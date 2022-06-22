Основную часть украинских военнопленных удерживают в лагере в Оленевке, - Буданов

Судьба и местонахождение почти всех украинских военнопленных известна украинской стороне, их освобождение проводится поэтапно и впоследствии они будут возвращены домой.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"О судьбе, скажем так, почти всем нам очень ясно известно. Мы... занимаемся их освобождением из плена и надеюсь, что в ближайшее время многие увидят своих близких уже дома", - сказал Буданов.

По его словам, основная часть военнопленных находится в лагере для военнопленных на территории оккупированного пгт Оленевка Донецкой области. "Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. Это все, что я могу сейчас вам сообщить… О судьбе всех этих людей нам хорошо известно, мы знаем, где они – этот вопрос всегда на контроле, и мы это отслеживаем. И не только отслеживаем, но и принимаем меры по их реальному возвращению. Дождитесь немного и я уверен, что скоро сами увидите все", - сказал начальник ГУР.

На вопрос о конкретных датах обмена он ответил, что "об этом говорить рано", но подчеркнул, что он ведется поэтапно. "Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Я совершенно откровенно говорю: это не будет обмен за один раз на данном этапе. Это будет в несколько этапов осуществлено. Небольшие обмены идут постоянно... В ближайшее время мы надеемся освободить более или менее значительное количество наших пленных, и об этом сразу будет уведомлено в СМИ", - сказал Буданов.

Начальник ГУР сказал, что самые большие сложности с увольнением командного состава. "То, что касается рядового состава, здесь гораздо легче идут вопросы. Когда речь идет о руководителях подразделений, понятно, что это гораздо сложнее", – отметил он.

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Буданов сообщил, что ему известно точное количество украинцев в российском плену и россиян в украинском, но озвучивать его он не может, поскольку оно является тайной. На уточняющий вопрос, достаточно ли у Украины обменного фонда, он сказал: "Я иначе отвечу на этот вопрос – мы сможем вернуть их обратно".

На вопрос, рассматривается ли как обменный фонд народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, обвиняемый в государственной измене, Буданов ответил: "Господин Медведчук, в отличие от многих военнопленных, предъявил совершенно невоенные обвинения, а уголовные. Его дальнейшую судьбу должно сначала решить правосудие, а после этого будем уже думать, что с ним делать дальше".

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