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Новини Політика України
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омбудсмен (388) Лубінець Дмитро (320) Корнієнко (649)

Рада зможе призначити нового омбудсмена не раніше початку липня, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

корнієнко

Верховна Рада може провести голосування за призначення нового уповноваженого з прав людини не раніше початку липня, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Відповідно до процедур призначення уповноваженого з прав людини, у відведений термін голова Верховної Ради вніс кандидатуру Дмитра Лубинця на цю посаду. Інших кандидатур не надходило. Далі, згідно з передбаченими законодавством процедурами, протягом десяти днів відбудеться голосування в парламенті. Оскільки кандидатуру було внесено 20 червня, відповідно, раніше ніж 1 липня голосування пройти не може", - пояснив перший віцеспікер в коментарі агентству Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок. Рада призначила її на цю посаду 15 березня 2018 року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 21 червня повідомив, що запропонував призначити народного депутата Дмитра Лубинця (група "За майбутнє") на посаду Уповноваженого з прав людини.

Дмитро Лубинець – український політик та юрист, народний депутат України 8-го скликання (від "Блоку Петра Порошенка") та 9-го скликання (позапартійний). У 2019 році пройшов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець по округу № 60 (Донецька область) і став членом депутатської групи "За майбутнє", яка 2 червня 2020 року стала партією.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Ну тобто зелені недоумки звільнили Денисову абсолютно безпідставно і в той же час - не призначили омбутсмена в період, коли він найбільше потрібен. Історія 24 лютого цих тупорилих нічому не вчить, як же нам не пощастило з цією гидотою в такий важкий час.
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22.06.2022 21:38
+7
не пройдёт и полгода.....
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22.06.2022 21:32
+7
Hellis@13Hellis_13

2 ч

Завхоз ОП Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у межах постійного діалогу провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету
Таки Ермак лезет во все щели...
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22.06.2022 21:34
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не пройдёт и полгода.....
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22.06.2022 21:32 Відповісти
Hellis@13Hellis_13

2 ч

Завхоз ОП Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у межах постійного діалогу провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету
Таки Ермак лезет во все щели...
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22.06.2022 21:34 Відповісти
Татко попросив,той що розвідник *****
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22.06.2022 21:36 Відповісти
Звільнили порушивши закон,тепер розповідають казочки,вся ця шобла повинна бути стріляна
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22.06.2022 21:35 Відповісти
Ну тобто зелені недоумки звільнили Денисову абсолютно безпідставно і в той же час - не призначили омбутсмена в період, коли він найбільше потрібен. Історія 24 лютого цих тупорилих нічому не вчить, як же нам не пощастило з цією гидотою в такий важкий час.
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22.06.2022 21:38 Відповісти
Неоковирне слово "омбудсмен" - наче потворний гібрид слів "омнібус" та "облрембуд"
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22.06.2022 21:40 Відповісти
Пристойних слів немає-лише матюки...
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22.06.2022 21:46 Відповісти
місцеві з Херсонщини розповідають, що на окупованих територіях зараз просто жєсть із згвалтуваннями. Денісову звільнили, щоб меньше ляпала на камеру про подібні випадки, бо на банковій дуже не подобається правда про злочини рашистів.
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22.06.2022 21:50 Відповісти
Вся ВР ганебники зі зрадниками.
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22.06.2022 22:04 Відповісти
Загалом присмоктався до державного корита надійно, від партії Порошенко в парламенті сидів, і як не фракційний, і тепер і "За майбутнє"- все аби від корита не відірватися.
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22.06.2022 22:39 Відповісти
кто эти сосалища?
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22.06.2022 23:59 Відповісти
Оманські кнурі бєніренигата знову продовжують працювати.....тільки не на Україну.
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23.06.2022 05:08 Відповісти
Оманські кнурі підлягають шибениці *всім шоблом!
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23.06.2022 05:11 Відповісти
 
 