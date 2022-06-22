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Украина должна получить положительное решение ЕС, мы этого заслужили, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы заслужили положительное решение о кандидатстве на членство в ЕС.

Об этом глава государства заявил в обращении к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine - StrivingTogether, состоявшемуся в Амстердаме, передает Цензор.НЕТ.

"Остается несколько дней до исторического решения Европейского Союза относительно Украины. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы этого заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", - подчеркнул президент.

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Топ комментарии
+14
Україна - заслужила. А ви - ні!
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22.06.2022 13:03
+11
Мальчік, 43 годіка.
Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
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22.06.2022 13:13
+10
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22.06.2022 13:11
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Україна - заслужила. А ви - ні!
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22.06.2022 13:03 Ответить
"Мыпахалі..."
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22.06.2022 13:10 Ответить
Прокурора САП назначай, а не трухина, КАЛАМОЙШУ ТАТАРОВА и дерьмака крышуй ‼️ВКЛИЧИ ЛУЧШИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ - ЕСПРЕСО , ПЯТИЙ ,ПРЯМИЙ‼️
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22.06.2022 13:49 Ответить
ок, назначу и включу
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22.06.2022 14:42 Ответить
Треба конкретизувати.
Український народ заслужив, а оп і його склад випадково опинився в такі часи на своїх місцях
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22.06.2022 13:04 Ответить
доведіть це. призначте антикор прокурора, брехунці.
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22.06.2022 13:05 Ответить
Не "вы", а Украина своей отчаянной и непреклонной борьбой, когда ее народ голыми руками чуть ли не танки останавливал.
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22.06.2022 13:06 Ответить
+++
Слава Украине!
Народу Украинскому Великому Слава!
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22.06.2022 14:00 Ответить
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22.06.2022 13:11 Ответить
Під час війни клоун займається не тим чим треба. Емітація бурхливої діяльності. А по факту гривня в сраці, Азовці в полоні, перемог на фронті майже нема. Цей карлик вже остогид.
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22.06.2022 13:12 Ответить
це тільки я не чую його самокритики стосовно тих кроків, які він зробив, і що продовжує робити досі, що Україна не отримала статус кандидата?
Керівник САП не призначений вже більше, ніж півроку. А до того блокувалася робота відповідної комісії. Нині не створюється комісія по призначенню керівника НАБУ. Досі заблоковані три патріотичні телеканали в Т2; і, головне - ЮРИДИЧНО ніхто не знає, хто так вирішив. Протиправно твориться сваволя на кордонах... також невідомо ЮРИДИЧНО. хто наказує...
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22.06.2022 13:12 Ответить
Мальчік, 43 годіка.
Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
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22.06.2022 13:13 Ответить
"Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене" - себе?
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22.06.2022 14:44 Ответить
Літерами з лайна,буде вписане ім'я твоє,voва zеленський,в історію України.
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22.06.2022 13:13 Ответить
С какого?
И ты бубочка и сывочолый просрали все реформы.
А шо там с результатами конкурса в антикор которого Татаров боится ? Позорище.
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22.06.2022 13:13 Ответить
- особливо "просрали" безвіз ...
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22.06.2022 13:18 Ответить
ну, треба же аталотієвому (який заперечує, що касап є вбивцею) через свого бота кинути своє гімно на вентилятор.
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22.06.2022 13:23 Ответить
вот бы нам рабиновича вместо сывочолого. Эх, зажили бы серёженька на 5 лет раньше с кацапами единым наротом
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22.06.2022 13:22 Ответить
грицеве воно. А, може, вже за юдькою сумує.
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22.06.2022 13:24 Ответить
чучело, при "сивочолом" у нас армия появилась. и не было хермаков с татаровыми.
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22.06.2022 14:45 Ответить
Коли зелений виродок розказує нам про "ми заслужили", у мене виникає питання: а що конкретно зробив зелений гнійник для кандидатства в ЄС? Правильна відповідь - взагалі ніхєра не робили! Голови САП немає, голови НАБУ - немає, з корупцією на кордонах ніхто не бореться, про суди взагалі я взагалі промовчу.
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22.06.2022 13:35 Ответить
Україна нікому не служила, не служить і не буде служити ніколи !!!
Україна - географічний центр Європи і на відміну від декого, протягом всієї своєї історії здобула право бути частиною Європи у жорстокій боротьбі коштом великої крові !!!
Мені одному здалося, що декому в Україні це до сракі ???
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22.06.2022 14:47 Ответить
 
 