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Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" со снятием отпечатков пальцев, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение дактилоскопической процедуры (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать "налаживание мирной жизни".

Несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен, килограмм свинины – 600 гривен.

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Также в городе работают приватные похоронные команды из РФ. Цена их "услуг" – 10 тыс. гривен за одно тело.
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Топ комментарии
+6
Так хочуть зробити референдум у Маріуполі. І для цього потрібно дані людей, складуть явку 100%, як зазвичай, і скажуть що 80% проголосувало за те щоб бути в Росії, а то ми не знаємо ми їхню підлячу тактику
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23.06.2022 19:43
+4
В.А.Зеленский : " А какая разница ? "
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23.06.2022 19:57
+4
Ну от ті ватні придурки які хотіли Гулаг і "умєрєть в росіі" мають бути щасливими - це їм гарантовано.
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23.06.2022 20:03
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Так хочуть зробити референдум у Маріуполі. І для цього потрібно дані людей, складуть явку 100%, як зазвичай, і скажуть що 80% проголосувало за те щоб бути в Росії, а то ми не знаємо ми їхню підлячу тактику
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23.06.2022 19:43 Ответить
В.А.Зеленский : " А какая разница ? "
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23.06.2022 19:57 Ответить
а руssкие фашисты татуировке, как в Освенциме, уже всем сделали?
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23.06.2022 19:59 Ответить
хазяі -- шо хочут те и роблят іх треба вигнати не хочут вбити -- шо тут патякати
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23.06.2022 20:01 Ответить
Долбоебы.
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23.06.2022 20:02 Ответить
Ну от ті ватні придурки які хотіли Гулаг і "умєрєть в росіі" мають бути щасливими - це їм гарантовано.
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23.06.2022 20:03 Ответить
Поліцейський зрадник, котрий втік з Миколаєва, повернувся і знову очолює поліцію
https://twitter.com/i/status/1539142077392601089
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23.06.2022 20:16 Ответить
Це має бути в новинах.
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23.06.2022 20:32 Ответить
прийде час і ЗСУ зробить перепис кацапні і колаборантів з видбиттям голови кожного.
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23.06.2022 20:17 Ответить
і ми ведемо свою перепис
///
Знищені російські генерали в Україні :

1. Магомед Тушаєв, генерал-майор, командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії РФ, ліквідований 26 лютого 2022 року у Гостомелі Київської області )
2. Андрій Суховецький, генерал-майор, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 28 лютого 2022 року поблизу Маріуполя.
3. Віталій Герасимов, генерал-майор, начальник штабу - перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії, ліквідований 7 березня 2022 року біля Харкова.
4. Володимир Фролов, генерал-майор, заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, ліквідований 10 березня 2022 року.
5. Андрій Колесников, генерал-майор, командувач 29-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 11 березня 2022 року.
6. Олег Мітяєв, генерал-майор, командувач 150-ї мотострілецької дивізії РФ, ліквідований 15 березня 2022 року. поблизу Маріуполя.
7. Андрій Мордвічев, генерал-лейтенант, командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, ліквідований 18 березня 2022 року у Чорнобаївці Херсонської області .
8. Яків Резанцев, генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 24 березня 2022 року у Чорнобаївці Херсонської області.
9. Андрій Симонов, генерал-майор, заступник начальника військ РЕБ ЗС РФ, ліквідований 29 квітня 2022 року в районі Ізюма Харківської області.
10. Канамат Боташев, генерал-майор у відставці, найманець ПВК Вагнера, пілот штурмовика Су-25, ліквідований 22 травня 2022 року поблизу Попасної Луганської області.
11. Роман Кутузов, генерал-лейтенант, начальник штабу - перший заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ; командувач 1-м армійським корпусом «ДНР», ліквідований 5 червня 2022 року біля Миколаївки Луганської області.
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23.06.2022 20:32 Ответить
Ватоту в тих індикозвучних (дрнлрлр) землях України поголовно треба буде після перемоги переписати і урізати їхні деякі громадянські права років з на 50 (на два покоління-це точно), на всій території ж повинна діяти результативно СПРАВЖНЯ і патріотична Служба Безпеки , а не баклани. Те ж щодо НацПоліції. Буде довіра саме до тих людей зі спецслужб, котрі на нулі воювали за Україну, і знають ціну цього. От як перевернуть вони догори дриґом всю наволоч без компромісів, тоді настане відносний політичний спокій і демократичний правопорядок. Початки місцями вже є, але допіру то мізер.
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23.06.2022 20:43 Ответить
 
 