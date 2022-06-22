Великі колони військової техніки РФ залишили Маріуполь, - Андрющенко
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що другий день поспіль великі колони техніки російських окупантів залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи.
Про це в Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти змінили тактику контролю пересування. Демонтовано стаціонарні блок-пости, залишено лише контрольні пункти в районі мостів. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста.
Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу.
Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - розповів він.
За його словами, серед військових-окупантів панує небажання продовжувати участь у війні, особливо серед мешканців Донецької області.
Радник міського голови Маріуполя стверджує, що серед окупантів росте невдоволення і вони частіше міркують над тим, щоб здаватися в полон, особливо після повідомлення про перекидання їх в напрямку Запоріжжя.
При цього він зазначає, що окупанти бояться загинути через відсутність зрозумілого механізму полону.
Будь ласка, зачекайте...
Ще і купа зрадників напевне в охороні і всі вони за землю голосували
Боже, твіти москалоти «ммм, привезли черешни/клубнику/овощи/фрукты такие дешёвые», а на ящиках написані назви українських міст - це якийсь особливий сорт соціальної катастрофи.
Це якби продавали дитячий одяг в коробках «З Бухенвальда».
Сподіваюсь, то буде остання ваша їжа.
Дід Кирило (радист ДРГ у війну) розказував, що їх перекладач в часи боїв під Сталінградом розбирав трофейні документи із розгромленого ними бліндажа німецьких артилеристів І переклав листа, якого писала дружина своєму чоловікові : "Вилли! Обязательно привези мне русских соболей на шубку! Я уже договорилась с мастером о шитье!"
Як говорив друг Путіна Яша Кедмі, ходіть і дуйте в Ієрихонську трубу, бо ви жодного міста не взяли. Це він сказав ще на початку кампанії Путіна, спадкоємця Петра 1. Слава богу, що у путіна одні дочки....