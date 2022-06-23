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Российские оккупанты из минометов обстреляли Изюмщину: погибли 5 женщин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района погибли местные жительницы.

Об этом Суспільному рассказал глава Изюмской райадминистрации Степан Масельский, передает Цензор.НЕТ.

"Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе возле подъезда многоквартирного дома. Обстрел был четыре часа назад (около 13:30, - ред.)", - сказал Масельский.

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Нелюди.
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22.06.2022 19:29 Ответить
тупость и садизм отличают руzzкого от человека
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22.06.2022 19:30 Ответить
это прямо в центре села-там не было никогда военных.недавно попали в школу,300 метров от этого места.И уже несколько дней горит нефтеперерабатывающий завод в Шебелинке-8км от села
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22.06.2022 19:43 Ответить
Навіщо така інформація - коректировщик вогню?
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22.06.2022 19:46 Ответить
А вам нажать кнопку спам дядя с лубянки не велит?
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22.06.2022 20:01 Ответить
це запитання до мене,чи до Масельского?
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22.06.2022 20:36 Ответить
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22.06.2022 19:46 Ответить
Царство Небесне...
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22.06.2022 20:53 Ответить
 
 