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Австрія вивчає можливості приєднання до розслідування воєнних злочинів в Україні

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Австрія вивчає можливості для того, щоб почати своє розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів.

Як повідомляє Euractiv, про це заявили у міністерстві юстиції, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що з’ясують юридичне підґрунтя в межах національного законодавства для таких випадків.

Канцлер Карл Негаммер після візиту до Москви розповів, що у розмові з Путіним висловив йому усе, що на власні очі побачив у містах України, які побували під окупацією, та наголосив на необхідності покарання винних.

Власні розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні вже ведуть Литва, Польща, Німеччина.

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18.04.2022 13:41 Відповісти
Десь воює снайпером. А ми і не знали
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18.04.2022 13:45 Відповісти
Шукає скумбрію по 8 магазинах Бельгії
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18.04.2022 14:01 Відповісти
Ще одна фантазія на тему культу особистості зе-гівари.

HUMO- бельгійський журнал присвячений новинам музики та телебачення.
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18.04.2022 14:05 Відповісти
Пригласить ще турків - в ніх добра кваліфікація
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18.04.2022 13:56 Відповісти
 
 