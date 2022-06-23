Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" со снятием отпечатков пальцев, - ГУР
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Российские оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и предлагают услуги по захоронению.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение дактилоскопической процедуры (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город. Одновременно здесь работает несколько съемочных групп российских телеканалов, имеющих задачу продемонстрировать "налаживание мирной жизни".
Несмотря на отсутствие какого-либо заработка у большинства населения, постоянно растут цены на товары и услуги. В частности, стоимость полуторалитровой бутылки воды составляет около 100 гривен, килограмм свинины – 600 гривен.
Также в городе работают приватные похоронные команды из РФ. Цена их "услуг" – 10 тыс. гривен за одно тело.
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https://twitter.com/i/status/1539142077392601089
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Знищені російські генерали в Україні :
1. Магомед Тушаєв, генерал-майор, командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії РФ, ліквідований 26 лютого 2022 року у Гостомелі Київської області )
2. Андрій Суховецький, генерал-майор, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 28 лютого 2022 року поблизу Маріуполя.
3. Віталій Герасимов, генерал-майор, начальник штабу - перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії, ліквідований 7 березня 2022 року біля Харкова.
4. Володимир Фролов, генерал-майор, заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, ліквідований 10 березня 2022 року.
5. Андрій Колесников, генерал-майор, командувач 29-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 11 березня 2022 року.
6. Олег Мітяєв, генерал-майор, командувач 150-ї мотострілецької дивізії РФ, ліквідований 15 березня 2022 року. поблизу Маріуполя.
7. Андрій Мордвічев, генерал-лейтенант, командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, ліквідований 18 березня 2022 року у Чорнобаївці Херсонської області .
8. Яків Резанцев, генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 24 березня 2022 року у Чорнобаївці Херсонської області.
9. Андрій Симонов, генерал-майор, заступник начальника військ РЕБ ЗС РФ, ліквідований 29 квітня 2022 року в районі Ізюма Харківської області.
10. Канамат Боташев, генерал-майор у відставці, найманець ПВК Вагнера, пілот штурмовика Су-25, ліквідований 22 травня 2022 року поблизу Попасної Луганської області.
11. Роман Кутузов, генерал-лейтенант, начальник штабу - перший заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ; командувач 1-м армійським корпусом «ДНР», ліквідований 5 червня 2022 року біля Миколаївки Луганської області.