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Украина должна получить положительное решение ЕС, мы этого заслужили, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы заслужили положительное решение о кандидатстве на членство в ЕС.
Об этом глава государства заявил в обращении к участникам благотворительного телемарафона Embrace Ukraine - StrivingTogether, состоявшемуся в Амстердаме, передает Цензор.НЕТ.
"Остается несколько дней до исторического решения Европейского Союза относительно Украины. И я уверен, что ни у кого из нас, ни у кого из вас нет сомнений, что Украина должна получить положительное решение. Мы этого заслужили! И заслужили не только нашей смелостью и борьбой за свободу", - подчеркнул президент.
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+14 Макс Полиграф
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Пожалуйста, подождите...
Український народ заслужив, а оп і його склад випадково опинився в такі часи на своїх місцях
Слава Украине!
Народу Украинскому Великому Слава!
Керівник САП не призначений вже більше, ніж півроку. А до того блокувалася робота відповідної комісії. Нині не створюється комісія по призначенню керівника НАБУ. Досі заблоковані три патріотичні телеканали в Т2; і, головне - ЮРИДИЧНО ніхто не знає, хто так вирішив. Протиправно твориться сваволя на кордонах... також невідомо ЮРИДИЧНО. хто наказує...
Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
И ты бубочка и сывочолый просрали все реформы.
А шо там с результатами конкурса в антикор которого Татаров боится ? Позорище.
Україна - географічний центр Європи і на відміну від декого, протягом всієї своєї історії здобула право бути частиною Європи у жорстокій боротьбі коштом великої крові !!!
Мені одному здалося, що декому в Україні це до сракі ???