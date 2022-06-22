Україна має отримати позитивне рішення ЄС, ми на це заслужили, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українців заслужили позитивного рішення щодо кандидатства на членство в ЄС.

Про це глава держави заявив у зверненні до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine - StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі, передає Цензор.НЕТ.

"Залишається декілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України. І я впевнений, що ні в кого з нас, ні в кого з вас немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили! І заслужили не тільки нашою сміливістю й боротьбою за свободу", - наголосив президент.

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