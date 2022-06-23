Великобритания готова помочь разминировать побережье Украины, - Джонсон
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Великобритания готова оказать помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерновых в Черное море.
Об этом рассказал в интервью британский премьер Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, вопросы разблокировки "зернового коридора" решаются на международном уровне.
"Предстоит проделать большую работу. Мы работаем с турками и другими европейскими друзьями и союзниками, чтобы посмотреть, что мы можем сделать", - отметил Джонсон.
При этом он отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно. Кроме того, он положительно ответил на вопрос о помощи в разминирование.
"Да, я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу", - добавил Джонсон.
Отметим, операция по разминированию Черного моря может стать самой крупной попыткой со времен ирано-иракской войны 1980-х годов. Предполагается, что работы займут несколько месяцев.
Пожалуйста, подождите...
ніяких розмінувань для підходу кацапні до україньского берега.
так розумію, ************ кацапські калоші і тим самим відновити експорт зерна з України - таке питання навіть не розлядується?
сумно, панове...
взагалі байдуже, що вони робитимуть без українського зерна.
Україна - не найбільший експортер, вони можуть купити зерно в будь-якій іншій країні
Але їм треба саме підставити Одесу під ризик окупації, щоб зекономити бабло на дешевшому зерні
Хай ідуть на х##
Роман Марушка 5978a8d4
Daria 0288760a
Як мені "подобаються" такі диванні еХсперти... ви хоч зрозуміти зміст прочитанного взмозі,
а якщо щось не зрозуміло почитати що саме сказав Борис Джонсон в інших джерелах?
А співставити пару вирваних з промови цитат у цій статті з позицією Джонсона та його особистим вкладом в допомогу нам, а краще ще пригадати, чи щось неправильне він пропонував чи зробив з 24 лютого, а не строчити недолугі коменти, про "риск десанта в Одесской обл" та "робитимуть без українського зерна".
Ніхто про розмінування підходів до нашого узбережжя не говорив, малось на увазі протралити коридор через Чорне море до Босфора, куди парашисти накидали багато-багато мін, які періодично зриває з якорів і виносить на узбережжя то Туреччини, то Румунії і Болгарії.
Доречі, прохід від Одеси вздовж узбережжя до гірла Дунаю і так ісеує.
Доречі, можливість продати зерно та отримати для нас істотні валютні надходження, це набагато більше важливо саме для нас, а не для якихось країн Африки, а саме Британія, в цьому питанні взагалі не зацікавлена бо зерно у нас не закупає.
"чому вздовж узбережжя до кордонів з Румунією, Болгарією і далі не можна судам ходити"
Маленьким - можна, а от великої тонажності - ні, глибини різні, бувають і недостатні, ще і постійно маневрувати треба, знову таки, якщо на узбережжя Румунії і Болгарії вже парашистьські міни виносило, де гарантія, що мін нема в теріторіальних водах цих країн.
про узбережжя Туреччини, Румунії і Болгарії взагалі жодної згадки, це ваші спекуляції.
'узбережжя Одеси' можна інтерпретувати лише як узбережжя Одеси.
Шановна, з якого часу короткий переказ промови Джонсона у Reuters є істиною у останній інстанції?
1) Слухайте саму промову.
2) Reuters в останій час вже досить регулярно дозволяє собі вільно трактувати промови політиків, військових і т.п. (навіть на "Цензоры" декілька разів про це було за останніх 3 місяці).
Так що - "це ваші спекуляції", залиште при собі і краще вивчайте тему.
"про узбережжя Туреччини, Румунії і Болгарії"
Знову неуважно читаєте вже мій комент, або приписуєте своє уявне тлумачення.
Я писав:
"парашисти накидали багато-багато мін, які періодично зриває з якорів і виносить на узбережжя то Туреччини, то Румунії і Болгарії" (і про це теж на "Цензорі" було),
тобто якщо міни виносить на узбережжя цих країн, то вони можуть бути не тільки у нейтральних водах, а й у територіальних водах цих країн.
А Джонсон саме про узбережжя цих країн взагалі нічього не говорив.