71% зданий повреждено в Ирпене российскими оккупантами, - Маркушин

Российскими оккупантами в Ирпене повреждено более 1 тыс. зданий.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"В Ирпене повреждены более 1000 зданий: 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это - 71% от территории города, - данные спутникового центра ООН Unosat", - говорится в сообщении.

По словам мэра, разрушены и повреждены по меньшей мере 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры.

"Отдельно, по данным ООН Unosat, это 4 образовательных учреждения и 3 заведения здравоохранения. Аналитики центра отмечают, что снимки сделаны 31 марта 2022 года и данные не полны из-за незначительной облачности", - добавил Маркушин.

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