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У Харкові демонтували пам'ятник Жукову. ВІДЕО+ФОТО

Бюст радянському маршалу Георгію Жукову на проспекті у Харкові демонтували вранці 17 квітня.

Цю інформацію Суспільному підтвердила голова Адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій. За її словами, це зробили військові, передає Цензор.НЕТ.

"Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", — сказала Топчій.

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Хто саме демонтував пам'ятник, їй невідомо.

У Харкові демонтували памятник Жукову 01

На постаменті без Жукова з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

Командир 225-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони (спецпідрозділ KRAKEN полку спеціального призначення "Азов") Костянтин Немічев виклав у Telegram відео демонтажу. На відео, видно, як за допомогою трактора й вантажівки демонтують бюст, вивозять його з місця та викидають на смітник.

"Жуков - потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації - він її отримав", - написав Немічев.

Автор: 

демонтаж (193) пам’ятник (929) Харків (5631) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+113
Поставте Гепі на могилу!
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17.04.2022 12:24
+111
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17.04.2022 12:24
+93
Нарешті.
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17.04.2022 12:23
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Теперь там можно установить памятник Жукову. Не за полицейские достижения, а за противостояния в Донецком аэропорту. Или памятник какому то другому герою Украины.

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17.04.2022 16:56 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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17.04.2022 18:09 Відповісти
А скільки піз..жа і кіпішу було? От же скільки ватанів і сепарів в тому Харкові було(а в принципі- куди вони поділись?)
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17.04.2022 18:40 Відповісти
Напене в Польщу виїхала частина , а остальні хто де.
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18.04.2022 07:56 Відповісти
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17.04.2022 19:53 Відповісти
Цим ідіотам треба було знищити пів міста щоб вони нарешті знесли цю радянську наволоч.
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17.04.2022 20:08 Відповісти
декому заходить тільки через дупу.
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17.04.2022 20:57 Відповісти
Його зносили декілька разів, притримай язика про дупу, бо я не знаю скільки градів прилетіло на твою вулицю.
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18.04.2022 14:55 Відповісти
У Київі вже знесли памятник Вавтутіну ?
Може не треба п...ити на весь Харків?
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18.04.2022 14:53 Відповісти
В Киеве ещё Щёрс стоит (хотя, это не он, а его брат) и Арка Дружбы.
...куча дел ещё...
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18.04.2022 01:14 Відповісти
Згадалося, ще у середині 70-х спробували зробити акт де-совєтізації. У міському парку стояв памятник прикордонника з собакою. Техніки не було, вночі робилося усе вручну. Виконання вийшло неповноцінним, прикордонних зламався на половині зросту. Галіфе з чоботами витримали. Стояли ті галіфе там десь ще з пів року, поки міська комуняцька еліта вирішувала відновлювати чи ні.
А містяни, коли заходила мова стосовно того місця, так і прозвали ті залишки мистецтва "Рябко зі штанами".
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18.04.2022 05:40 Відповісти
кто бы мог подумать - еще пару месяцев назад пенсы с зажопами протестовали, горсовет и обладминистрация отменяли решения о переименовании
а тут горсовет о обладминистрацию разбомбили, пенсы попрятались и никто не пришел протестовать
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18.04.2022 05:48 Відповісти
ДА НА ГЕПУ ХАРЬКОВЧЯНЕ ПРОВОЖАЛИ МАВЗОЛЕЙ НЕ УСПЕЛИ ПОСТРОИТЬ ДОПРОВАЖАЛИСЬ ОНИ НАВЕРНО И СЕЙЧАС ДУМАЮТ РОСИЯ ХОРОШИЕ А ЭТО ТАК НЕДОРАЗУМЕНИЕ ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ
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18.04.2022 06:12 Відповісти
Если ставить ГЕПЕ памятник то еого можна возле Дома быта или,в крайнем случае, на Конбазе. По местам , так сказать,"трудовой славы" именно там ростки известного харьковского гангстера. Но пока некому. Подельники тихо ушли как Остап, через "днестровские плавни" на Дикий дикий Запад.
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18.04.2022 07:22 Відповісти
На смітєзвалищі на окружній.
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18.04.2022 14:57 Відповісти
МЯСНИКА ЖУКОВА ОТПРАВИЛИ ВСЛЕД ЗА ..МАСКВОЙ.. НА ТОМ МЕСТЕ ПАМЯТНИК УБИТЫМ ДЕТКАМ НАШИМ НУЖНО ПОСТАВИТЬ
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18.04.2022 06:50 Відповісти
Совсем недавно в Москве в самом центре, возле Собора Васьки блаженного, Мединский с гопотой решили увековечить имя Путина на монументе Жукову-переделали помятную надпись, вспомнили, что этот памятник воздвигли москвичи по чутким руководством....... сделали это, как всегда ночью, но потом неупоротые москвичи начали смеяться, его то туда водрузил Эльцин и все вернули вспять-старую эпитафию восстановили. Делов то ! Мединский тогда "окультуривал ценности", воровал однако на ремонтах, даже с Эрмитажа унесли около ярда тогда веских рубликов. И как раз в это время, естественно по желанию, возникла срамота с Жуковым в Харькове. Видно, московские барыги с харьковскими корнями, пристроились к "славе мясника". Ну а теперь Мединский "выкатывает" Украине новые принципы государственного устройства, за непослушание присылают новых муравьевых.
(тогдашнего муравьева, правда, расстреляли латышские стрелки с венграми в Казани, хотел ленинско-кайзеровское золотишко унести)
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18.04.2022 07:36 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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18.04.2022 14:47 Відповісти
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