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Україна має отримати позитивне рішення ЄС, ми на це заслужили, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що українців заслужили позитивного рішення щодо кандидатства на членство в ЄС.
Про це глава держави заявив у зверненні до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine - StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі, передає Цензор.НЕТ.
"Залишається декілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України. І я впевнений, що ні в кого з нас, ні в кого з вас немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили! І заслужили не тільки нашою сміливістю й боротьбою за свободу", - наголосив президент.
Топ коментарі
+14 Макс Полиграф
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+11 Чайка Київ
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показати весь коментар22.06.2022 13:11
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Український народ заслужив, а оп і його склад випадково опинився в такі часи на своїх місцях
Слава Украине!
Народу Украинскому Великому Слава!
Керівник САП не призначений вже більше, ніж півроку. А до того блокувалася робота відповідної комісії. Нині не створюється комісія по призначенню керівника НАБУ. Досі заблоковані три патріотичні телеканали в Т2; і, головне - ЮРИДИЧНО ніхто не знає, хто так вирішив. Протиправно твориться сваволя на кордонах... також невідомо ЮРИДИЧНО. хто наказує...
Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
И ты бубочка и сывочолый просрали все реформы.
А шо там с результатами конкурса в антикор которого Татаров боится ? Позорище.
Україна - географічний центр Європи і на відміну від декого, протягом всієї своєї історії здобула право бути частиною Європи у жорстокій боротьбі коштом великої крові !!!
Мені одному здалося, що декому в Україні це до сракі ???