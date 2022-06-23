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Деятельность УПЦ МП запретили в Черкассах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кирил

Черкасский городской совет проголосовал за запрет деятельности церквей Украинской православной церкви московского патриархата на территории города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

30 депутатов Черкасского горсовета поддержали петицию по запрету УПЦ МП.

Часть ораторов утверждала, что у органов местного самоуправления нет полномочий для запрета деятельности церкви. Остальные настаивали на поддержке петиции и предлагали обратиться к прихожанам московской церкви, чтобы они не несли туда свои средства.

Также смотрите: "Это безбожие! Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом!", - митрополит УПЦ МП Лонгин публично осудил главу РПЦ Кирилла. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+40
Шкода , що тільки в Черкасах.
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23.06.2022 13:00
+32
pora eto sdelatj po vsei strane
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23.06.2022 13:00
+29
Так нужно сделать по всей стране. Если ОП и Рада импотенты, то пусть местное самоуправление займется этим вопросом.
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23.06.2022 13:09
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pora eto sdelatj po vsei strane
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23.06.2022 13:00 Ответить
Шкода , що тільки в Черкасах.
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23.06.2022 13:00 Ответить
не очікував, тут у нас що депутатів, що прихожан ватних достатньо
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23.06.2022 13:03 Ответить
не тільки в Черкасах. Шкодувати потрібно за те, що не скрізь в Україні
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23.06.2022 13:10 Ответить
Амінь!
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23.06.2022 13:02 Ответить
Усіх фсбшників в рясах потрібно повикидати з України якомога швидше...
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23.06.2022 13:02 Ответить
Те, що через вірнопідданічні почуття до Росії не зробив Стефанчук, зараз зроблю обласні ради в Україні.
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23.06.2022 13:04 Ответить
У когось на місцях є яйця на відміну від влади.
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23.06.2022 13:05 Ответить
Заборонити рашистський сатанат в Україні - не на часі? Саме так, Zeбіли?
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23.06.2022 13:07 Ответить
Так нужно сделать по всей стране. Если ОП и Рада импотенты, то пусть местное самоуправление займется этим вопросом.
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23.06.2022 13:09 Ответить
парханат и рассадник ненависти к украинцам должен быть запрещен во всей Украине раз и навсегда...
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23.06.2022 13:11 Ответить
Чудово! Так тримати!
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23.06.2022 13:12 Ответить
У Зе влади є закон своїх не чіпати - тільки заборона, ніяких судів і тюрем.
Ото такі патріоти України, роблять з України версію раша - лайт
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23.06.2022 13:15 Ответить
«Лиха беда начало». Нельзя позволять московитским попам охмурять наших украинских Козлевичей.
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23.06.2022 13:16 Ответить
Браво!!!! Вот так надо и по всей Украине с конфискацией имущества вплоть до трусов!!!!!!!!!!!!!! И пи*дить, пи*дить и пи*дить до умопомрачения!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.06.2022 13:17 Ответить
Це просто за.бісь.
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23.06.2022 13:25 Ответить
той з громадян хто ще ходить до фсбМП має усвідомити, що добровільно є сектантом та сатаністом який поклоняється дияволу який оселився у москві!
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23.06.2022 13:25 Ответить
Нарід швендяє в секту і буде швендяти поки не заборонять законодавчо їх діяльність. Прозріння очікувати можна 100 років, а ФСБшні попи мізки промивають щодня заради збереження впливу і доходів.
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23.06.2022 13:39 Ответить
Черкаська влада показала свою спадковість від більшовиків і спорідненість з рашистами, для яких не існувало і не існує жодних законів, ані земних ані Божих.
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23.06.2022 13:27 Ответить
Верховна Рада должна и обязана проголосовать так же,за гетьманцевым проследить особенно.
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23.06.2022 13:32 Ответить
Для наших РПЦшників у владі прийняти в Україні такі рішення "не на часі".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також нещодавно відзначився дуже скандальною заявою. Він у розпал війни назвав розгляд законопроєктів щодо заборони УПЦ МП, зареєстрованих у Раді, передчасним, таким, що може розколювати суспільство.
Показово, що думки про те, що забороняти УПЦ МП в Україні «не на часі», від влади публічно висловлює також радник Єрмака Михайло Подоляк. Він, як і Стефанчук, застерігає від розпалювання внутрішнього конфлікту.
Сам президент цю чутливу тему намагається взагалі обходити, хоча ледь не щоденно записує відеозвернення до нації. Та за 70 днів війни жодного слова про релігійних колаборантів глава держави не промовив.

https://glavcom.ua/country/politics/zaborona-moskovskoji-cerkvi-kudi-znik-patriotizm-ukrajinskoji-vladi-843123.html
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23.06.2022 13:36 Ответить
Президент України Володимир Зеленський давно висловив позицію стосовно церкви. Московських окупантів в рясах він неодноразово нагороджував медальками, його колеги по фракції і офісу являються прихожанами УПЦ МП, московської РПЦ, а Томос, який отримала ПЦУ він назвав термосом і не вибачився. Це і є його позиція, чи він щось говорив інше? Єдине що було, це коли приїзджав Джонсон то винудив його піти в ПЦУ, бо туди йшов Джонсон.
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23.06.2022 14:04 Ответить
***** з пляжа....
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23.06.2022 13:40 Ответить
Бабкам не докажешь, будут шастать куда поближе. А в Черкассах церковь московского каганата богатая была, главного своего менеджера по продаже воздуха лохам всегда на билборды вывешивали с цитатами из методички. И где они теперь окормляться будут, вариант провести обрезание их наверное не очень устроит, ну то таке
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23.06.2022 13:42 Ответить
Небольшой городок, районный центр. На центральной площади "доска почета". На ней наглые морды московских попов. Попы молятся за здравие своего командира гундяева, гундяев благословляет "воинство" на убийства украинцев, в Украине от рук банды под названием "армия рф" ежедневно массово гибнут люди. Веруны идут в поповники и лижут руки поповской мрази. Всем хорошо и все хорошо. Ладно, тупое население трудно переубедить, чтобы не ходили к кгбешным попам, но кто мешает убрать поповские рожи с "доски почета"? И не издевательство ли это над памятью погибших в результате деятельности в том числе и этих "священников"?
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23.06.2022 14:03 Ответить
А який стосунок має УПЦ МП до церкви? Просто це ще одна прорашитська партія.
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23.06.2022 14:13 Ответить
Московського Сатану не з храму виганять треба, а з голови людей! А це людина може вчинить лише власною волею! Коли до церкви РПЦвУ перестануть ходить прихожани - у "торговців божою благодатю" закриється "кормушка" І вони підуть самі!
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23.06.2022 14:18 Ответить
CЛАВА БОГУ! Хоч до когось прозріння прийшло.
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23.06.2022 14:21 Ответить
Гарний початок, треба перестати годувати ворога!
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23.06.2022 15:07 Ответить
Черкасам респект! Всі вже давно знають, що це філія ФСБ, але чогось чекають. Коли ми вже нарешті порозумнішаєм?
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23.06.2022 16:08 Ответить
Давно пора было. Война понадобилась нам чтоб проснутся. Будем наблюдать скоро массовый переход с понтом осуждаем гундяя, но нутро останется кгб. Только официальный запрет будет считатся--- заборы перекрасить фарисеи умеют!
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23.06.2022 16:09 Ответить
Хочеться запитати,чому інші міста відстають?співпрацюють з ворогом?чи тормоза?
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23.06.2022 16:14 Ответить
тих вірян безмозклих треба сраними віниками гнати. якби ще й віряни справжні, а то у неділю до церкви, а потім тиждень, красти, брехати, заздрити....
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23.06.2022 16:33 Ответить
оце молодці!!! якщо би при владі не було зелених тварюк-зрадників, то таке рішення мало б бути прийнято на державному рівні одразу після 24-го лютого...
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23.06.2022 17:20 Ответить
Черкаси не перші.
4 травня - Конотоп.
6 травня - Бровари.
12 травня - Кагарлик.
19 травня - Переяслав.
23 травня - Богородчани.
26 травня - Стрий.
Може, ще є якісь громади, які не вказала.
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23.06.2022 23:01 Ответить
 
 