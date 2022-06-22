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Большие колонны военной техники РФ покинули Мариуполь, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что второй день подряд большие колонны техники российских оккупантов покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты изменили тактику контроля передвижения. Демонтированы стационарные блок-посты, оставлены только контрольные пункты в районе мостов. При этом чаще используется контроль мобильными группами, внезапно появляющимися в разных районах города.

Смена тактики связана с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса.

В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направлении Бердянск-Пологи", – рассказал он.

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По его словам, среди военных-оккупантов царит нежелание продолжать участие в войне, особенно жителей Донецкой области.

Советник городского головы Мариуполя утверждает, что среди оккупантов растет недовольство и они чаще размышляют над тем, чтобы сдаваться в плен, особенно после сообщения о опрокидывании их в направлении Запорожья.

При этом он отмечает, что оккупанты боятся погибнуть из-за отсутствия понятного механизма плена.
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Топ комментарии
+33
.Вінтерфелл.@Wizard_Severus

Боже, твіти москалоти «ммм, привезли черешни/клубнику/овощи/фрукты такие дешёвые», а на ящиках написані назви українських міст - це якийсь особливий сорт соціальної катастрофи.
Це якби продавали дитячий одяг в коробках «З Бухенвальда».

Сподіваюсь, то буде остання ваша їжа.
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22.06.2022 21:48
+31
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22.06.2022 21:43
+23
И как раз в тот период времени Наполеон Боневтик записывал анти-Украинские видосики для русской пропаганды. Никто не забыл "никакой войны нет, просто россия отодвигает свои границы на запад" (ц).
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22.06.2022 22:13
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Було там на складах, авжеш.
Ще і купа зрадників напевне в охороні і всі вони за землю голосували
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22.06.2022 22:09 Ответить
Ворог той, хто дозволив знищити весь запас артилерійських снарядів з 2014 по 2019
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22.06.2022 22:06 Ответить
И как раз в тот период времени Наполеон Боневтик записывал анти-Украинские видосики для русской пропаганды. Никто не забыл "никакой войны нет, просто россия отодвигает свои границы на запад" (ц).
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22.06.2022 22:13 Ответить
Тобі відосіки заважають воювати за рідну землю? Чи твоя рідна земля там, де срака в теплі?
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22.06.2022 22:15 Ответить
Я тут живу еще с тех пор, когда Наполеон Боневтик развлекал русню за срубли по саунах. А ты, видимо, в составе батальона квартал95 на самом опасном участке фронта? С какой стороны - вот вопрос.
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22.06.2022 22:24 Ответить
а тобі якісь склади заважають?
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22.06.2022 22:55 Ответить
Так. Мені заважає воювати відсутність *********** до наших артилерійських установок.
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23.06.2022 00:12 Ответить
Поганому танцьору або яйця мішають , або ботінки жмуть
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23.06.2022 00:55 Ответить
Тебе с продаж "сватов" русским пропагандонам Боневтик отстегивает?
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22.06.2022 22:08 Ответить
А тобі що, "свати" заважають взяти автомат в руки і піти воювати за рідну Неньку? Чи патріотом краще бути на великій відстані?
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22.06.2022 22:14 Ответить
Я тут живу еще с тех пор, когда Наполеон Боневтик развлекал русню за срубли по саунах. А ты, видимо, в составе батальона квартал95 на самом опасном участке фронта? С какой стороны - вот вопрос.
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22.06.2022 22:23 Ответить
Ну то сиди там і не гавкай. Ти для України ніхто! І звуть тебе - ніяк!
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22.06.2022 22:26 Ответить
зебіл, стули свій тупий писок
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22.06.2022 22:37 Ответить
Угу, я с вниманием прислушаюсь к твоему кукареканию, шлюшка квартальная
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22.06.2022 22:37 Ответить
Якою жалюгідною істотою треба бути, щоби жити в Америці і кожного дня щось там скавучати на президента України...
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22.06.2022 22:45 Ответить
Воно мені не президент,що хочу те й кажу,зрозуміла потвора?це брехливе посміховисько ворог України,цинічна худоба яка за нього голосувала не українці.
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22.06.2022 22:55 Ответить
немає в Україні президента! є гівно, яке вибрало інше гівно!
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22.06.2022 22:56 Ответить
Тобто ті воїни, які обрали Зеленського і воюють зараз за таку гниду, як ти, виходить вони всі гівно?
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23.06.2022 00:15 Ответить
Тебе не понять, слизняк зеленый, это дела людей. Твое - отлизывать, на большее ты не способно.
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22.06.2022 22:58 Ответить
Як ви думаєте якщо б в Сполучених Штатах кандидат в президенти називав свою країну ПОВІЄЮ зі сцени та грав на піаніно хто зна чим гімн України то був би він президентом?????Ніхто в ніколи не обрав би президентом того хто знущався над рідною країною. Зеленський навіть не знав гімн України та не співав його та руку до серця не прикладав ,тому що він ненавидить Україну. Він тут жив щоб ГРОШі заробляти та Коломойському дупу літати
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22.06.2022 23:21 Ответить
Я вважаю, шо американському народу взагалі пофіг. Їх армія ганебно втікала з Афганістану. Це гірше, ніж повія. І нічого. Президент на місці
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23.06.2022 00:11 Ответить
12/06 регістрація на ЦН , таких повій як ти спускають в дно звідки ти прийшло )
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23.06.2022 01:17 Ответить
Тут є зайве слово-"рідної".
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23.06.2022 06:21 Ответить
а ти вже з *****, чи асфальтом відбивався?
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22.06.2022 22:48 Ответить
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22.06.2022 21:43 Ответить
золотые слова
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22.06.2022 23:02 Ответить
Нафіга цю огидну харю виставляти під постом?
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23.06.2022 06:41 Ответить
.Вінтерфелл.@Wizard_Severus

Боже, твіти москалоти «ммм, привезли черешни/клубнику/овощи/фрукты такие дешёвые», а на ящиках написані назви українських міст - це якийсь особливий сорт соціальної катастрофи.
Це якби продавали дитячий одяг в коробках «З Бухенвальда».

Сподіваюсь, то буде остання ваша їжа.
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22.06.2022 21:48 Ответить
А чому ви дивуєтеся? У 1940-му бидлота в Німеччині теж раділа дешевому датському маслу, голландським сирам, французським сардинам і винам, норвезьким оселедцям А в 1941-му - ще й білому хлібу з української пшениці! Ви якусь різницю бачите?
Дід Кирило (радист ДРГ у війну) розказував, що їх перекладач в часи боїв під Сталінградом розбирав трофейні документи із розгромленого ними бліндажа німецьких артилеристів І переклав листа, якого писала дружина своєму чоловікові : "Вилли! Обязательно привези мне русских соболей на шубку! Я уже договорилась с мастером о шитье!"
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23.06.2022 06:06 Ответить
Значит попытаются пойти на Запорожье ,сволочи.
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22.06.2022 21:48 Ответить
"..второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь," а что, сейчас появилась отличная возможность накрывать их из Градами и прочей артиллерией, пути отхода известны и они сейчас как на ладони, чего ждем?
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22.06.2022 22:08 Ответить
Тебя ждем. Без твоего присутстсвия грады на 80 км не хотят лететь.
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22.06.2022 22:10 Ответить
А что, ближе не подойти, не подъехать? 80км "ничейной" земли.. А авиация, Байрактары?..
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22.06.2022 22:46 Ответить
Ну вот приезжай и подъедь. Линия фронта в 70-80 км на север от Мариуполя. И там идут бои, а не "ничейная" земля.
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22.06.2022 22:56 Ответить
На Херсон пойдут. Смысла им в тылу сидеть.( Единственная хорошая новость они явно потрепаны и вместо ротации на кацапию пошли опять в пекло.
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22.06.2022 21:52 Ответить
на Запоріжжя поперли
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22.06.2022 21:52 Ответить
Перехватили оперативную инициативу. Делают, что хотят.
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22.06.2022 21:56 Ответить
з 24.02.2022( ініціативу їм дали авансом, всякі боневтіки(
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22.06.2022 22:59 Ответить
Значит можно в Мариуполь возвращаться
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22.06.2022 21:59 Ответить
Так треба братт Марiуполь.
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22.06.2022 22:04 Ответить
Дурнику, від лінії фронту до Маріка більше 70 км. І з лінії фронту кацапи нікуди не пішли.
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22.06.2022 22:13 Ответить
Айда на Марiк, таможня дає добро
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22.06.2022 22:07 Ответить
Таможня, дає добро
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22.06.2022 22:08 Ответить
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22.06.2022 22:21 Ответить
в Чорнобаївку їдуть, вєчний зов ?
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22.06.2022 23:26 Ответить
Як колись говорили марксисти - пожар войни, которую развязали импералисти. Путін як заправвський людлїд все кидає в багаття війни. З Пологів все свобідне перекинули туди, це сюди. Симпатики вже потирають руки, куди хохлам проти такої силіщи. Епічні кадри біганини персоналу артскладу після його підриву в Хрустальному. Так буде і там, як нащупаю артсклади, вдарять, зразу ж упаде бойовий дух. Їх того і перекидають до Дніпра, щоб додому, у випадку катастрофи не з....сь.
Як говорив друг Путіна Яша Кедмі, ходіть і дуйте в Ієрихонську трубу, бо ви жодного міста не взяли. Це він сказав ще на початку кампанії Путіна, спадкоємця Петра 1. Слава богу, що у путіна одні дочки....
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22.06.2022 23:43 Ответить
 
 