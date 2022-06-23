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Окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення" із зняттям відбитків пальців, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

В окупованому Маріуполі проводиться так званий "перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".

Попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень, кілограму свинини – 600 гривень.

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Також в місті працюють приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх "послуг" – 10 тис. гривень за одне тіло.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Так хочуть зробити референдум у Маріуполі. І для цього потрібно дані людей, складуть явку 100%, як зазвичай, і скажуть що 80% проголосувало за те щоб бути в Росії, а то ми не знаємо ми їхню підлячу тактику
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23.06.2022 19:43
+4
В.А.Зеленский : " А какая разница ? "
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23.06.2022 19:57
+4
Ну от ті ватні придурки які хотіли Гулаг і "умєрєть в росіі" мають бути щасливими - це їм гарантовано.
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23.06.2022 20:03
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Так хочуть зробити референдум у Маріуполі. І для цього потрібно дані людей, складуть явку 100%, як зазвичай, і скажуть що 80% проголосувало за те щоб бути в Росії, а то ми не знаємо ми їхню підлячу тактику
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23.06.2022 19:43 Відповісти
В.А.Зеленский : " А какая разница ? "
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23.06.2022 19:57 Відповісти
а руssкие фашисты татуировке, как в Освенциме, уже всем сделали?
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23.06.2022 19:59 Відповісти
хазяі -- шо хочут те и роблят іх треба вигнати не хочут вбити -- шо тут патякати
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23.06.2022 20:01 Відповісти
Долбоебы.
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23.06.2022 20:02 Відповісти
Ну от ті ватні придурки які хотіли Гулаг і "умєрєть в росіі" мають бути щасливими - це їм гарантовано.
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23.06.2022 20:03 Відповісти
Поліцейський зрадник, котрий втік з Миколаєва, повернувся і знову очолює поліцію
https://twitter.com/i/status/1539142077392601089
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23.06.2022 20:16 Відповісти
Це має бути в новинах.
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23.06.2022 20:32 Відповісти
прийде час і ЗСУ зробить перепис кацапні і колаборантів з видбиттям голови кожного.
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23.06.2022 20:17 Відповісти
і ми ведемо свою перепис
///
Знищені російські генерали в Україні :

1. Магомед Тушаєв, генерал-майор, командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії РФ, ліквідований 26 лютого 2022 року у Гостомелі Київської області )
2. Андрій Суховецький, генерал-майор, заступник командувача 41-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 28 лютого 2022 року поблизу Маріуполя.
3. Віталій Герасимов, генерал-майор, начальник штабу - перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії, ліквідований 7 березня 2022 року біля Харкова.
4. Володимир Фролов, генерал-майор, заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, ліквідований 10 березня 2022 року.
5. Андрій Колесников, генерал-майор, командувач 29-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 11 березня 2022 року.
6. Олег Мітяєв, генерал-майор, командувач 150-ї мотострілецької дивізії РФ, ліквідований 15 березня 2022 року. поблизу Маріуполя.
7. Андрій Мордвічев, генерал-лейтенант, командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, ліквідований 18 березня 2022 року у Чорнобаївці Херсонської області .
8. Яків Резанцев, генерал-лейтенант, командувач 49-ї загальновійськової армії РФ, ліквідований 24 березня 2022 року у Чорнобаївці Херсонської області.
9. Андрій Симонов, генерал-майор, заступник начальника військ РЕБ ЗС РФ, ліквідований 29 квітня 2022 року в районі Ізюма Харківської області.
10. Канамат Боташев, генерал-майор у відставці, найманець ПВК Вагнера, пілот штурмовика Су-25, ліквідований 22 травня 2022 року поблизу Попасної Луганської області.
11. Роман Кутузов, генерал-лейтенант, начальник штабу - перший заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ; командувач 1-м армійським корпусом «ДНР», ліквідований 5 червня 2022 року біля Миколаївки Луганської області.
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23.06.2022 20:32 Відповісти
Ватоту в тих індикозвучних (дрнлрлр) землях України поголовно треба буде після перемоги переписати і урізати їхні деякі громадянські права років з на 50 (на два покоління-це точно), на всій території ж повинна діяти результативно СПРАВЖНЯ і патріотична Служба Безпеки , а не баклани. Те ж щодо НацПоліції. Буде довіра саме до тих людей зі спецслужб, котрі на нулі воювали за Україну, і знають ціну цього. От як перевернуть вони догори дриґом всю наволоч без компромісів, тоді настане відносний політичний спокій і демократичний правопорядок. Початки місцями вже є, але допіру то мізер.
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23.06.2022 20:43 Відповісти
 
 