Австрія надасть Україні ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу

Австрія вирішила виділити Україні 42 млн євро на гуманітарну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС Австрії.

Уряд вирішив виділити 45,96 млн євро зі спеціального фонду допомоги у випадку надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF), і це найбільша виділена з нього сума за увесь час. Левова частка - 41,96 млн - виділяється на підтримку України, решта - на Всесвітню продовольчу програму для підтримки кількох країн Близького Сходу й Африки. Цьогоріч виплати на гуманітарну допомогу вперше перевищать 100 млн євро.

"Цим рішенням Ради міністрів федеральний уряд дотримується своєї березневої обіцянки і подвоює усі внески для України, які були отримані до великоднього понеділка через кампанію ORF "Сусіди у біді", - зазначив канцлер Карл Негаммер.

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Щонайменше 15 млн євро з суми для України заплановані на гуманітарну допомогу жінкам і дітям, 5 млн - для організацій, які допомагають приймати українців у Молдові.

Перед цим після початку повномасштабної війни, нагадує МЗС, Австрія виділила з цього фонду 17,5 млн євро і надала Україні автомобілі для рятувальних служб, захисне обладнання і пальне.

З цим фінансуванням загальна сума наданих Австрією коштів для України та інших країн, які особливо відчули на собі наслідки війни, сягає понад 80 млн євро.