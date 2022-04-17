В Харькове демонтировали памятник Жукову. ВИДЕО+ФОТО
Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля.
Эту информацию Суспільному подтвердила глава Администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные, передает Цензор.НЕТ.
"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, вывезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", - сказала Топчий.
Кто именно демонтировал памятник, ему неизвестно.
На постаменте без Жукова появилась надпись "Слава Украине" и национальный герб.
Командир 225-го батальона 127-й бригады территориальной обороны (спецподразделение KRAKEN полка специального назначения "Азов") Константин Немичев выложил в Telegram видео демонтажа. На видео видно, как с помощью трактора и грузовика демонтируют бюст, вывозят его с места и выбрасывают на помойку.
"Жуков - чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации - он ее получил", - написал Немичев.
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Може не треба п...ити на весь Харків?
...куча дел ещё...
А містяни, коли заходила мова стосовно того місця, так і прозвали ті залишки мистецтва "Рябко зі штанами".
а тут горсовет о обладминистрацию разбомбили, пенсы попрятались и никто не пришел протестовать
(тогдашнего муравьева, правда, расстреляли латышские стрелки с венграми в Казани, хотел ленинско-кайзеровское золотишко унести)