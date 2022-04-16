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Новые могилы на кладбище города Ирпень. ФОТО ДНЯ

"Русский мир" на территории Украины приносит только смерть, разрушение и страдание. Свидетельством тому являются свежие могилы на кладбище города Ирпень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Новые могилы на кладбище города Ирпень 01

Также читайте: 71% зданий повреждено в Ирпене российскими оккупантами, - Маркушин

Автор: 

Ирпень (370) кладбище (280)


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Топ комментарии
+17
Мосийчук и Каломойшу под Суд
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16.04.2022 23:20
+16
зелена мразота це ваші дороги!!!! ні яких договорняків. інакше ляжете поряд ***...ни!!!
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16.04.2022 23:17
+12
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16.04.2022 23:19
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Смотрите, журналисты, это вы наделали, навели кацапов
https://t.me/Sharpreview/12880
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16.04.2022 23:14 Ответить
Работа телеканала 1+1
https://t.me/ragnarockkyiv/22982
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16.04.2022 23:16 Ответить
Мосийчук и Каломойшу под Суд
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16.04.2022 23:20 Ответить
Здається то був дебіл Коля сєрьга з Одеси.
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16.04.2022 23:54 Ответить
Да.
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17.04.2022 00:35 Ответить
дякую
це треба розуміти
і за таке треба ставити в цікаві пози камасутри
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16.04.2022 23:16 Ответить
я переглянув, сюжет пригадую на каналі (ненавиджу мосійчучку), але є сумніви... чекаю офіційних джерел, або до кого маю довіру.. репостам не довіряю..
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16.04.2022 23:26 Ответить
Г+Г піар робить, а після них кров і горе. Скотини. Олександр Загородний - на його руках кров.
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17.04.2022 00:47 Ответить
оце конкретно Гаага
поіменно кожне фото
хрест-ім"я-по батькові-дата народження-дата смерті
+ справа щодо причин смерті
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16.04.2022 23:14 Ответить
зелена мразота це ваші дороги!!!! ні яких договорняків. інакше ляжете поряд ***...ни!!!
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16.04.2022 23:17 Ответить
А ви самі в армії чи на дивані?
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16.04.2022 23:53 Ответить
На ботофермі. Тут завжди так, як тільки тема геноциду москалями українців, так вилазять боти щодо особистості зеленського
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17.04.2022 00:17 Ответить
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16.04.2022 23:19 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.04.2022 23:22 Ответить
Всі? ОК, чекаємо вас в Україні.
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16.04.2022 23:50 Ответить
Прийми,Боже,їхні душі,особливо ті,які найбільше потребують твого милосердя...
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16.04.2022 23:26 Ответить
слушай, твой боше - любит принимать, например во времена голодоморов - атеисты тупо как скот морили его рабов, а он только то и делал что "принимал". правда у меня этот боше принимал бы кое что другое и в кое куда другое место.
жалкие рабы такие...... жалкие с визгом про своего боше.
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17.04.2022 07:43 Ответить
І хтось після цього з Банковій хоче підписати якусь з мокшами угоду?
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16.04.2022 23:28 Ответить
А що на вашу думку означає термін денацифікації? Денацифікація - це знищення української нації. Так воно і виглядає.
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17.04.2022 01:24 Ответить
эти фото предварительные доказательства геноцида украинского народа от русских ублюдков .. а сколько еще откроется страшных фактов преступление кацапских убийц
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17.04.2022 01:47 Ответить
В Мариуполе будет то же самое только помноженное на 100.
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17.04.2022 11:39 Ответить
 
 