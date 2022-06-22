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Росіяни обстріляли мікрорайон Слов'янська. Є поранений, - голова ВЦА

словянськ

22 червні вночі російські війська завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях.

"Вчорашній вечір та сьогоднішня ніч видалися тривожними. Мікрорайон Північний зазнав обстрілу. Є поранений. Жертв вдалося уникнути", - йдеться у повідомленні.

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Міський голова також наголосив на необхідності евакуації мирного населення.

Донецька область (8347) Слов’янськ (593)


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Это война, и временные успехи нашего лютого врага допустимы. Но в общем, победа по любому будет за Нами.
Слава Украине ! Смерть ворогам !
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22.06.2022 09:25 Відповісти
Это война, и временные успехи нашего лютого врага допустимы. Но в общем, победа по любому будет за Нами.
Слава Украине ! Смерть ворогам !
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22.06.2022 09:26 Відповісти
Це так вони рятували мальчіка в трусіках?
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22.06.2022 09:32 Відповісти
 
 