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Великі колони військової техніки РФ залишили Маріуполь, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що другий день поспіль великі колони техніки російських окупантів залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи.

Про це в Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти змінили тактику контролю пересування. Демонтовано стаціонарні блок-пости, залишено лише контрольні пункти в районі мостів. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста.

Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу.

Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - розповів він.

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За його словами, серед військових-окупантів панує небажання продовжувати участь у війні, особливо серед мешканців Донецької області.

Радник міського голови Маріуполя стверджує, що серед окупантів росте невдоволення і вони частіше міркують над тим, щоб здаватися в полон, особливо після повідомлення про перекидання їх в напрямку Запоріжжя.

При цього він зазначає, що окупанти бояться загинути через відсутність зрозумілого механізму полону.
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Топ коментарі
+33
.Вінтерфелл.@Wizard_Severus

Боже, твіти москалоти «ммм, привезли черешни/клубнику/овощи/фрукты такие дешёвые», а на ящиках написані назви українських міст - це якийсь особливий сорт соціальної катастрофи.
Це якби продавали дитячий одяг в коробках «З Бухенвальда».

Сподіваюсь, то буде остання ваша їжа.
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22.06.2022 21:48
+31
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22.06.2022 21:43
+23
И как раз в тот период времени Наполеон Боневтик записывал анти-Украинские видосики для русской пропаганды. Никто не забыл "никакой войны нет, просто россия отодвигает свои границы на запад" (ц).
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22.06.2022 22:13
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Було там на складах, авжеш.
Ще і купа зрадників напевне в охороні і всі вони за землю голосували
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22.06.2022 22:09 Відповісти
Ворог той, хто дозволив знищити весь запас артилерійських снарядів з 2014 по 2019
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22.06.2022 22:06 Відповісти
И как раз в тот период времени Наполеон Боневтик записывал анти-Украинские видосики для русской пропаганды. Никто не забыл "никакой войны нет, просто россия отодвигает свои границы на запад" (ц).
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22.06.2022 22:13 Відповісти
Тобі відосіки заважають воювати за рідну землю? Чи твоя рідна земля там, де срака в теплі?
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22.06.2022 22:15 Відповісти
Я тут живу еще с тех пор, когда Наполеон Боневтик развлекал русню за срубли по саунах. А ты, видимо, в составе батальона квартал95 на самом опасном участке фронта? С какой стороны - вот вопрос.
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22.06.2022 22:24 Відповісти
а тобі якісь склади заважають?
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22.06.2022 22:55 Відповісти
Так. Мені заважає воювати відсутність *********** до наших артилерійських установок.
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23.06.2022 00:12 Відповісти
Поганому танцьору або яйця мішають , або ботінки жмуть
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23.06.2022 00:55 Відповісти
Тебе с продаж "сватов" русским пропагандонам Боневтик отстегивает?
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22.06.2022 22:08 Відповісти
А тобі що, "свати" заважають взяти автомат в руки і піти воювати за рідну Неньку? Чи патріотом краще бути на великій відстані?
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22.06.2022 22:14 Відповісти
Я тут живу еще с тех пор, когда Наполеон Боневтик развлекал русню за срубли по саунах. А ты, видимо, в составе батальона квартал95 на самом опасном участке фронта? С какой стороны - вот вопрос.
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22.06.2022 22:23 Відповісти
Ну то сиди там і не гавкай. Ти для України ніхто! І звуть тебе - ніяк!
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22.06.2022 22:26 Відповісти
зебіл, стули свій тупий писок
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22.06.2022 22:37 Відповісти
Угу, я с вниманием прислушаюсь к твоему кукареканию, шлюшка квартальная
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22.06.2022 22:37 Відповісти
Якою жалюгідною істотою треба бути, щоби жити в Америці і кожного дня щось там скавучати на президента України...
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22.06.2022 22:45 Відповісти
Воно мені не президент,що хочу те й кажу,зрозуміла потвора?це брехливе посміховисько ворог України,цинічна худоба яка за нього голосувала не українці.
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22.06.2022 22:55 Відповісти
немає в Україні президента! є гівно, яке вибрало інше гівно!
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22.06.2022 22:56 Відповісти
Тобто ті воїни, які обрали Зеленського і воюють зараз за таку гниду, як ти, виходить вони всі гівно?
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23.06.2022 00:15 Відповісти
Тебе не понять, слизняк зеленый, это дела людей. Твое - отлизывать, на большее ты не способно.
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22.06.2022 22:58 Відповісти
Як ви думаєте якщо б в Сполучених Штатах кандидат в президенти називав свою країну ПОВІЄЮ зі сцени та грав на піаніно хто зна чим гімн України то був би він президентом?????Ніхто в ніколи не обрав би президентом того хто знущався над рідною країною. Зеленський навіть не знав гімн України та не співав його та руку до серця не прикладав ,тому що він ненавидить Україну. Він тут жив щоб ГРОШі заробляти та Коломойському дупу літати
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22.06.2022 23:21 Відповісти
Я вважаю, шо американському народу взагалі пофіг. Їх армія ганебно втікала з Афганістану. Це гірше, ніж повія. І нічого. Президент на місці
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23.06.2022 00:11 Відповісти
12/06 регістрація на ЦН , таких повій як ти спускають в дно звідки ти прийшло )
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23.06.2022 01:17 Відповісти
Тут є зайве слово-"рідної".
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23.06.2022 06:21 Відповісти
а ти вже з *****, чи асфальтом відбивався?
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22.06.2022 22:48 Відповісти
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22.06.2022 21:43 Відповісти
золотые слова
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22.06.2022 23:02 Відповісти
Нафіга цю огидну харю виставляти під постом?
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23.06.2022 06:41 Відповісти
.Вінтерфелл.@Wizard_Severus

Боже, твіти москалоти «ммм, привезли черешни/клубнику/овощи/фрукты такие дешёвые», а на ящиках написані назви українських міст - це якийсь особливий сорт соціальної катастрофи.
Це якби продавали дитячий одяг в коробках «З Бухенвальда».

Сподіваюсь, то буде остання ваша їжа.
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22.06.2022 21:48 Відповісти
А чому ви дивуєтеся? У 1940-му бидлота в Німеччині теж раділа дешевому датському маслу, голландським сирам, французським сардинам і винам, норвезьким оселедцям А в 1941-му - ще й білому хлібу з української пшениці! Ви якусь різницю бачите?
Дід Кирило (радист ДРГ у війну) розказував, що їх перекладач в часи боїв під Сталінградом розбирав трофейні документи із розгромленого ними бліндажа німецьких артилеристів І переклав листа, якого писала дружина своєму чоловікові : "Вилли! Обязательно привези мне русских соболей на шубку! Я уже договорилась с мастером о шитье!"
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23.06.2022 06:06 Відповісти
Значит попытаются пойти на Запорожье ,сволочи.
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22.06.2022 21:48 Відповісти
"..второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь," а что, сейчас появилась отличная возможность накрывать их из Градами и прочей артиллерией, пути отхода известны и они сейчас как на ладони, чего ждем?
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22.06.2022 22:08 Відповісти
Тебя ждем. Без твоего присутстсвия грады на 80 км не хотят лететь.
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22.06.2022 22:10 Відповісти
А что, ближе не подойти, не подъехать? 80км "ничейной" земли.. А авиация, Байрактары?..
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22.06.2022 22:46 Відповісти
Ну вот приезжай и подъедь. Линия фронта в 70-80 км на север от Мариуполя. И там идут бои, а не "ничейная" земля.
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22.06.2022 22:56 Відповісти
На Херсон пойдут. Смысла им в тылу сидеть.( Единственная хорошая новость они явно потрепаны и вместо ротации на кацапию пошли опять в пекло.
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22.06.2022 21:52 Відповісти
на Запоріжжя поперли
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22.06.2022 21:52 Відповісти
Перехватили оперативную инициативу. Делают, что хотят.
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22.06.2022 21:56 Відповісти
з 24.02.2022( ініціативу їм дали авансом, всякі боневтіки(
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22.06.2022 22:59 Відповісти
Значит можно в Мариуполь возвращаться
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22.06.2022 21:59 Відповісти
Так треба братт Марiуполь.
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22.06.2022 22:04 Відповісти
Дурнику, від лінії фронту до Маріка більше 70 км. І з лінії фронту кацапи нікуди не пішли.
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22.06.2022 22:13 Відповісти
Айда на Марiк, таможня дає добро
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22.06.2022 22:07 Відповісти
Таможня, дає добро
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22.06.2022 22:08 Відповісти
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22.06.2022 22:21 Відповісти
в Чорнобаївку їдуть, вєчний зов ?
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22.06.2022 23:26 Відповісти
Як колись говорили марксисти - пожар войни, которую развязали импералисти. Путін як заправвський людлїд все кидає в багаття війни. З Пологів все свобідне перекинули туди, це сюди. Симпатики вже потирають руки, куди хохлам проти такої силіщи. Епічні кадри біганини персоналу артскладу після його підриву в Хрустальному. Так буде і там, як нащупаю артсклади, вдарять, зразу ж упаде бойовий дух. Їх того і перекидають до Дніпра, щоб додому, у випадку катастрофи не з....сь.
Як говорив друг Путіна Яша Кедмі, ходіть і дуйте в Ієрихонську трубу, бо ви жодного міста не взяли. Це він сказав ще на початку кампанії Путіна, спадкоємця Петра 1. Слава богу, що у путіна одні дочки....
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22.06.2022 23:43 Відповісти
 
 