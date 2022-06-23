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Деятельность УПЦ МП запретили в Черкассах
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Черкасский городской совет проголосовал за запрет деятельности церквей Украинской православной церкви московского патриархата на территории города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
30 депутатов Черкасского горсовета поддержали петицию по запрету УПЦ МП.
Часть ораторов утверждала, что у органов местного самоуправления нет полномочий для запрета деятельности церкви. Остальные настаивали на поддержке петиции и предлагали обратиться к прихожанам московской церкви, чтобы они не несли туда свои средства.
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+40 Artem Morozov
показать весь комментарий23.06.2022 13:00
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+29 Иван Петров d4225322
показать весь комментарий23.06.2022 13:09
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Ото такі патріоти України, роблять з України версію раша - лайт
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також нещодавно відзначився дуже скандальною заявою. Він у розпал війни назвав розгляд законопроєктів щодо заборони УПЦ МП, зареєстрованих у Раді, передчасним, таким, що може розколювати суспільство.
Показово, що думки про те, що забороняти УПЦ МП в Україні «не на часі», від влади публічно висловлює також радник Єрмака Михайло Подоляк. Він, як і Стефанчук, застерігає від розпалювання внутрішнього конфлікту.
Сам президент цю чутливу тему намагається взагалі обходити, хоча ледь не щоденно записує відеозвернення до нації. Та за 70 днів війни жодного слова про релігійних колаборантів глава держави не промовив.
https://glavcom.ua/country/politics/zaborona-moskovskoji-cerkvi-kudi-znik-patriotizm-ukrajinskoji-vladi-843123.html
4 травня - Конотоп.
6 травня - Бровари.
12 травня - Кагарлик.
19 травня - Переяслав.
23 травня - Богородчани.
26 травня - Стрий.
Може, ще є якісь громади, які не вказала.