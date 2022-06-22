Росіяни обстріляли мікрорайон Слов'янська. Є поранений, - голова ВЦА

22 червні вночі російські війська завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської міської ВЦА Вадим Лях.

"Вчорашній вечір та сьогоднішня ніч видалися тривожними. Мікрорайон Північний зазнав обстрілу. Є поранений. Жертв вдалося уникнути", - йдеться у повідомленні.

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Міський голова також наголосив на необхідності евакуації мирного населення.