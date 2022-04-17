У Харкові демонтували пам'ятник Жукову. ВІДЕО+ФОТО

Бюст радянському маршалу Георгію Жукову на проспекті у Харкові демонтували вранці 17 квітня.

Цю інформацію Суспільному підтвердила голова Адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій. За її словами, це зробили військові, передає Цензор.НЕТ.

"Усе сталося миттєво, близько 11:00. Під’їхали дві машини з військовими. Зняли бюст, вивезли все кудись. Зараз все тихо, ми розбираємося", — сказала Топчій.

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Хто саме демонтував пам'ятник, їй невідомо.

На постаменті без Жукова з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

Командир 225-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони (спецпідрозділ KRAKEN полку спеціального призначення "Азов") Костянтин Немічев виклав у Telegram відео демонтажу. На відео, видно, як за допомогою трактора й вантажівки демонтують бюст, вивозять його з місця та викидають на смітник.

"Жуков - потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах. Всі ці злочини сьогодні актуальні для російської армії, як ніколи. Путін хотів справжньої декомунізації - він її отримав", - написав Немічев.