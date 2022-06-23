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В Мариуполь прибыли врачи из отсталых регионов России, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В Мариупольскую больницу скорой помощи прибыли врачи российских захватчиков, преимущественно из отсталых регионов России ради повышенной зарплаты.

Об этом в Телеграм-канале сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей - оккупантов. Руководитель - Бадма Башанкаев (глава комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призвал "ампутировать" Украину.) Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России", - написал Анрющенко.

По его словам, "зов сердца" российских врачей вызван повышенной заработной платой, которая в несколько раз больше, чем получают в России.

"Зов сердца оккупанта всегда из-за нулей в доплатах", - написал Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продают мариупольцам российские сим-карты, все разговоры могут прослушиваться, - Андрющенко
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Топ комментарии
+20
А відсталі регіони рашки стали ще більш відсталими без лікарів. Але мені їх зовсім не шкода.
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23.06.2022 11:57
+14
до Маріуполя прибули відсталі лікарі з відсталих регіонів відсталої расісі
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23.06.2022 12:00
+11
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23.06.2022 12:18
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А відсталі регіони рашки стали ще більш відсталими без лікарів. Але мені їх зовсім не шкода.
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23.06.2022 11:57 Ответить
Скотина в устьзажопинске вышла на забастовку с плакатами "верните последнего ветеринара на весь раен"
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23.06.2022 12:03 Ответить
Это тебе показалось. Скотина тихонько помычала в стойле и принялась доедать помои в своем корыте.
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23.06.2022 12:18 Ответить
до Маріуполя прибули відсталі лікарі з відсталих регіонів відсталої расісі
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23.06.2022 12:00 Ответить
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23.06.2022 12:04 Ответить
все вірно: гімна під впливом гравітації падають просто на залізничне полотно
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23.06.2022 12:21 Ответить
"гравитационньій туалет" - єто ***** пять балов ))
А если дрожжи в дьірку в сортире вбросить, то єто получается антигравитационньій туалет Анало говнет (С)
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23.06.2022 13:28 Ответить
Бадма башанкаев..."рюзьге мир" во всей красе 🤦
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23.06.2022 12:00 Ответить
русский, да глаз узкий.
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23.06.2022 12:07 Ответить
Абхазія - це відсталий регіон Грузії, захоплений рашкою...
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23.06.2022 12:02 Ответить
Хіба то лікарі? То знахарі-шамани!
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23.06.2022 12:04 Ответить
кто там прибыл не важно, главное украинскую территорию вернуть, можно пустую
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23.06.2022 12:05 Ответить
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23.06.2022 12:18 Ответить
По сравнению с тем, во что превратили Мариуполь, любой регион рассеи сейчас суперуспешный.
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23.06.2022 12:19 Ответить
Фіг там, навіть після бомбардування Маріупіль не входить в сотню нездалих москальских ******.3
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23.06.2022 13:27 Ответить
_ Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
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23.06.2022 12:19 Ответить
- А плавать?
- Если будете много ходить.
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23.06.2022 13:30 Ответить
Представляю, что эти тупорылые коновалы налечат...
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23.06.2022 12:25 Ответить
Це щоб підвищити смертність, як сказало ху.ло, зачистка повинна бути повною
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23.06.2022 12:25 Ответить
Ауууу, ЗСУ!
Бомбить безпощадно, щоб не було кому повертатись на паРашу!
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23.06.2022 12:29 Ответить
походу, нещастным, подопытным пациентам теперь придётся самим следить, чтобы дохтур не перепутал подорожник с зелёнкой и научить заробитчан с болот пользоваться градусником и клизмой..

и что, интересно, по поводу оккупированных территорий на международной арене, как Верхуовный дипломат, предпринимает Верхуовный Головнокомандирувач, кроме попрошайничества и лекций по телевизору "как стать зуперменом за счёт отчаянного мужества народа-избирателя" на международных форумах..(((
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23.06.2022 12:32 Ответить
Їх потрібно знищувати а також в міждународний розшук як посібники терористів.
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23.06.2022 13:01 Ответить
Логично.... В Мариуполе без воды, света и канализации они будут как дома.....
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23.06.2022 15:23 Ответить
Там все что за мкадом это отсталые регионы
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23.06.2022 20:57 Ответить
Для этих чувашей и чувашек разбитый Марик в сравнении с ихними епенями как Лас Вегас
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23.06.2022 20:59 Ответить
 
 