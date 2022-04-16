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Ірпінь (353) Маркушин Олександр (41)

71% будівель пошкоджено в Ірпені російськими окупантами, - Маркушин

ірпінь

Російськими окупантами в Ірпені пошкоджено понад 1 тис. будівель.

Про це у Telegram повідомив міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста, – дані супутникового центру ООН Unosat", - йдеться в повідомленні.

За словами мера зруйновано та пошкоджено щонайменше 1060 об’єктів житлової та соціальної інфраструктури.

"окрема, за даними ООН Unosat, це 4 заклади освіти та 3 заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність", - додав Маркушин.

Також читайте: В Ірпені відзавтра запроваджено комендантську годину на три доби, - мер Маркушин

71% будівель пошкоджено в Ірпені російськими окупантами, - Маркушин 01

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прийде час. все видновимо. буде як в Токио. Сайгон. Емираты.
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16.04.2022 22:16 Відповісти
наш шеф зробив правильне ришення. на склади браку тис 30 ризного товару. планувалась утилизация. тепер ми все це ремонтуемо. бо поставок не буде. цины не пиднимаемо. чекаемо дефициту.
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16.04.2022 22:25 Відповісти
ех...якби ж то паскуди вже здохли чи пішли каліками назавжди за обрій в свою говінь,
щоб ми мали змогу спокійно почати відбудовувати....
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16.04.2022 22:23 Відповісти
с таким ******** соседом - нужно полностью пересматривать методы строительства. учитывать все, вплоть до собственных убежищ в домах. не вонючих подвалов, где при обвале может буквально затопить, а полноценным убежищем. это ******, сколько работы и времени.
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16.04.2022 22:29 Відповісти
 
 