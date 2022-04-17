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В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове

жуков,харків

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту демонтажа в Харькове памятника Георгию Жукову.

Об этом сообщили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Следственный комитет открыл дело по факту сноса памятника. Ранее росСМИ писали, что памятник снесли "украинские националисты".

Напомним, утром 17 апреля представители подразделения "Азов" демонтировали бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове. На постаменте без Жукова появились надпись "Слава Украине" и национальный герб.

Смотрите: В Харькове демонтировали памятник Жукову. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+102
Как харьковчанин скажу что там должен быть бюст Залужного.
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17.04.2022 21:08
+77
ну які кончені!
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17.04.2022 21:05
+60
Поцілуйте себе в сраку, кацапи обдовбані.
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17.04.2022 21:06
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Той пам'ятник їм по куску з катапульти на расєю відправити... Булиб "хоть камни с неба"...
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17.04.2022 22:40 Ответить
Якщо б знесли цього окупаційного ката у мирний час, то справу відкрила б Венедіктова, а половина депутатів сходила б на гівно від ватної люті. Кличко у Києві так і казав, що пам'ятник щорсу знесуть тільки через його труп. Перед входом до ВР пам'ятник окупанту ватутіну, бидло-еліта щодня повз нього ходить на работу, ніби так і треба жити з добровільно окупованими мізками. Зміни треба робити прямо під час війни, інакше Перемогу запатякають, як запатякали Майдан.
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17.04.2022 22:42 Ответить
Смішно дивитись на божевільних ,яких ведуть у прірву . Тим самим шляхом що колись сталін провів німців:
1. Допоміг створити армію ,підняти промисловість.
2. Потім підштовхнув до розв'язування2-й
Світової.
3. Потім німці стали агресорами, всесвітнім злом та були розчавлені.
Саме цим шляхом зараз несуться рузге нацики з прапорами, гвалтом та гармошками. Прямо у глибоку дупу.
P.S. Гітлер таки зрозумів в останній момент куди втрапив випередив свого "друга". Але це йому не допомогло .
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17.04.2022 22:52 Ответить
А вам то рашиські варвари що до цего ,ви вбиваєте в Харкові мирних жителів і хочете що б ваш ідол стояв? ви підлі боягузливі шакали які воюють з мирним населенням включаючи дітей ,це не армія це зброд варварів і мародерів.
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17.04.2022 23:07 Ответить
По переліку справ Слідкому ерефії стосовно України, в майбутньому можна буде скласти збірку анекдотів.
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17.04.2022 23:07 Ответить
Чи знайомі ці довбойоби із принципом територіальності?
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17.04.2022 23:11 Ответить
На ******** без змін.
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17.04.2022 23:39 Ответить
ха ха свинота кацапская совсем с кукухой не дружат или они уже считают Харьков своей территорией, подавитесь твари, кровью своей захлебнётесь
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18.04.2022 00:00 Ответить
Они что с ума сошли это не их страна чтобы возбуждать дела такие о памятниках
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18.04.2022 00:48 Ответить
О сошли с ума страна друга
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18.04.2022 00:49 Ответить
Ви тiльки подивiться на це чмо, що з завзяттям вилизує пуйлу та вiдкривае безглуздi справи з

величезним ентузiазмом

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18.04.2022 00:49 Ответить
"В России возбуждено уголовное дело из-за сноса памятника Жукову в Харькове".
Если уж так возбудились, то пусть с надроченным быстрее бегут в туалет типа сортир на улице, или просто в огород, в заросли исконно своих культурных растений - крапивы и лопухов.
Штанишки уже и так дермом провоняли, а так будут ещё отдавать "ароматным букетом" рукоблудия.
Хотя для них это "непередаваемый словами запах отчизны", к которому они привыкли с детства.
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18.04.2022 01:51 Ответить
А шо, Харьков уже на России? Дбл, блть.
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18.04.2022 05:20 Ответить
Не здивуюся, якщо кримінальну справу заведуть і в самому Харкові. ДБР наприклад, або генпрокуратура вазбудіца
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18.04.2022 08:27 Ответить
Кончені потвори . Горіть всі з путлером в аду!
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18.04.2022 08:30 Ответить
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