В Ірпені відзавтра запроваджено комендантську годину на три доби, - мер Маркушин

В Ірпені на Київщині запровадили комендантську годину на три доби.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Від завтрашнього ранку (з 6:00) і до 9:00 п'ятниці, 15 квітня, на території Ірпеня запроваджується комендантська година. В'їзд у місто буде заборонений! Виняток - правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком. Проїзд на Бучу - через Дмитрівку і Забуччя. Дуже прошу поставитися до цього з розумінням", - йдеться в повідомленні.

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