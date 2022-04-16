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Ирпень (360) Маркушин Александр (31)

71% зданий повреждено в Ирпене российскими оккупантами, - Маркушин

ірпінь

Российскими оккупантами в Ирпене повреждено более 1 тыс. зданий.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"В Ирпене повреждены более 1000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это - 71% от территории города, - данные спутникового центра ООН Unosat", - говорится в сообщении.

По словам мэра, разрушены и повреждены по меньшей мере 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры.

"Отдельно, по данным ООН Unosat, это 4 образовательных учреждения и 3 заведения здравоохранения. Аналитики центра отмечают, что снимки сделаны 31 марта 2022 года и данные не полны из-за незначительной облачности", - добавил Маркушин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ирпене с завтрашнего дня введен комендантский час на трое суток, - мэр Маркушин
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прийде час. все видновимо. буде як в Токио. Сайгон. Емираты.
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16.04.2022 22:16 Ответить
наш шеф зробив правильне ришення. на склади браку тис 30 ризного товару. планувалась утилизация. тепер ми все це ремонтуемо. бо поставок не буде. цины не пиднимаемо. чекаемо дефициту.
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16.04.2022 22:25 Ответить
ех...якби ж то паскуди вже здохли чи пішли каліками назавжди за обрій в свою говінь,
щоб ми мали змогу спокійно почати відбудовувати....
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16.04.2022 22:23 Ответить
с таким ******** соседом - нужно полностью пересматривать методы строительства. учитывать все, вплоть до собственных убежищ в домах. не вонючих подвалов, где при обвале может буквально затопить, а полноценным убежищем. это ******, сколько работы и времени.
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16.04.2022 22:29 Ответить
 
 