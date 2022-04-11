В Ірпені відзавтра запроваджено комендантську годину на три доби, - мер Маркушин
В Ірпені на Київщині запровадили комендантську годину на три доби.
Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.
"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година. В'їзд у місто буде заборонений! Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком. Проїзд на Бучу - через Дмитрівку і Забуччя. Дуже прошу поставитися до цього з розумінням", - йдеться в повідомленні.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.04.2022 21:46 Відповісти Мені подобається 0
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.04.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 0
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