Рашисти змушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки про нездатність продовжувати військову службу, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На окупованих територіях російські військові змушують лікарів виписувати їм фіктивні довідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку - рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура", - йдеться в повідомленнні.
Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.
Також повідомляється, що після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах.
Будь ласка, зачекайте...
рашисти хворі по мєсту рождєнія !
от колись, за часів "бариг", Наша розвідка-СБУ цемахів живими виводила, моторил у ліфтах двохсотила з гівями-захарченками, навіть Жиліна у Москві(?).., а тепер вони більше по плітках базарних, телефонах та по своїх тилах дрібноту кошмарять.. та й ракети Порох почав штампувати, як навіжений, допоки зелень не перервала політ Кривавого Пастора..(
что ты твоюмать несешь?
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Поищи среди указов Президента России, может там?
ты чо, прикалываешься?