Великі колони військової техніки РФ залишили Маріуполь, - Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що другий день поспіль великі колони техніки російських окупантів залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи.

Про це в Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти змінили тактику контролю пересування. Демонтовано стаціонарні блок-пости, залишено лише контрольні пункти в районі мостів. При тому частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з’являються в різних районах міста.

Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу.

Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - розповів він.

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За його словами, серед військових-окупантів панує небажання продовжувати участь у війні, особливо серед мешканців Донецької області.

Радник міського голови Маріуполя стверджує, що серед окупантів росте невдоволення і вони частіше міркують над тим, щоб здаватися в полон, особливо після повідомлення про перекидання їх в напрямку Запоріжжя.

При цього він зазначає, що окупанти бояться загинути через відсутність зрозумілого механізму полону.