В Росії відкрили кримінальну справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові

Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальну справу за фактом демонтажу у Харкові пам’ятника Георгію Жукову.

Про це повідомили російській державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Слідчий комітет відкрив справу за фактом знесення пам’ятника. Раніше росЗМІ писали, що пам’ятник знесли "українські націоналісти".

Нагадаємо, вранці 17 квітня представники підрозділу "Азов" демонтували погруддя радянського маршала Георгія Жукова в Харкові. На постаменті без Жукова з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

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