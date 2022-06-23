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До Маріуполя прибули лікарі з відсталих регіонів Росії, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

До Маріупольської лікарні швидкої допомоги прибули лікарі російських загарбників, переважно з відсталих регіонів Росії заради підвищеної зарплатні.

Про це в Телеграмі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"В Маріупольську лікарню швидкої допомоги висадився десант лікарів – окупантів. Керівник - Бадма Башанкаєв (голова комітету Держдуми Росії з охорони здоров’я, публічно закликав "ампутіровать" Україну.) Переважно лікарі з Абхазії, Чувашії та інших відсталих регіонів Росії", - написав Анрющенко.

За його словами, "зов серця" російських лікарів спричинений підвищеною заробітною платою, яка в декілька разів більша за ту, що отримують в Росії.

"Поклик серця окупанта завжди через нулі в доплатах", - написав Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Маріуполі створюють "Юнармію", - Андрющенко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
А відсталі регіони рашки стали ще більш відсталими без лікарів. Але мені їх зовсім не шкода.
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23.06.2022 11:57
+14
до Маріуполя прибули відсталі лікарі з відсталих регіонів відсталої расісі
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23.06.2022 12:00
+11
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23.06.2022 12:18
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А відсталі регіони рашки стали ще більш відсталими без лікарів. Але мені їх зовсім не шкода.
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23.06.2022 11:57 Відповісти
Скотина в устьзажопинске вышла на забастовку с плакатами "верните последнего ветеринара на весь раен"
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23.06.2022 12:03 Відповісти
Это тебе показалось. Скотина тихонько помычала в стойле и принялась доедать помои в своем корыте.
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23.06.2022 12:18 Відповісти
до Маріуполя прибули відсталі лікарі з відсталих регіонів відсталої расісі
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23.06.2022 12:00 Відповісти
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23.06.2022 12:04 Відповісти
все вірно: гімна під впливом гравітації падають просто на залізничне полотно
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23.06.2022 12:21 Відповісти
"гравитационньій туалет" - єто ***** пять балов ))
А если дрожжи в дьірку в сортире вбросить, то єто получается антигравитационньій туалет Анало говнет (С)
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23.06.2022 13:28 Відповісти
Бадма башанкаев..."рюзьге мир" во всей красе 🤦
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23.06.2022 12:00 Відповісти
русский, да глаз узкий.
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23.06.2022 12:07 Відповісти
Абхазія - це відсталий регіон Грузії, захоплений рашкою...
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23.06.2022 12:02 Відповісти
Хіба то лікарі? То знахарі-шамани!
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23.06.2022 12:04 Відповісти
кто там прибыл не важно, главное украинскую территорию вернуть, можно пустую
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23.06.2022 12:05 Відповісти
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23.06.2022 12:18 Відповісти
По сравнению с тем, во что превратили Мариуполь, любой регион рассеи сейчас суперуспешный.
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23.06.2022 12:19 Відповісти
Фіг там, навіть після бомбардування Маріупіль не входить в сотню нездалих москальских ******.3
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23.06.2022 13:27 Відповісти
_ Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
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23.06.2022 12:19 Відповісти
- А плавать?
- Если будете много ходить.
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23.06.2022 13:30 Відповісти
Представляю, что эти тупорылые коновалы налечат...
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23.06.2022 12:25 Відповісти
Це щоб підвищити смертність, як сказало ху.ло, зачистка повинна бути повною
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23.06.2022 12:25 Відповісти
Ауууу, ЗСУ!
Бомбить безпощадно, щоб не було кому повертатись на паРашу!
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23.06.2022 12:29 Відповісти
походу, нещастным, подопытным пациентам теперь придётся самим следить, чтобы дохтур не перепутал подорожник с зелёнкой и научить заробитчан с болот пользоваться градусником и клизмой..

и что, интересно, по поводу оккупированных территорий на международной арене, как Верхуовный дипломат, предпринимает Верхуовный Головнокомандирувач, кроме попрошайничества и лекций по телевизору "как стать зуперменом за счёт отчаянного мужества народа-избирателя" на международных форумах..(((
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23.06.2022 12:32 Відповісти
Їх потрібно знищувати а також в міждународний розшук як посібники терористів.
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23.06.2022 13:01 Відповісти
Логично.... В Мариуполе без воды, света и канализации они будут как дома.....
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23.06.2022 15:23 Відповісти
Там все что за мкадом это отсталые регионы
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23.06.2022 20:57 Відповісти
Для этих чувашей и чувашек разбитый Марик в сравнении с ихними епенями как Лас Вегас
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23.06.2022 20:59 Відповісти
 
 