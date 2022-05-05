Австрія надасть Україні ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу
Австрія вирішила виділити Україні 42 млн євро на гуманітарну допомогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Австрії.
Уряд вирішив виділити 45,96 млн євро зі спеціального фонду допомоги у випадку надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF), і це найбільша виділена з нього сума за увесь час. Левова частка - 41,96 млн - виділяється на підтримку України, решта - на Всесвітню продовольчу програму для підтримки кількох країн Близького Сходу й Африки. Цьогоріч виплати на гуманітарну допомогу вперше перевищать 100 млн євро.
"Цим рішенням Ради міністрів федеральний уряд дотримується своєї березневої обіцянки і подвоює усі внески для України, які були отримані до великоднього понеділка через кампанію ORF "Сусіди у біді", - зазначив канцлер Карл Негаммер.
Щонайменше 15 млн євро з суми для України заплановані на гуманітарну допомогу жінкам і дітям, 5 млн - для організацій, які допомагають приймати українців у Молдові.
Перед цим після початку повномасштабної війни, нагадує МЗС, Австрія виділила з цього фонду 17,5 млн євро і надала Україні автомобілі для рятувальних служб, захисне обладнання і пальне.
З цим фінансуванням загальна сума наданих Австрією коштів для України та інших країн, які особливо відчули на собі наслідки війни, сягає понад 80 млн євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль