Осмотрены и переданы на экспертизу 269 тел погибших жителей Ирпеня, - Нацполиция

Полиция завершила все необходимые следственные действия в Ирпене по фиксации военных преступлений РФ, и передала на экспертизу тела 269 погибших местных жителей, отдельный кейс в отношении ЖК Rich Town готов для передачи в МУС.

Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Киеве первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время мы осмотрели 269 тел погибших жителей Ирпеня. Они переданы для проведения соответствующих судебных экспертиз и установления причин гибели. В дальнейшем они будут переданы родственникам для захоронения", - сказал он.

Пантелеев сообщил, что исходя из показаний жителей Ирпеня, которые оставались в городе во время оккупации, с 3 по 27 марта ежедневно оккупанты обстреливали Ирпень и вели бои на территории города, около 30% инфраструктуры города полностью уничтожены.

"Осмотрены семь мест расстрела гражданских военнослужащими РФ… Установлены и допрошены 117 граждан, которые на момент активной фазы вооруженной агрессии остались на территории Ирпеня", - рассказал заместитель начальника ГСУ.

Также, по его словам, полицейские осмотрели жилые кварталы, частные дома и магазины, где некоторое время дислоцировались, ночевали и мародерствовали военнослужащие РФ.

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"Вчера были завершены все необходимые следственные действия", - добавил он.

Кроме того, как рассказал Пантелеев, полиция отработала для передачи материалов в Международный уголовный суд (МУС) один из кейсов - по обстрелу военнослужащими РФ жилого комплекса Rich Town.

"Хочу отметить, что находившиеся там все это время жители в подвальных помещениях готовили еду на улицах возле своих подъездов, сообщили, что не видели представителей Вооруженных сил Украины. То есть, в кварталах, которые попадали под обстрел, не было наших военнослужащих, не было представителей Теробороны", – отметил он.

Пантелеев добавил, что этот кейс через Офис генерального прокурора будет передан в МУС.