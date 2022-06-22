Рашисты заставляют украинских врачей выписывать фиктивные справки о неспособности продолжать военную службу, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированных территориях российские военные заставляют врачей выписывать им фиктивные справки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области участились случаи обращения к местным врачам со стороны российских военных. Главное требование: предоставить справки о неспособности продолжать военную службу по состоянию здоровья. При этом для врачей возникает двойная угроза. В случае отказа предоставить справку – рашисты угрожают расправой. В случае выдачи фиктивного документа неприятности обещает оккупационная комендатура", - говорится в сообщении.
Поэтому некоторые врачи были вынуждены освободиться и эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию.
Также сообщается, что после нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. У него отгружались трупы и сжигались. Местные жители жалуются на трупный запах.
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рашисти хворі по мєсту рождєнія !
от колись, за часів "бариг", Наша розвідка-СБУ цемахів живими виводила, моторил у ліфтах двохсотила з гівями-захарченками, навіть Жиліна у Москві(?).., а тепер вони більше по плітках базарних, телефонах та по своїх тилах дрібноту кошмарять.. та й ракети Порох почав штампувати, як навіжений, допоки зелень не перервала політ Кривавого Пастора..(
что ты твоюмать несешь?
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Поищи среди указов Президента России, может там?
ты чо, прикалываешься?