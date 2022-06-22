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Донецкая область (7112) Славянск (2502)

Россияне обстреляли микрорайон Славянска. Есть раненый, - глава ВГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

словянськ

22 июня ночью российские войска нанесли удар по городу Славянск Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Славянского городского ВГА Вадим Лях.

"Вчерашний вечер и сегодняшняя ночь оказались тревожными. Микрорайон Северный подвергся обстрелу. Есть раненый. Жертв удалось избежать", - говорится в сообщении.

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Городской голова также отметил необходимость эвакуации мирного населения.
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Это война, и временные успехи нашего лютого врага допустимы. Но в общем, победа по любому будет за Нами.
Слава Украине ! Смерть ворогам !
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22.06.2022 09:25 Ответить
Это война, и временные успехи нашего лютого врага допустимы. Но в общем, победа по любому будет за Нами.
Слава Украине ! Смерть ворогам !
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22.06.2022 09:26 Ответить
Це так вони рятували мальчіка в трусіках?
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22.06.2022 09:32 Ответить
 
 