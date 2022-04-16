Новые могилы на кладбище города Ирпень. ФОТО ДНЯ

"Русский мир" на территории Украины приносит только смерть, разрушение и страдание. Свидетельством тому являются свежие могилы на кладбище города Ирпень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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