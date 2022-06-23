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Діяльність УПЦ МП заборонили в Черкасах
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Черкаська міська рада проголосувала за заборону діяльності церков Української православної церкви московського патріархату на території міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
30 депутатів Черкаської міськради підтримали петицію щодо заборони УПЦ МП.
Частина промовців стверджувала, що в органів місцевого самоврядування немає повноважень для заборони діяльності церкви. Інші наполягали на підтримці петиції й пропонували звернутися до парафіян московської церкви, щоби вони не несли туди свої кошти.
Топ коментарі
+40 Artem Morozov
показати весь коментар23.06.2022 13:00
+32 nav svargi
показати весь коментар23.06.2022 13:00
+29 Иван Петров d4225322
показати весь коментар23.06.2022 13:09
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Ото такі патріоти України, роблять з України версію раша - лайт
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також нещодавно відзначився дуже скандальною заявою. Він у розпал війни назвав розгляд законопроєктів щодо заборони УПЦ МП, зареєстрованих у Раді, передчасним, таким, що може розколювати суспільство.
Показово, що думки про те, що забороняти УПЦ МП в Україні «не на часі», від влади публічно висловлює також радник Єрмака Михайло Подоляк. Він, як і Стефанчук, застерігає від розпалювання внутрішнього конфлікту.
Сам президент цю чутливу тему намагається взагалі обходити, хоча ледь не щоденно записує відеозвернення до нації. Та за 70 днів війни жодного слова про релігійних колаборантів глава держави не промовив.
https://glavcom.ua/country/politics/zaborona-moskovskoji-cerkvi-kudi-znik-patriotizm-ukrajinskoji-vladi-843123.html
4 травня - Конотоп.
6 травня - Бровари.
12 травня - Кагарлик.
19 травня - Переяслав.
23 травня - Богородчани.
26 травня - Стрий.
Може, ще є якісь громади, які не вказала.