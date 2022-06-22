Россияне обстреляли микрорайон Славянска. Есть раненый, - глава ВГА
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22 июня ночью российские войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Славянского городского ВГА Вадим Лях.
"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь оказались тревожными. Микрорайон Северный подвергся обстрелу. Есть раненый. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении.
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Городской голова также отметил необходимость эвакуации мирного населения.
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