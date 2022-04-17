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В Харькове демонтировали памятник Жукову. ВИДЕО+ФОТО

Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля.

Эту информацию Суспільному подтвердила глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные, передает Цензор.НЕТ.

"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - сказала Топчий.

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Кто именно демонтировал памятник, ему неизвестно.

В Харькове демонтировали памятник Жукову 01

На постаменте без Жукова появилась надпись "Слава Украине" и национальный герб.

Командир 225-го батальона 127-й бригады территориальной обороны (спецподразделение KRAKEN полка специального назначения "Азов") Константин Немичев выложил в Telegram видео демонтажа. На видео видно, как с помощью трактора и грузовика демонтируют бюст, вывозят его с места и выбрасывают на помойку.

"Жуков - чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации - он ее получил", - написал Немичев.

демонтаж (202) памятник (2240) Харьков (7515) декоммунизация (755)


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Топ комментарии
+113
Поставте Гепі на могилу!
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17.04.2022 12:24
+111
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17.04.2022 12:24
+93
Нарешті.
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17.04.2022 12:23
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Страница 2 из 2
Теперь там можно установить памятник Жукову. Не за полицейские достижения, а за противостояния в Донецком аэропорту. Или памятник какому то другому герою Украины.

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17.04.2022 16:56 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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17.04.2022 18:09 Ответить
А скільки піз..жа і кіпішу було? От же скільки ватанів і сепарів в тому Харкові було(а в принципі- куди вони поділись?)
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17.04.2022 18:40 Ответить
Напене в Польщу виїхала частина , а остальні хто де.
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18.04.2022 07:56 Ответить
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17.04.2022 19:53 Ответить
Цим ідіотам треба було знищити пів міста щоб вони нарешті знесли цю радянську наволоч.
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17.04.2022 20:08 Ответить
декому заходить тільки через дупу.
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17.04.2022 20:57 Ответить
Його зносили декілька разів, притримай язика про дупу, бо я не знаю скільки градів прилетіло на твою вулицю.
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18.04.2022 14:55 Ответить
У Київі вже знесли памятник Вавтутіну ?
Може не треба п...ити на весь Харків?
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18.04.2022 14:53 Ответить
В Киеве ещё Щёрс стоит (хотя, это не он, а его брат) и Арка Дружбы.
...куча дел ещё...
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18.04.2022 01:14 Ответить
Згадалося, ще у середині 70-х спробували зробити акт де-совєтізації. У міському парку стояв памятник прикордонника з собакою. Техніки не було, вночі робилося усе вручну. Виконання вийшло неповноцінним, прикордонних зламався на половині зросту. Галіфе з чоботами витримали. Стояли ті галіфе там десь ще з пів року, поки міська комуняцька еліта вирішувала відновлювати чи ні.
А містяни, коли заходила мова стосовно того місця, так і прозвали ті залишки мистецтва "Рябко зі штанами".
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18.04.2022 05:40 Ответить
кто бы мог подумать - еще пару месяцев назад пенсы с зажопами протестовали, горсовет и обладминистрация отменяли решения о переименовании
а тут горсовет о обладминистрацию разбомбили, пенсы попрятались и никто не пришел протестовать
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18.04.2022 05:48 Ответить
ДА НА ГЕПУ ХАРЬКОВЧЯНЕ ПРОВОЖАЛИ МАВЗОЛЕЙ НЕ УСПЕЛИ ПОСТРОИТЬ ДОПРОВАЖАЛИСЬ ОНИ НАВЕРНО И СЕЙЧАС ДУМАЮТ РОСИЯ ХОРОШИЕ А ЭТО ТАК НЕДОРАЗУМЕНИЕ ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ
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18.04.2022 06:12 Ответить
Если ставить ГЕПЕ памятник то еого можна возле Дома быта или,в крайнем случае, на Конбазе. По местам , так сказать,"трудовой славы" именно там ростки известного харьковского гангстера. Но пока некому. Подельники тихо ушли как Остап, через "днестровские плавни" на Дикий дикий Запад.
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18.04.2022 07:22 Ответить
На смітєзвалищі на окружній.
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18.04.2022 14:57 Ответить
МЯСНИКА ЖУКОВА ОТПРАВИЛИ ВСЛЕД ЗА ..МАСКВОЙ.. НА ТОМ МЕСТЕ ПАМЯТНИК УБИТЫМ ДЕТКАМ НАШИМ НУЖНО ПОСТАВИТЬ
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18.04.2022 06:50 Ответить
Совсем недавно в Москве в самом центре, возле Собора Васьки блаженного, Мединский с гопотой решили увековечить имя Путина на монументе Жукову-переделали помятную надпись, вспомнили, что этот памятник воздвигли москвичи по чутким руководством....... сделали это, как всегда ночью, но потом неупоротые москвичи начали смеяться, его то туда водрузил Эльцин и все вернули вспять-старую эпитафию восстановили. Делов то ! Мединский тогда "окультуривал ценности", воровал однако на ремонтах, даже с Эрмитажа унесли около ярда тогда веских рубликов. И как раз в это время, естественно по желанию, возникла срамота с Жуковым в Харькове. Видно, московские барыги с харьковскими корнями, пристроились к "славе мясника". Ну а теперь Мединский "выкатывает" Украине новые принципы государственного устройства, за непослушание присылают новых муравьевых.
(тогдашнего муравьева, правда, расстреляли латышские стрелки с венграми в Казани, хотел ленинско-кайзеровское золотишко унести)
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18.04.2022 07:36 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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18.04.2022 14:47 Ответить
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