет, панцергаубица из списка лучшая САУ
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21.06.2022 16:40 Відповісти
Сидить Гітлер в бункері, тут без стуку влітає Гебельс, весь мокрий і з зачіскою а-дя Боря Джонсонюк.
- Майн фюрер! Мені приснився кошмар!
- ???
- Що українці воюють з москалями і херачать їх нашими гаубицями...
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21.06.2022 17:21 Відповісти
це дійсно років з двадцять тому виглядало б як божевілля. хоча "спецоперація" якраз такою і є.
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21.06.2022 20:36 Відповісти
От як херню напишу, то всім страшно подобається.
А як щось серйозне, то...
До чого людей довели, до якої стадії дебілізму...
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22.06.2022 11:10 Відповісти
Это все невозможно утверждать с достаточной точностью. То, что механизм заряжания у Цезарей открыт для прилета всех осколков,( а механизмы сложные ), не есть хорошо, а в остальном они оочень близки по ТТХ
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21.06.2022 16:58 Відповісти
П.С. длина ствола у обеих-52 калибра. Дальность зависит от типа снарядов.
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21.06.2022 17:02 Відповісти
Caeser xorosyje no PZX nomer1.Ecio nado poprosit Italiji stob ix dali u nix ix mnogo takix na skladu
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21.06.2022 17:29 Відповісти
Вот они, настоящие гаранты безопасности Украины, пока еще не в таком количестве, как хотелось бы, зато в хорошем качестве, дай бог расчетам мастерства, чтобы утилизировали максимум нечисти, залезшей на нашу землю.
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21.06.2022 16:39 Відповісти
Та невже. Нарешті. В лісі динозавр здох. Може вони й з копією М-270 MARS-2 не надурять.
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21.06.2022 16:48 Відповісти
Уважаемые Украинцы, помощь от Германии и остальных стран запада будет во много раз больше, если шапито 95 и им назначенные чины, будут меньше трепать зыком а больше работать.
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21.06.2022 16:52 Відповісти
Шо робити, у них робота така, язиком ляпати.
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21.06.2022 19:44 Відповісти
Використовувати за призначенням те, що дали
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22.06.2022 01:40 Відповісти
Спасибо ФРГ за 7 САУ и Нидерландам за 5. Две новых батареи лишними не будут.
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21.06.2022 16:58 Відповісти
Ще Італія повинна 6 підкинути таких самих.
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21.06.2022 17:07 Відповісти
А когда она обещала?
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21.06.2022 17:47 Відповісти
Про Італію не чула. Ось про 25 словацьких гаубиць Zuzana2 навіть читала, але наш міністр чомусь про них не згадав.
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21.06.2022 20:26 Відповісти
І ***** про це розповідати. Йолоп.
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21.06.2022 17:09 Відповісти
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21.06.2022 17:20 Відповісти
Но пасаран!
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21.06.2022 17:30 Відповісти
де бл* леопарди абрамси ?
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21.06.2022 17:26 Відповісти
Їдуть.
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21.06.2022 17:31 Відповісти
Там бл*
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21.06.2022 17:42 Відповісти
Абрамси - ніколи, найближчі роки. Леопрди - 1 (а, м) можливо.
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21.06.2022 19:46 Відповісти
Такой впечатление, что кто больше во власти сольет секретов, тот главный герой. Каждому первому отрезай языг - не ошибешься.
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21.06.2022 17:35 Відповісти
Не дайте кремлеботам рассорить Украину и Германию. У немцев лучшая техника - нужно с ними дружить обязательно. Даже если задерживают помощь - все равно ни в коем случае не гнобить. Нужно напоминать мягко и методично, в дипломатических рамках без истерик. Немецкая техника лучшая в мире, а Pzh 2000 - лучшая САУ мира.
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21.06.2022 17:36 Відповісти
Только количество ее вполне гомеопатическое.
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21.06.2022 17:48 Відповісти
Не может бить неужели дали, а что крести стёрли?! непорядок, чтоби следушие партии были с крестами, ато двойной ефекть теряется.Представляете как немцкыми крестами сильно повисится падёж бацано-население в московие.
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21.06.2022 17:40 Відповісти
Методичка зайшла?
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21.06.2022 17:41 Відповісти
Не может бить неужели дали, а что крести стёрли?! непорядок, чтоби следушие партии были с крестами, ато двойной ефекть теряется.Представляете как немцкыми крестами сильно повисится падёж барано-население в московие.
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21.06.2022 17:41 Відповісти
Министр обороны, ты уже переобулся и подлизываешь Залужному? Не стоит. Ты зачем разоружал Армию?
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21.06.2022 17:55 Відповісти
nado podozhdat nemnogo - mozhe feik ?
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21.06.2022 18:00 Відповісти
Сказано в множині, значить Шольц виділив більше однієї штуки. *********** мабуть по всій Німеччині шукав і нема, добре що стандарт.
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21.06.2022 18:00 Відповісти
Ну нарешті.

А тепер, герр Шольц, дай грошей Рейнметалу, най штампують ще.

На весь Бундес 100 штук, з них 60 на консервації, а решта розкидана по Балтиці, так що нам ледь-ледь 7 штук нашкрябали. Данке, фрау Ріббентроп, грьобаний сором.
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21.06.2022 18:09 Відповісти
А всё потому что немцы и не могли дать раньше оружие пока не подготовят экипаж. Да, дурачки писали всякое, но это только из-за собственного слабоумия. Не понимают немецкий менталитет понимаешь. Сначала всякая бюрократия с бумажками, потом тщательная подготовка военных, потом экзамены, потом пересдача, т.к. с первого раза точно не сдашь, потом только, если повезёт, на поле боя. Всё во-благо качества и главное, конечного результата- никому легче же не станет от раздолбанной техники в первый же день из-за нехватки навыков по её использованию? Это только на бумаге можно отчитаться и похвастаться, мол вон как помогли, а дальше уже ваши трудности.... у немцев другой подход. Главное и хорошо, что на дурачков некоторых из Украины внимание не обращают- характер нордический, как говорится....
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21.06.2022 18:16 Відповісти
Дякуємо!
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21.06.2022 18:24 Відповісти
Чудово!!!!!!!
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21.06.2022 18:35 Відповісти
еще б снарядов к ней штук по 10 эшелонов в сутки..т был бы зер - гуд...
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21.06.2022 18:39 Відповісти
безпеку треба забезпечити, хоч бійців зі стінгерами,
кацапня буде їх шукати
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21.06.2022 18:44 Відповісти
нам би ще південну корею уговорити. у них, кажуть, цього добра нераховано і вони збираються поставити тисячі на зберігання. кріи того в них є і російські танки і бронемашини,рузькі ,в свій час, розплатились ними за якісь борги. треба послати туди Мельника. якщо він додовбав Шольца, то може і корейців уговорить.
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21.06.2022 18:56 Відповісти
Нє, Схід справа чутлива ...
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21.06.2022 19:48 Відповісти
И парочку "Юнкерсов" - нигде случайно не пылятся ?
Чисто для атмосферы - типа, и мы можем повторить !
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21.06.2022 19:25 Відповісти
даже Юнекрсы легко бы справились с сушками
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21.06.2022 19:36 Відповісти
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21.06.2022 19:56 Відповісти
Не перегинайте, Вам ще Ме-119 ...
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21.06.2022 19:49 Відповісти
Интересно,кто из рус иванов стал первым,кому впервые с мая 45-го немецкая гаубица снесла кочан ?
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21.06.2022 20:39 Відповісти
Приз вирушає до республіки Бурятія
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21.06.2022 23:02 Відповісти
Сподіваюся що це лише перші ластівки.
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21.06.2022 21:02 Відповісти
В Німеччині, особливо в її Східній частині, дуже багато німців знають кацапську. Вони 20 років слухали фашистську риторику ***** і нічого не робили для власного захисту! Безпрестанне "победобєсіє" вони воліли не помічати. Що ж, Німеччина занадто розраховувала на НАТО. Але висновки схоже вже поступово втілюються в оборонні замовлення і *********** армії яка де факто у німців дуже маленька.
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21.06.2022 23:13 Відповісти
а , пудєль офшорний , рєзніков коли буде на фронті?
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22.06.2022 00:10 Відповісти
ЕЩЁ ПОЖАЛУЙСТА !!!
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22.06.2022 04:32 Відповісти
а яке число штук артилерії з того боку притягнули в Україну москалі?
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22.06.2022 07:09 Відповісти
Сколько ни притянули, в Украине до хрена своих гаубиц и самоходок под 152 мм снаряд,нет только самих снарядов - никто не делает надо забирать их немеряные запасы из Приднестровья, со складов бывшей 14 армии СССР - покупать или забирать, тогда не надо на пальцах считать, сколько и чего поставили НАТО и США, всего вместе хватит для уничтожения ордынской сволочи.
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23.06.2022 18:47 Відповісти
 
 