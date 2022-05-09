Прага позбавить маршала Конєва почесного громадянства, наданого у червні 1945 року

Міська рада столиці Чехії Праги вирішила посмертно позбавити радянського маршала Івана Конєва почесного громадянства міста.

Рішення має ще підтвердити міський парламент, очікується, що це станеться найближчим часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.

Конєв отримав почесне громадянство Праги у червні 1945 року. Він командував частинами Червоної армії, які 9 травня 1945 року увійшли до Праги. З ініціативою позбавити його почесного громадянства - на тлі російського вторгнення в Україну, яке більшість чеських політичних сил різко засуджує - виступив мер Праги Зденек Гржиб. В обґрунтуванні рішення йдеться, що події 1945 року слід розглядати в історичному контексті, і довгий час влада Чехословаччини, яка стала після війни частиною "радянського блоку", допускала лише одне трактування історичних подій, у рамках якого маршала Конєва називали визволителем Праги.

Як наголошується в документі, Червона армія досягла Праги вже після капітуляції як Німеччини, так і німецького гарнізону міста, який уклав угоду з керівниками Празького повстання про вихід із Праги. Також, як стверджується, Конєв віддав 9 травня наказ про бомбардування міста Млада-Болеслав, щоби не допустити відходу німців на захід. Під час бомбардування загинули багато мирних жителів. Відзначено і роль Конєва під час придушення повстання у Будапешті 1956 року.

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Видання зауважує, що почесними громадянами Праги є кілька десятків людей, серед них семеро радянських дисидентів, що вийшли в 1968 році на Червону площу в Москві на знак протесту проти вторгнення в Чехословаччину, а також музикант Мстислав Ростропович. Позбавлені громадянства вже троє: лідери компартії Чехословаччини Клемент Готтвальд та Густав Гусак, а також радянський диктатор Йосип Сталін.

У 2020 році влада міського району Прага-6 демонтувала пам'ятник Конєву, встановлений у 1980 році. Тоді наголошувалося, що рішення не ставить під сумнів роль Червоної армії у звільненні Чехословаччини. Проте російське МЗС заявило різкий протест, і відносини між Москвою та Прагою серйозно погіршилися. Подальше їхнє погіршення відбулося у зв'язку з війною в Україні.