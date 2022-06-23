Российские оккупанты из минометов обстреляли Изюмщину: погибли 5 женщин

Днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района погибли местные жительницы.

Об этом Суспільному рассказал глава Изюмской райадминистрации Степан Масельский, передает Цензор.НЕТ.

"Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе возле подъезда многоквартирного дома. Обстрел был четыре часа назад (около 13:30, - ред.)", - сказал Масельский.

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