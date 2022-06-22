Рашисти змушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки про нездатність продовжувати військову службу, - ГУР МО

На окупованих територіях російські військові змушують лікарів виписувати їм фіктивні довідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку - рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура", - йдеться в повідомленнні.

Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.

Також повідомляється, що після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах.

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