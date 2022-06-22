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Новости Политика Украины
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омбудсмен (577) Лубинец Дмитрий (215) Корниенко (651)

Рада сможет назначить нового омбудсмена не раньше начала июля, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

корнієнко

Верховная Рада может провести голосование по назначению нового уполномоченного по правам человека не ранее начала июля, сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

"Согласно процедурам назначения уполномоченного по правам человека, в отведенный срок председатель Верховной Рады внес кандидатуру Дмитрия Лубинца на этот пост. Других кандидатур не поступало. Далее, согласно предусмотренным законодательством процедурам, в течение десяти дней состоится голосование в парламенте. Поскольку кандидатура была внесена 20 июня, соответственно, раньше 1 июля голосование пройти не может", - пояснил первый вицеспикер в комментарии агентству Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник. Совет назначил его на этот пост 15 марта 2018 года.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 21 июня сообщил, что предложил назначить народного депутата Дмитрия Лубинца (группа "За будущее") на должность Уполномоченного по правам человека.

Дмитрий Лубинец – украинский политик и юрист, народный депутат Украины 8-го созыва (от "Блока Петра Порошенко") и 9-го созыва (внепартийный). В 2019 году прошел в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по округу № 60 (Донецкая область) и стал членом депутатской группы "За будущее", ставшей 2 июня 2020 года партией.
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Топ комментарии
+11
Ну тобто зелені недоумки звільнили Денисову абсолютно безпідставно і в той же час - не призначили омбутсмена в період, коли він найбільше потрібен. Історія 24 лютого цих тупорилих нічому не вчить, як же нам не пощастило з цією гидотою в такий важкий час.
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22.06.2022 21:38
+7
не пройдёт и полгода.....
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22.06.2022 21:32
+7
Hellis@13Hellis_13

2 ч

Завхоз ОП Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у межах постійного діалогу провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету
Таки Ермак лезет во все щели...
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22.06.2022 21:34
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не пройдёт и полгода.....
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22.06.2022 21:32 Ответить
Hellis@13Hellis_13

2 ч

Завхоз ОП Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у межах постійного діалогу провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету
Таки Ермак лезет во все щели...
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22.06.2022 21:34 Ответить
Татко попросив,той що розвідник *****
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22.06.2022 21:36 Ответить
Звільнили порушивши закон,тепер розповідають казочки,вся ця шобла повинна бути стріляна
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22.06.2022 21:35 Ответить
Ну тобто зелені недоумки звільнили Денисову абсолютно безпідставно і в той же час - не призначили омбутсмена в період, коли він найбільше потрібен. Історія 24 лютого цих тупорилих нічому не вчить, як же нам не пощастило з цією гидотою в такий важкий час.
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22.06.2022 21:38 Ответить
Неоковирне слово "омбудсмен" - наче потворний гібрид слів "омнібус" та "облрембуд"
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22.06.2022 21:40 Ответить
Пристойних слів немає-лише матюки...
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22.06.2022 21:46 Ответить
місцеві з Херсонщини розповідають, що на окупованих територіях зараз просто жєсть із згвалтуваннями. Денісову звільнили, щоб меньше ляпала на камеру про подібні випадки, бо на банковій дуже не подобається правда про злочини рашистів.
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22.06.2022 21:50 Ответить
Вся ВР ганебники зі зрадниками.
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22.06.2022 22:04 Ответить
Загалом присмоктався до державного корита надійно, від партії Порошенко в парламенті сидів, і як не фракційний, і тепер і "За майбутнє"- все аби від корита не відірватися.
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22.06.2022 22:39 Ответить
кто эти сосалища?
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22.06.2022 23:59 Ответить
Оманські кнурі бєніренигата знову продовжують працювати.....тільки не на Україну.
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23.06.2022 05:08 Ответить
Оманські кнурі підлягають шибениці *всім шоблом!
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23.06.2022 05:11 Ответить
 
 