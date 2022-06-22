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В результате обстрела Чугуева российскими оккупантами погибли коммунальщики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты утром ударили по нескольким микрорайонам Чугуева на Харьковщине.

Об этом сообщила городская голова Чугуева Галина Минаева, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате утреннего вражеского обстрела нескольких микрорайонов города, к сожалению, есть погибшие - сотрудники нашего коммунального предприятия, которые находились на своих рабочих местах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не прекращают обстрелы Харькова и области, продолжают штурмовые действия в направлении Славянска, - Синегубов
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