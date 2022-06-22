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Внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами загинули комунальники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Російські окупанти вранці вдарили по декільком мікрорайонам Чугуєва на Харківщині.

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни не припиняють обстріли Харкова та області, продовжують штурмові дії в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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22.06.2022 14:24 Відповісти
Здохні росія
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22.06.2022 15:02 Відповісти
 
 