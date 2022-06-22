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Російські окупанти з мінометів обстріляли Ізюмщину: загинули п'ятеро жінок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.

Про це Суспільному розповів очільник Ізюмської райадміністрації Степан Масельський, передає Цензор.НЕТ.

"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому [близько 13:30. - Ред.]", — сказав Масельський.

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Нелюди.
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22.06.2022 19:29 Відповісти
тупость и садизм отличают руzzкого от человека
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22.06.2022 19:30 Відповісти
это прямо в центре села-там не было никогда военных.недавно попали в школу,300 метров от этого места.И уже несколько дней горит нефтеперерабатывающий завод в Шебелинке-8км от села
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22.06.2022 19:43 Відповісти
Навіщо така інформація - коректировщик вогню?
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22.06.2022 19:46 Відповісти
А вам нажать кнопку спам дядя с лубянки не велит?
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22.06.2022 20:01 Відповісти
це запитання до мене,чи до Масельского?
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22.06.2022 20:36 Відповісти
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22.06.2022 19:46 Відповісти
Царство Небесне...
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22.06.2022 20:53 Відповісти
 
 