Українські митці та австрійські політики влаштували у Відні акцію до Дня річниці завершення Другої світової. ФОТО

Українські активісти Відня разом із однодумцями - представниками академічної та політичної еліти Австрії - організували мультидисциплінарну акцію в пам'ять 77-ї річниці завершення Другої світової війни. Вони провели паралелі з війною, що нині триває в Україні.

Акція відбулася 8 травня на площі Шварценбергплац у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своємі відеозверненні колишній міністр закордонних справ Австрії Карел Шварценберг нагадав, що австрійці в складі Вермахта здійснили багато злочинів на території України під час Другої світової війни і зазначив, що тепер є можливість спокутувати цю провину батьків і дідів, і закликав до щедрої допомоги.

До солідарності з Україною і посилення санкцій проти РФ закликали у своїх відеозверненнях американська історикиня Марсі Шор та віцепрезидент Європарламенту Отмар Карас. Депутати Парламенту Австрії Мартін Енгельберг та Гельмут Брандштеттер також висловили думку, що війна, яку веде РФ, є війною не проти України, а проти вільного світу, в цілому.

Читайте: Австрія надасть Україні ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу

Посол України в Австрії Василь Химинець, посилаючись на звернення Президента Володимира Зеленського, нагадав, що 24 лютого 2022 року Росія вилучила слово "Ніколи" з гасла "Ніколи більше!"

Промови були доповнені виступами українських музикантів, фотовиставкою "Скорботна пам’ять. Фото з України", виставкою творів українських художників з благодійного аукціону Dorotheum, експозицією дитячих малюнків, арт-інсталяціями та ін.

На завершення відбувся концерт UkraBoysBand і піаніста Євгена Хмари та співачки ODARA.

Також читайте: Прага позбавить маршала Конєва почесного громадянства, наданого у червні 1945 року

Олександра Саєнко, співорганізаторка акції, голова ГО "Центр українських ініціатив": "На моїй пам'яті це перша подібна акція, яка зібрала стільки авторитетних міжнародних спікерів і талановитих українських митців. Вона була символічною з точки зору місця і дати проведення і вкрай важливою як для піднесення на належний рівень українського порядку денного в австрійському суспільстві, так і для підтримки морального і психологічного стану українців, які через війну стали вигнанцями".



