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Российские оккупанты из минометов обстреляли Изюмщину: погибли 5 женщин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района погибли местные жительницы.
Об этом Суспільному рассказал глава Изюмской райадминистрации Степан Масельский, передает Цензор.НЕТ.
"Погибли пять мирных жителей. Все женщины, которые находились в селе возле подъезда многоквартирного дома. Обстрел был четыре часа назад (около 13:30, - ред.)", - сказал Масельский.
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