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Внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами загинули комунальники
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вранці вдарили по декільком мікрорайонам Чугуєва на Харківщині.
Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - йдеться в повідомленні.
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Чайка Київ
показати весь коментар22.06.2022 14:24 Відповісти Мені подобається 6
valera ivolgov
показати весь коментар22.06.2022 15:02 Відповісти Мені подобається 1
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