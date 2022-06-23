В Вене пройдет благотворительный аукцион в поддержку Украины

Ведущий аукционный дом Центральной Европы Dorotheum в Вене проводит торги в поддержку Украины. С молотка уйдут 88 произведений современных украинских художников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициатива благотворительного аукциона принадлежит активистам украинского сообщества в Вене.

Соорганизатором аукциона стала общественная организация "Центр украинских инициатив в сфере культуры, политики и экономики", ее глава Александра Саенко сообщила: "Аукционный дом Dorotheum один из старейших и крупнейший в континентальной Европе. Основан в 1707 году кайзером Иосифом I. За более чем 300 лет существования здесь состоялось 700 аукционов предметов искусства 40 категорий с рекордными результатами. Сегодня Dorotheum имеет филиалы в Мюнхене, Дюссельдорфе, Милане, Риме, Лондоне, Праге и Брюсселе. 20 августа здесь объявлен беспрецедентный онлайн-аукцион под названием "Украинские художники помогают".

Вырученные от благотворительного аукциона деньги будут перечислены "Центру украинских инициатив" и направлены на закупку товаров гуманитарного назначения, главным образом, продуктов питания и лекарств. Они будут доставлены партнеру в Украине, БФ "Украина ХХІ" Всеволода Кожемяка, почетному консулу Австрийской Республики в Харькове, генеральному директору Группы АГРОТРЕЙД, который возьмет на себя распространение в пострадавших от войны регионах. Фонд работает в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

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Аукцион продлится до 30 июня.

Просмотреть и приобрести лоты можно на сайте аукционного дома по ссылке.