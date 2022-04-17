В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту демонтажа в Харькове памятника Георгию Жукову.
Об этом сообщили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Следственный комитет открыл дело по факту сноса памятника. Ранее росСМИ писали, что памятник снесли "украинские националисты".
Напомним, утром 17 апреля представители подразделения "Азов" демонтировали бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове. На постаменте без Жукова появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.
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+102 Diogen Gdl
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1. Допоміг створити армію ,підняти промисловість.
2. Потім підштовхнув до розв'язування2-й
Світової.
3. Потім німці стали агресорами, всесвітнім злом та були розчавлені.
Саме цим шляхом зараз несуться рузге нацики з прапорами, гвалтом та гармошками. Прямо у глибоку дупу.
P.S. Гітлер таки зрозумів в останній момент куди втрапив випередив свого "друга". Але це йому не допомогло .
величезним ентузiазмом
Если уж так возбудились, то пусть с надроченным быстрее бегут в туалет типа сортир на улице, или просто в огород, в заросли исконно своих культурных растений - крапивы и лопухов.
Штанишки уже и так дермом провоняли, а так будут ещё отдавать "ароматным букетом" рукоблудия.
Хотя для них это "непередаваемый словами запах отчизны", к которому они привыкли с детства.