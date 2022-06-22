Внаслідок обстрілу Чугуєва російськими окупантами загинули комунальники

Російські окупанти вранці вдарили по декільком мікрорайонам Чугуєва на Харківщині.

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ранкового ворожого обстрілу декількох мікрорайонів міста, на жаль, маємо загиблих - співробітників нашого комунального підприємства, які знаходились на своїх робочих місцях", - йдеться в повідомленні.

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