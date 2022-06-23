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Велика Британія (3649) війна (56174) зерно (1226) Чорне море (1350) розмінування (755) Джонсон Борис (532)

Велика Британія готова допомогти розмінувати узбережжя України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Великобританія готова надати допомогу в розмінуванні узбережжя України для безпечного експорту зернових Чорним морем.

Про це розповів в інтерв'ю британського прем'єр Борис Джонсон, передає Цензор.НЕТ з посиланям на РБК-Україна.

За його словами, питання розблокування "зернового коридору" вирішуються на міжнародному рівні.

"Належить виконати велику роботу. Ми працюємо з турками та іншими європейськими друзями і союзниками, щоб подивитися, що ми можемо зробити", - зазначив Джонсон.

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При цьому він зазначив, що Лондон розглядає можливість надати суверенні гарантії для страхування суден, які будуть вивозити українське зерно. Крім того, він позитивно відповів на питання про допомогу в розмінування.

"Так, я не хочу вдаватися в технічні або військові подробиці, але ви можете згадати, що ми вже зробили, поставивши озброєння для захисту українців. І ми говоримо з ними на технічному рівні, щоб допомогти розмінувати Одесу", - додав Джонсон.

Зазначимо, операція з розмінування Чорного моря може стати найбільшою спробою з часів ірано-іракської війни 1980-х років. Передбачається, що роботи займуть кілька місяців.
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Топ коментарі
+8
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23.06.2022 20:07
+8
был-янелох стал боневтик
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23.06.2022 20:09
+8
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23.06.2022 20:10
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Дякуємо, Британіє.
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23.06.2022 19:55 Відповісти
но нужнее арта
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23.06.2022 20:05 Відповісти
не треба.
ніяких розмінувань для підходу кацапні до україньского берега.
так розумію, ************ кацапські калоші і тим самим відновити експорт зерна з України - таке питання навіть не розлядується?
сумно, панове...
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23.06.2022 19:58 Відповісти
Тушками кацапів.
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23.06.2022 20:01 Відповісти
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23.06.2022 20:07 Відповісти
был-янелох стал боневтик
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23.06.2022 20:09 Відповісти
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23.06.2022 20:10 Відповісти
Єдиний спосіб - це потопити мацкальський флот, як у кримську війну.
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23.06.2022 20:19 Відповісти
Зачем разминировать если у на война? Возникает риск десанта в Одесской обл .
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23.06.2022 20:21 Відповісти
Дужина хороших противокорабельных ракет справится с этой задачей куда как эффективней, а главное намного быстрее. Эх, Борис, тут ты не прав
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23.06.2022 20:23 Відповісти
ніяких розмінувань.
взагалі байдуже, що вони робитимуть без українського зерна.
Україна - не найбільший експортер, вони можуть купити зерно в будь-якій іншій країні
Але їм треба саме підставити Одесу під ризик окупації, щоб зекономити бабло на дешевшому зерні
Хай ідуть на х##
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23.06.2022 20:29 Відповісти
Я вот что подумал, может старый не проданынй урожай пусть лучше мыши съедят? Ну а аграриям дотировать убытки баблом от партнеров? Как было уже это с гос. резервом в свое время. Пусть лучше мыши, чем негры и чурбаны там всякие. Эти мыши наши!!!
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23.06.2022 20:29 Відповісти
Угу ... Сміливо Ви розпоряджаєтесь грошима партнерів !
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23.06.2022 21:37 Відповісти
Восстанавливать Україну після війни будуть Порошенко Турчинов Яценюк Лешек Бальцерович та Анджей Дуда...
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23.06.2022 20:30 Відповісти
Суверенні гарантії для страхування суден - це потопили кацапи судно, потонуло зерно на дно, голодують в Африці, але хтось отримає гроші по страховці? Чом би краще не потопити кацапофлот, розбомбити клятий сєвастопаль й чортів міст з керч та замінувати море біля клаптику де кацапські сочі. От тоді Чорним морем йти безпечно
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23.06.2022 20:33 Відповісти
Кучмисты коломойско Zeлемойские..хрюкните шо не будь... ..ГЕТьмацовское быдло Безуглой...
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23.06.2022 20:33 Відповісти
три - пятнадцать
Роман Марушка 5978a8d4
Daria 0288760a

Як мені "подобаються" такі диванні еХсперти... ви хоч зрозуміти зміст прочитанного взмозі,
а якщо щось не зрозуміло почитати що саме сказав Борис Джонсон в інших джерелах?
А співставити пару вирваних з промови цитат у цій статті з позицією Джонсона та його особистим вкладом в допомогу нам, а краще ще пригадати, чи щось неправильне він пропонував чи зробив з 24 лютого, а не строчити недолугі коменти, про "риск десанта в Одесской обл" та "робитимуть без українського зерна".

Ніхто про розмінування підходів до нашого узбережжя не говорив, малось на увазі протралити коридор через Чорне море до Босфора, куди парашисти накидали багато-багато мін, які періодично зриває з якорів і виносить на узбережжя то Туреччини, то Румунії і Болгарії.
Доречі, прохід від Одеси вздовж узбережжя до гірла Дунаю і так ісеує.

Доречі, можливість продати зерно та отримати для нас істотні валютні надходження, це набагато більше важливо саме для нас, а не для якихось країн Африки, а саме Британія, в цьому питанні взагалі не зацікавлена бо зерно у нас не закупає.
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23.06.2022 20:53 Відповісти
+5
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23.06.2022 21:39 Відповісти
До мене не доходить, чому вздовж узбережжя до кордонів з Румунією, Болгарією і далі не можна судам ходити ?
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23.06.2022 21:41 Відповісти
Маск13

"чому вздовж узбережжя до кордонів з Румунією, Болгарією і далі не можна судам ходити"

Маленьким - можна, а от великої тонажності - ні, глибини різні, бувають і недостатні, ще і постійно маневрувати треба, знову таки, якщо на узбережжя Румунії і Болгарії вже парашистьські міни виносило, де гарантія, що мін нема в теріторіальних водах цих країн.
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23.06.2022 22:30 Відповісти
в оригінальній статті в reuters мова йде про розмінування узбережжя Одеси.
про узбережжя Туреччини, Румунії і Болгарії взагалі жодної згадки, це ваші спекуляції.
'узбережжя Одеси' можна інтерпретувати лише як узбережжя Одеси.
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23.06.2022 21:52 Відповісти
Daria 0288760a

Шановна, з якого часу короткий переказ промови Джонсона у Reuters є істиною у останній інстанції?
1) Слухайте саму промову.
2) Reuters в останій час вже досить регулярно дозволяє собі вільно трактувати промови політиків, військових і т.п. (навіть на "Цензоры" декілька разів про це було за останніх 3 місяці).

Так що - "це ваші спекуляції", залиште при собі і краще вивчайте тему.

"про узбережжя Туреччини, Румунії і Болгарії"
Знову неуважно читаєте вже мій комент, або приписуєте своє уявне тлумачення.
Я писав:
"парашисти накидали багато-багато мін, які періодично зриває з якорів і виносить на узбережжя то Туреччини, то Румунії і Болгарії" (і про це теж на "Цензорі" було),
тобто якщо міни виносить на узбережжя цих країн, то вони можуть бути не тільки у нейтральних водах, а й у територіальних водах цих країн.
А Джонсон саме про узбережжя цих країн взагалі нічього не говорив.
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23.06.2022 22:48 Відповісти
 
 