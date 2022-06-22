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Рашисты заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки о неспособности продолжать военную службу, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

На оккупированных территориях российские военные заставляют врачей выписывать им фиктивные справки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских военных. Главное требование: предоставить справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. При этом для врачей возникает двойная угроза. В случае отказа предоставить справку – рашисты угрожают расправой. В случае выдачи фиктивного документа неприятности обещает оккупационная комендатура", - говорится в сообщении.

Поэтому некоторые врачи были вынуждены освободиться и эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию.

Также сообщается, что после нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. У него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах.

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Топ комментарии
+10
шо да то да..
от колись, за часів "бариг", Наша розвідка-СБУ цемахів живими виводила, моторил у ліфтах двохсотила з гівями-захарченками, навіть Жиліна у Москві(?).., а тепер вони більше по плітках базарних, телефонах та по своїх тилах дрібноту кошмарять.. та й ракети Порох почав штампувати, як навіжений, допоки зелень не перервала політ Кривавого Пастора..(
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22.06.2022 18:44
+8
Сын Медведева дал первое интервью после вступления в «Единую Россию»: «Меня часто спрашивают, почему я так резко вернулся из США. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Я хотел стать американцем, чтобы уничтожить их изнутри. Отец звонил мне, и мы ненавидели их вместе»
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22.06.2022 18:30
+4
Так пусть ноги друг другу ламают, и справка действительна и воевать не нада. Но лутше голову
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22.06.2022 18:15
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Так пусть ноги друг другу ламают, и справка действительна и воевать не нада. Но лутше голову
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22.06.2022 18:15 Ответить
согласен со всем вышесказанным, а над грамматикой Вам следует поработать... "луТше" - это как?
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22.06.2022 18:24 Ответить
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫПИШУТ ,ТЕМ ЛУЧШЕ😂😂😂😂‼️
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22.06.2022 18:36 Ответить
вірно !

рашисти хворі по мєсту рождєнія !
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22.06.2022 18:43 Ответить
Видимо уже обворовали население и хотят сбежать.
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22.06.2022 18:15 Ответить
Це добре ! Але к довідкі треба додавати ліки щоб kabaka не стояла.
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22.06.2022 18:17 Ответить
Блд, це робота ГУР. На х.я він потрібен? СБУ прослуховує якихось дoвбoйoбiв , ГУР збирає плітки на місцевих базарах.
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22.06.2022 18:19 Ответить
шо да то да..
от колись, за часів "бариг", Наша розвідка-СБУ цемахів живими виводила, моторил у ліфтах двохсотила з гівями-захарченками, навіть Жиліна у Москві(?).., а тепер вони більше по плітках базарних, телефонах та по своїх тилах дрібноту кошмарять.. та й ракети Порох почав штампувати, як навіжений, допоки зелень не перервала політ Кривавого Пастора..(
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22.06.2022 18:44 Ответить
Не понял,что - работа ГУР? выдавать оркам фальшивые справки?
что ты твоюмать несешь?
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22.06.2022 18:49 Ответить
Суть любого новостного обсуждения - написать бессмысленную ахинею обосрав кого-то, кто внемилости у местной аудитории. Остальные хлопают.
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22.06.2022 18:55 Ответить
Якась "муть" Такі документи зовсім не так робляться! Та "довідка" ніякої ролі не відіграє бо повинен юуть висновок госпітальної ВЛК а не якогось "піджака" з райлікарні!
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22.06.2022 18:25 Ответить
а чо ты так переживаешь, что орки на фронт не пойдут?
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22.06.2022 18:50 Ответить
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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22.06.2022 18:27 Ответить
не нашел данной информации в интеренете. звучит как фейк. есть ссылка на пресс-службу?
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22.06.2022 18:38 Ответить
нет, пресс-служба Минобороны почему-то об этом забыла тебе сообщить.
Поищи среди указов Президента России, может там?

ты чо, прикалываешься?
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22.06.2022 18:51 Ответить
Сын Медведева дал первое интервью после вступления в «Единую Россию»: «Меня часто спрашивают, почему я так резко вернулся из США. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Я хотел стать американцем, чтобы уничтожить их изнутри. Отец звонил мне, и мы ненавидели их вместе»
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22.06.2022 18:30 Ответить
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22.06.2022 18:36 Ответить
Мне кажется с этих Медведевых, Журавлевых и Жириновских и сам пуйло с элитой тащатся, раньше были шуты при королях....эти тоже самое) Ну послушаешь - ***** же больные наглухо. патрушев, пуйло, сечин тоже ахинею любят задвинуть, но она у них и звучит по другому, не так жалко и кумедно заодно как у этих имбицилов.
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22.06.2022 18:49 Ответить
А іще потрібно було спалювати, рвати, різати, ... тобто знищувати любими способами ненависні янкі-долари, і друкувати, друкувати і друкувати побільше кацапорублів, і внарод їх, в народ. От тоді піндосія точно загнеться !
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22.06.2022 18:58 Ответить
Такое реально имеет место быть.
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22.06.2022 19:12 Ответить
Їм треба зробити так, як у "європейській" Україні. Видати наказ, не визнавати непридатність військовим незалежно від діагнозу. Треба порушивати права людини...
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22.06.2022 19:16 Ответить
Кто из рашистов не успел оформить мед справку про "гиройски палученые при защите атечества " увечья, того сжигают в атомобильных шинах.
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22.06.2022 20:41 Ответить
 
 