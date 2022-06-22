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Україна має отримати позитивне рішення ЄС, ми на це заслужили, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українців заслужили позитивного рішення щодо кандидатства на членство в ЄС.

Про це глава держави заявив у зверненні до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine - StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі, передає Цензор.НЕТ.

"Залишається декілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України. І я впевнений, що ні в кого з нас, ні в кого з вас немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили! І заслужили не тільки нашою сміливістю й боротьбою за свободу", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Україна - заслужила. А ви - ні!
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22.06.2022 13:03
+11
Мальчік, 43 годіка.
Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
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22.06.2022 13:13
+10
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22.06.2022 13:11
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Україна - заслужила. А ви - ні!
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22.06.2022 13:03 Відповісти
"Мыпахалі..."
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22.06.2022 13:10 Відповісти
Прокурора САП назначай, а не трухина, КАЛАМОЙШУ ТАТАРОВА и дерьмака крышуй ‼️ВКЛИЧИ ЛУЧШИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ - ЕСПРЕСО , ПЯТИЙ ,ПРЯМИЙ‼️
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22.06.2022 13:49 Відповісти
ок, назначу и включу
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22.06.2022 14:42 Відповісти
Треба конкретизувати.
Український народ заслужив, а оп і його склад випадково опинився в такі часи на своїх місцях
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22.06.2022 13:04 Відповісти
доведіть це. призначте антикор прокурора, брехунці.
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22.06.2022 13:05 Відповісти
Не "вы", а Украина своей отчаянной и непреклонной борьбой, когда ее народ голыми руками чуть ли не танки останавливал.
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22.06.2022 13:06 Відповісти
+++
Слава Украине!
Народу Украинскому Великому Слава!
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22.06.2022 14:00 Відповісти
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22.06.2022 13:11 Відповісти
Під час війни клоун займається не тим чим треба. Емітація бурхливої діяльності. А по факту гривня в сраці, Азовці в полоні, перемог на фронті майже нема. Цей карлик вже остогид.
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22.06.2022 13:12 Відповісти
це тільки я не чую його самокритики стосовно тих кроків, які він зробив, і що продовжує робити досі, що Україна не отримала статус кандидата?
Керівник САП не призначений вже більше, ніж півроку. А до того блокувалася робота відповідної комісії. Нині не створюється комісія по призначенню керівника НАБУ. Досі заблоковані три патріотичні телеканали в Т2; і, головне - ЮРИДИЧНО ніхто не знає, хто так вирішив. Протиправно твориться сваволя на кордонах... також невідомо ЮРИДИЧНО. хто наказує...
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22.06.2022 13:12 Відповісти
Мальчік, 43 годіка.
Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
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22.06.2022 13:13 Відповісти
"Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене" - себе?
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22.06.2022 14:44 Відповісти
Літерами з лайна,буде вписане ім'я твоє,voва zеленський,в історію України.
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22.06.2022 13:13 Відповісти
С какого?
И ты бубочка и сывочолый просрали все реформы.
А шо там с результатами конкурса в антикор которого Татаров боится ? Позорище.
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22.06.2022 13:13 Відповісти
- особливо "просрали" безвіз ...
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22.06.2022 13:18 Відповісти
ну, треба же аталотієвому (який заперечує, що касап є вбивцею) через свого бота кинути своє гімно на вентилятор.
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22.06.2022 13:23 Відповісти
вот бы нам рабиновича вместо сывочолого. Эх, зажили бы серёженька на 5 лет раньше с кацапами единым наротом
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22.06.2022 13:22 Відповісти
грицеве воно. А, може, вже за юдькою сумує.
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22.06.2022 13:24 Відповісти
чучело, при "сивочолом" у нас армия появилась. и не было хермаков с татаровыми.
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22.06.2022 14:45 Відповісти
Коли зелений виродок розказує нам про "ми заслужили", у мене виникає питання: а що конкретно зробив зелений гнійник для кандидатства в ЄС? Правильна відповідь - взагалі ніхєра не робили! Голови САП немає, голови НАБУ - немає, з корупцією на кордонах ніхто не бореться, про суди взагалі я взагалі промовчу.
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22.06.2022 13:35 Відповісти
Україна нікому не служила, не служить і не буде служити ніколи !!!
Україна - географічний центр Європи і на відміну від декого, протягом всієї своєї історії здобула право бути частиною Європи у жорстокій боротьбі коштом великої крові !!!
Мені одному здалося, що декому в Україні це до сракі ???
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22.06.2022 14:47 Відповісти
 
 