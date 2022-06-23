В Мариуполь прибыли врачи из отсталых регионов России, - Андрющенко
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В Мариупольскую больницу скорой помощи прибыли врачи российских захватчиков, преимущественно из отсталых регионов России ради повышенной зарплаты.
Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей - оккупантов. Руководитель - Бадма Башанкаев (глава комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призвал "ампутировать" Украину.) Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России", - написал Анрющенко.
По его словам, "зов сердца" российских врачей вызван повышенной заработной платой, которая в несколько раз больше, чем получают в России.
"Зов сердца оккупанта всегда из-за нулей в доплатах", - написал Андрющенко.
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А если дрожжи в дьірку в сортире вбросить, то єто получается антигравитационньій туалет Анало говнет (С)
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
- Если будете много ходить.
Бомбить безпощадно, щоб не було кому повертатись на паРашу!
и что, интересно, по поводу оккупированных территорий на международной арене, как Верхуовный дипломат, предпринимает Верхуовный Головнокомандирувач, кроме попрошайничества и лекций по телевизору "как стать зуперменом за счёт отчаянного мужества народа-избирателя" на международных форумах..(((