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Оккупанты отпустили из плена проректора Херсонского госуниверситета Винника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,проректор,вінник,хду

Российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета Максима Винника, он уже находится на подконтрольной Украине территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ректор ХГУ Александр Спиваковский в Facebook.

"Наш друг, коллега, проректор Херсонского государственного университета Максим Винник уже на подконтрольной правительству территории Украины. Только что (в полночь. – Ред.) позвонил и сообщил, что с ним наконец-то все хорошо и он в безопасности!"

Его освободили из содержания на днях. Те, кто знает, какова жизнь в оккупации, понимают, почему мы сразу не обнародовали эту информацию. Потому что никто не мог обеспечить безопасность Максима в Херсоне.

Сейчас я уже могу сказать большое спасибо всем, кто заботился о судьбе нашего друга и коллеги", - говорится в сообщении.

Спиваковский поблагодарил образовательное сообщество, Министерство образования и науки Украины, международные и государственные правозащитные институты, правоохранительные органы, общественность, журналистов.

"Каждое ваше слово в эфире, каждая публикация, пост, упоминание в докладах, в том числе на международной арене, о дерзком похищении Максима Винника в Херсоне – это были гвозди, которые мы все вместе вбивали в сознание россиян. Нельзя похищать людей, это преступление!" – добавил он.

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А де кумир жінок другий Вінник, як його до Німеччини випустили....Одні співають про калину на фронті,другі ж Кропива..
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23.06.2022 10:00 Ответить
Что-то эти "освобождения" из плена дурно попахивают!!!!!
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23.06.2022 10:03 Ответить
Який полон-він не військовий. Заручник . А це терроризм.
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23.06.2022 10:18 Ответить
Міняти полонених військових-рашофашистів на цивільних заручників-це злочин нашої влади. Військових на військових...
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23.06.2022 10:21 Ответить
Заручників цивільних у рашофашистів міліони то що їм це стоїть повертати своїх рашофашиських вояк на цивільних заручників. А наші військовополонені мають зникнути в рашофашиському полоні ?
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23.06.2022 10:23 Ответить
"Утримання в полоні" цивільних,-це з темників слуг Банкової ?
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23.06.2022 16:27 Ответить
 
 