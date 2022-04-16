71% будівель пошкоджено в Ірпені російськими окупантами, - Маркушин

Російськими окупантами в Ірпені пошкоджено понад 1 тис. будівель.

Про це у Telegram повідомив міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста, – дані супутникового центру ООН Unosat", - йдеться в повідомленні.

За словами мера зруйновано та пошкоджено щонайменше 1060 об’єктів житлової та соціальної інфраструктури.

"окрема, за даними ООН Unosat, це 4 заклади освіти та 3 заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність", - додав Маркушин.

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