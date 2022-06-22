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Рашисти змушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки про нездатність продовжувати військову службу, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На окупованих територіях російські військові змушують лікарів виписувати їм фіктивні довідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку - рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура", - йдеться в повідомленнні.

Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.

Також повідомляється, що після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
шо да то да..
от колись, за часів "бариг", Наша розвідка-СБУ цемахів живими виводила, моторил у ліфтах двохсотила з гівями-захарченками, навіть Жиліна у Москві(?).., а тепер вони більше по плітках базарних, телефонах та по своїх тилах дрібноту кошмарять.. та й ракети Порох почав штампувати, як навіжений, допоки зелень не перервала політ Кривавого Пастора..(
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22.06.2022 18:44
+8
Сын Медведева дал первое интервью после вступления в «Единую Россию»: «Меня часто спрашивают, почему я так резко вернулся из США. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Я хотел стать американцем, чтобы уничтожить их изнутри. Отец звонил мне, и мы ненавидели их вместе»
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22.06.2022 18:30
+4
Так пусть ноги друг другу ламают, и справка действительна и воевать не нада. Но лутше голову
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22.06.2022 18:15
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Так пусть ноги друг другу ламают, и справка действительна и воевать не нада. Но лутше голову
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22.06.2022 18:15 Відповісти
согласен со всем вышесказанным, а над грамматикой Вам следует поработать... "луТше" - это как?
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22.06.2022 18:24 Відповісти
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЫПИШУТ ,ТЕМ ЛУЧШЕ😂😂😂😂‼️
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22.06.2022 18:36 Відповісти
вірно !

рашисти хворі по мєсту рождєнія !
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22.06.2022 18:43 Відповісти
Видимо уже обворовали население и хотят сбежать.
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22.06.2022 18:15 Відповісти
Це добре ! Але к довідкі треба додавати ліки щоб kabaka не стояла.
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22.06.2022 18:17 Відповісти
Блд, це робота ГУР. На х.я він потрібен? СБУ прослуховує якихось дoвбoйoбiв , ГУР збирає плітки на місцевих базарах.
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22.06.2022 18:19 Відповісти
шо да то да..
от колись, за часів "бариг", Наша розвідка-СБУ цемахів живими виводила, моторил у ліфтах двохсотила з гівями-захарченками, навіть Жиліна у Москві(?).., а тепер вони більше по плітках базарних, телефонах та по своїх тилах дрібноту кошмарять.. та й ракети Порох почав штампувати, як навіжений, допоки зелень не перервала політ Кривавого Пастора..(
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22.06.2022 18:44 Відповісти
Не понял,что - работа ГУР? выдавать оркам фальшивые справки?
что ты твоюмать несешь?
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22.06.2022 18:49 Відповісти
Суть любого новостного обсуждения - написать бессмысленную ахинею обосрав кого-то, кто внемилости у местной аудитории. Остальные хлопают.
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22.06.2022 18:55 Відповісти
Якась "муть" Такі документи зовсім не так робляться! Та "довідка" ніякої ролі не відіграє бо повинен юуть висновок госпітальної ВЛК а не якогось "піджака" з райлікарні!
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22.06.2022 18:25 Відповісти
а чо ты так переживаешь, что орки на фронт не пойдут?
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22.06.2022 18:50 Відповісти
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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22.06.2022 18:27 Відповісти
не нашел данной информации в интеренете. звучит как фейк. есть ссылка на пресс-службу?
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22.06.2022 18:38 Відповісти
нет, пресс-служба Минобороны почему-то об этом забыла тебе сообщить.
Поищи среди указов Президента России, может там?

ты чо, прикалываешься?
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22.06.2022 18:51 Відповісти
Сын Медведева дал первое интервью после вступления в «Единую Россию»: «Меня часто спрашивают, почему я так резко вернулся из США. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Я хотел стать американцем, чтобы уничтожить их изнутри. Отец звонил мне, и мы ненавидели их вместе»
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22.06.2022 18:30 Відповісти
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22.06.2022 18:36 Відповісти
Мне кажется с этих Медведевых, Журавлевых и Жириновских и сам пуйло с элитой тащатся, раньше были шуты при королях....эти тоже самое) Ну послушаешь - ***** же больные наглухо. патрушев, пуйло, сечин тоже ахинею любят задвинуть, но она у них и звучит по другому, не так жалко и кумедно заодно как у этих имбицилов.
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22.06.2022 18:49 Відповісти
А іще потрібно було спалювати, рвати, різати, ... тобто знищувати любими способами ненависні янкі-долари, і друкувати, друкувати і друкувати побільше кацапорублів, і внарод їх, в народ. От тоді піндосія точно загнеться !
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22.06.2022 18:58 Відповісти
Такое реально имеет место быть.
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22.06.2022 19:12 Відповісти
Їм треба зробити так, як у "європейській" Україні. Видати наказ, не визнавати непридатність військовим незалежно від діагнозу. Треба порушивати права людини...
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22.06.2022 19:16 Відповісти
Кто из рашистов не успел оформить мед справку про "гиройски палученые при защите атечества " увечья, того сжигают в атомобильных шинах.
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22.06.2022 20:41 Відповісти
 
 