Російські окупанти з мінометів обстріляли Ізюмщину: загинули п'ятеро жінок

Вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві жительки.

Про це Суспільному розповів очільник Ізюмської райадміністрації Степан Масельський, передає Цензор.НЕТ.

"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому [близько 13:30. - Ред.]", — сказав Масельський.

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