5 016 2
В результате обстрела Чугуева российскими оккупантами погибли коммунальщики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты утром ударили по нескольким микрорайонам Чугуева на Харьковщине.
Об этом сообщила городская голова Чугуева Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате утреннего вражеского обстрела нескольких микрорайонов города, к сожалению, есть погибшие - сотрудники нашего коммунального предприятия, которые находились на своих рабочих местах", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не прекращают обстрелы Харькова и области, продолжают штурмовые действия в направлении Славянска, - Синегубов
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий22.06.2022 14:24 Ответить Мне нравится 6
valera ivolgov
показать весь комментарий22.06.2022 15:02 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...