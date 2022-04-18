Австрія вивчає можливості приєднання до розслідування воєнних злочинів в Україні
Австрія вивчає можливості для того, щоб почати своє розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів.
Як повідомляє Euractiv, про це заявили у міністерстві юстиції, передає Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що з’ясують юридичне підґрунтя в межах національного законодавства для таких випадків.
Канцлер Карл Негаммер після візиту до Москви розповів, що у розмові з Путіним висловив йому усе, що на власні очі побачив у містах України, які побували під окупацією, та наголосив на необхідності покарання винних.
Власні розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні вже ведуть Литва, Польща, Німеччина.
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