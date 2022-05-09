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Українські митці та австрійські політики влаштували у Відні акцію до Дня річниці завершення Другої світової. ФОТО

Українські активісти Відня разом із однодумцями - представниками академічної та політичної еліти Австрії - організували мультидисциплінарну акцію в пам'ять 77-ї річниці завершення Другої світової війни. Вони провели паралелі з війною, що нині триває в Україні.

Акція відбулася 8 травня на площі Шварценбергплац у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своємі відеозверненні колишній міністр закордонних справ Австрії Карел Шварценберг нагадав, що австрійці в складі Вермахта здійснили багато злочинів на території України під час Другої світової війни і зазначив, що тепер є можливість спокутувати цю провину батьків і дідів, і закликав до щедрої допомоги.

До солідарності з Україною і посилення санкцій проти РФ закликали у своїх відеозверненнях американська історикиня Марсі Шор та віцепрезидент Європарламенту Отмар Карас. Депутати Парламенту Австрії Мартін Енгельберг та Гельмут Брандштеттер також висловили думку, що війна, яку веде РФ, є війною не проти України, а проти вільного світу, в цілому.

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Посол України в Австрії Василь Химинець, посилаючись на звернення Президента Володимира Зеленського, нагадав, що 24 лютого 2022 року Росія вилучила слово "Ніколи" з гасла "Ніколи більше!"

Промови були доповнені виступами українських музикантів, фотовиставкою "Скорботна пам’ять. Фото з України", виставкою творів українських художників з благодійного аукціону Dorotheum, експозицією дитячих малюнків, арт-інсталяціями та ін.

На завершення відбувся концерт UkraBoysBand і піаніста Євгена Хмари та співачки ODARA.

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Олександра Саєнко, співорганізаторка акції, голова ГО "Центр українських ініціатив": "На моїй пам'яті це перша подібна акція, яка зібрала стільки авторитетних міжнародних спікерів і талановитих українських митців. Вона була символічною з точки зору місця і дати проведення і вкрай важливою як для піднесення на належний рівень українського порядку денного в австрійському суспільстві, так і для підтримки морального і психологічного стану українців, які через війну стали вигнанцями".

Українські митці та австрійські політики влаштували у Відні акцію до Дня річниці завершення Другої світової 01
Українські митці та австрійські політики влаштували у Відні акцію до Дня річниці завершення Другої світової 02

Автор: 

Австрія (975) Друга світова війна (302) діаспора (210) українці (2548) Відень (119)


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Хіба сьогодня роковини закінчення 2 Світової війни?
"Дебіли ***"©
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09.05.2022 16:09 Відповісти
8 мая - это всё ж таки день завершения Второй мировой в Европе. Дата завершения Второй Мировой - это 2 сентября, день капитуляции Японии.
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09.05.2022 16:10 Відповісти
А коли визволили від німців і РОА Прагу?
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09.05.2022 16:12 Відповісти
Емнип, если без Википедии - 10 мая. Но там скорее была уже капитуляция отдельного батальона, который хотел сдаться американцам. И, кажется, ещё в Греции немецкие силы задержались ещё на несколько дней.
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09.05.2022 16:31 Відповісти
А як же підписання капітуляція Японії на авіаносці Міссурі?
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09.05.2022 16:11 Відповісти
Городяни Вени дуже страждали від окупації Рейх?
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09.05.2022 16:14 Відповісти
******* журналісти і політики зовсім не володіють матеріалом. Це ж ваш хліб! Хоча б зайдіть в Гугл і отримуйте інформацію. Ганьба.
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09.05.2022 16:18 Відповісти
 
 