71% будівель пошкоджено в Ірпені російськими окупантами, - Маркушин
Російськими окупантами в Ірпені пошкоджено понад 1 тис. будівель.
Про це у Telegram повідомив міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель: 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено. Це - 71% від території міста, – дані супутникового центру ООН Unosat", - йдеться в повідомленні.
За словами мера зруйновано та пошкоджено щонайменше 1060 об’єктів житлової та соціальної інфраструктури.
"окрема, за даними ООН Unosat, це 4 заклади освіти та 3 заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність", - додав Маркушин.
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