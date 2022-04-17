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В Росії відкрили кримінальну справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові

жуков,харків

Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальну справу за фактом демонтажу у Харкові пам’ятника Георгію Жукову.

Про це повідомили російській державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Слідчий комітет відкрив справу за фактом знесення пам’ятника. Раніше росЗМІ писали, що пам’ятник знесли "українські націоналісти".

Нагадаємо, вранці 17 квітня представники підрозділу "Азов" демонтували погруддя радянського маршала Георгія Жукова в Харкові. На постаменті без Жукова з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

Дивіться: У Харкові демонтували пам'ятник Жукову. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+102
Как харьковчанин скажу что там должен быть бюст Залужного.
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17.04.2022 21:08
+77
ну які кончені!
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17.04.2022 21:05
+60
Поцілуйте себе в сраку, кацапи обдовбані.
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17.04.2022 21:06
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Той пам'ятник їм по куску з катапульти на расєю відправити... Булиб "хоть камни с неба"...
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17.04.2022 22:40 Відповісти
Якщо б знесли цього окупаційного ката у мирний час, то справу відкрила б Венедіктова, а половина депутатів сходила б на гівно від ватної люті. Кличко у Києві так і казав, що пам'ятник щорсу знесуть тільки через його труп. Перед входом до ВР пам'ятник окупанту ватутіну, бидло-еліта щодня повз нього ходить на работу, ніби так і треба жити з добровільно окупованими мізками. Зміни треба робити прямо під час війни, інакше Перемогу запатякають, як запатякали Майдан.
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17.04.2022 22:42 Відповісти
Смішно дивитись на божевільних ,яких ведуть у прірву . Тим самим шляхом що колись сталін провів німців:
1. Допоміг створити армію ,підняти промисловість.
2. Потім підштовхнув до розв'язування2-й
Світової.
3. Потім німці стали агресорами, всесвітнім злом та були розчавлені.
Саме цим шляхом зараз несуться рузге нацики з прапорами, гвалтом та гармошками. Прямо у глибоку дупу.
P.S. Гітлер таки зрозумів в останній момент куди втрапив випередив свого "друга". Але це йому не допомогло .
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17.04.2022 22:52 Відповісти
А вам то рашиські варвари що до цего ,ви вбиваєте в Харкові мирних жителів і хочете що б ваш ідол стояв? ви підлі боягузливі шакали які воюють з мирним населенням включаючи дітей ,це не армія це зброд варварів і мародерів.
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17.04.2022 23:07 Відповісти
По переліку справ Слідкому ерефії стосовно України, в майбутньому можна буде скласти збірку анекдотів.
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17.04.2022 23:07 Відповісти
Чи знайомі ці довбойоби із принципом територіальності?
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17.04.2022 23:11 Відповісти
На ******** без змін.
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17.04.2022 23:39 Відповісти
ха ха свинота кацапская совсем с кукухой не дружат или они уже считают Харьков своей территорией, подавитесь твари, кровью своей захлебнётесь
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18.04.2022 00:00 Відповісти
Они что с ума сошли это не их страна чтобы возбуждать дела такие о памятниках
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18.04.2022 00:48 Відповісти
О сошли с ума страна друга
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18.04.2022 00:49 Відповісти
Ви тiльки подивiться на це чмо, що з завзяттям вилизує пуйлу та вiдкривае безглуздi справи з

величезним ентузiазмом

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18.04.2022 00:49 Відповісти
"В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове".
Если уж так возбудились, то пусть с надроченным быстрее бегут в туалет типа сортир на улице, или просто в огород, в заросли исконно своих культурных растений - крапивы и лопухов.
Штанишки уже и так дермом провоняли, а так будут ещё отдавать "ароматным букетом" рукоблудия.
Хотя для них это "непередаваемый словами запах отчизны", к которому они привыкли с детства.
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18.04.2022 01:51 Відповісти
А шо, Харьков уже на России? Дбл, блть.
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18.04.2022 05:20 Відповісти
Не здивуюся, якщо кримінальну справу заведуть і в самому Харкові. ДБР наприклад, або генпрокуратура вазбудіца
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18.04.2022 08:27 Відповісти
Кончені потвори . Горіть всі з путлером в аду!
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18.04.2022 08:30 Відповісти
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