Украинские художники и австрийские политики устроили в Вене акцию ко Дню годовщины завершения Второй мировой. ФОТО

Украинские активисты Вены вместе с единомышленниками – представителями академической и политической элиты Австрии – организовали мультидисциплинарную акцию в память 77-й годовщины завершения Второй мировой войны. Они провели параллели с войной, которая продолжается в Украине.

Акция прошла 8 мая на площади Шварценбергплац в Вене, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем видеообращении бывший министр иностранных дел Австрии Карел Шварценберг напомнил, что австрийцы в составе Вермахта совершили множество преступлений на территории Украины во время Второй мировой войны и отметил, что теперь есть возможность искупить эту вину родителей и дедов, и призвал к щедрой помощи.

К солидарности с Украиной и усилению санкций против РФ призвали в своих видеообращениях американский историк Марси Шор и вице-президент Европарламента Отмар Карас. Депутаты Парламента Австрии Мартин Энгельберг и Гельмут Брандштеттер также выразили мнение, что война, которую ведет РФ, является войной не против Украины, а против свободного мира в целом.

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Посол Украины в Австрии Василий Химинец, ссылаясь на обращение Президента Владимира Зеленского, напомнил, что 24 февраля 2022 года Россия изъяла слово "Никогда" из лозунга "Никогда больше!"

Речи были дополнены выступлениями украинских музыкантов, фотовыставкой "Скорбная память. Фото с Украины", выставкой произведений украинских художников с благотворительного аукциона Dorotheum, экспозицией детских рисунков, арт-инсталляциями и т.д.

В завершение состоялся концерт UkraBoysBand и пианиста Евгения Хмары и певицы ODARA.

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Александра Саенко, соорганизатор акции, председатель ОО "Центр украинских инициатив": "На моей памяти это первая подобная акция, которая собрала столько авторитетных международных спикеров и талантливых украинских художников. Она была символической с точки зрения места и даты проведения и крайне важной как для подъема на надлежащий уровень украинской повестки дня в австрийском обществе, так и для поддержания морального и психологического состояния украинцев, которые из-за войны стали изгнанниками".



