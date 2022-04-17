В Росії відкрили кримінальну справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові
Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальну справу за фактом демонтажу у Харкові пам’ятника Георгію Жукову.
Про це повідомили російській державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Слідчий комітет відкрив справу за фактом знесення пам’ятника. Раніше росЗМІ писали, що пам’ятник знесли "українські націоналісти".
Нагадаємо, вранці 17 квітня представники підрозділу "Азов" демонтували погруддя радянського маршала Георгія Жукова в Харкові. На постаменті без Жукова з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.
Топ коментарі
+102 Diogen Gdl
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показати весь коментар17.04.2022 21:06
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1. Допоміг створити армію ,підняти промисловість.
2. Потім підштовхнув до розв'язування2-й
Світової.
3. Потім німці стали агресорами, всесвітнім злом та були розчавлені.
Саме цим шляхом зараз несуться рузге нацики з прапорами, гвалтом та гармошками. Прямо у глибоку дупу.
P.S. Гітлер таки зрозумів в останній момент куди втрапив випередив свого "друга". Але це йому не допомогло .
величезним ентузiазмом
Если уж так возбудились, то пусть с надроченным быстрее бегут в туалет типа сортир на улице, или просто в огород, в заросли исконно своих культурных растений - крапивы и лопухов.
Штанишки уже и так дермом провоняли, а так будут ещё отдавать "ароматным букетом" рукоблудия.
Хотя для них это "непередаваемый словами запах отчизны", к которому они привыкли с детства.