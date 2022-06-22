Большие колонны военной техники РФ покинули Мариуполь, - Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что второй день подряд большие колонны техники российских оккупантов покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты изменили тактику контроля передвижения. Демонтированы стационарные блок-посты, оставлены только контрольные пункты в районе мостов. При этом чаще используется контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города.

Смена тактики связана с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса.

В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи", – рассказал он.

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По его словам, среди военных-оккупантов царит нежелание продолжать участие в войне, особенно жителей Донецкой области.

Советник городского головы Мариуполя утверждает, что среди оккупантов растет недовольство и они чаще размышляют над тем, чтобы сдаваться в плен, особенно после сообщения о опрокидывании их в направлении Запорожья.

При этом он отмечает, что оккупанты боятся погибнуть из-за отсутствия понятного механизма плена.