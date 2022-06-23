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Окупанти відпустили з полону проректора Херсонського держуніверситету Вінника

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,проректор,вінник,хду

Російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника, він уже перебуває на підконтрольній Україні території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський у Facebook.

"Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що (опівночі. – Ред.) зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці!

Його звільнили з утримання днями. Ті, хто знає, яке воно життя в окупації, розуміють, чому ми відразу не оприлюднили цю інформацію. Бо ніхто не міг гарантувати безпеку Максима у Херсоні.

Зараз я вже можу сказати велике дякуємо всім, хто переймався долею нашого друга та колеги", - йдеться в повідомленні.

Співаковський подякував освітянській спільноті, Міністерству освіти і науки України, міжнародним та державним правозахисним інституціям, правоохоронним органам, громадськості, журналістам.

"Кожне ваше слово в ефірі, кожна публікація, пост, згадування у доповідях, у тому числі на міжнародній арені, про зухвале викрадення Максима Вінника у Херсоні – це були ті цвяхи, які ми всі разом вбивали у свідомість росіян. Не можна викрадати людей, це злочин!" – додав він.

Також читайте: Окупанти відпустили з полону начальника пожежної частини окупованого Енергодара Трояна, - мер Орлов

Автор: Наталя Джума
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А де кумир жінок другий Вінник, як його до Німеччини випустили....Одні співають про калину на фронті,другі ж Кропива..
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23.06.2022 10:00 Відповісти
Что-то эти "освобождения" из плена дурно попахивают!!!!!
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23.06.2022 10:03 Відповісти
Який полон-він не військовий. Заручник . А це терроризм.
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23.06.2022 10:18 Відповісти
Міняти полонених військових-рашофашистів на цивільних заручників-це злочин нашої влади. Військових на військових...
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23.06.2022 10:21 Відповісти
Заручників цивільних у рашофашистів міліони то що їм це стоїть повертати своїх рашофашиських вояк на цивільних заручників. А наші військовополонені мають зникнути в рашофашиському полоні ?
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23.06.2022 10:23 Відповісти
"Утримання в полоні" цивільних,-це з темників слуг Банкової ?
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23.06.2022 16:27 Відповісти
 
 