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Австрия изучает возможности присоединения к расследованию военных преступлений в Украине

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Австрия изучает возможности для того, чтобы начать свое расследование совершенных в Украине военных преступлений.

Как сообщает Euractiv, об этом заявили в Министерстве юстиции, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что выяснят юридическую основу в пределах национального законодательства для таких случаев.

Канцлер Карл Негаммер после визита в Москву отметил, что в разговоре с Путиным рассказал ему все, что своими глазами увидел в городах Украины, побывавших под оккупацией, и отметил необходимость наказания виновных.

Свои расследования военных преступлений российской армии в Украине уже ведут Литва, Польша, Германия.

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