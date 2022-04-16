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Нові могили на кладовищі міста Ірпінь. ФОТО ДНЯ

"Русский мир" на території України приносить лише смерть, руйнацію та страждання. Свідченням цього є свіжі могили на кладовищі міста Ірпінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові могили на кладовищі міста Ірпінь 01

Також читайте: 71% будівель пошкоджено в Ірпені російськими окупантами, - Маркушин

Автор: 

Ірпінь (358) цвинтар (193)


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Топ коментарі
+17
Мосийчук и Каломойшу под Суд
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16.04.2022 23:20
+16
зелена мразота це ваші дороги!!!! ні яких договорняків. інакше ляжете поряд ***...ни!!!
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16.04.2022 23:17
+12
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16.04.2022 23:19
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Смотрите, журналисты, это вы наделали, навели кацапов
https://t.me/Sharpreview/12880
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16.04.2022 23:14 Відповісти
Работа телеканала 1+1
https://t.me/ragnarockkyiv/22982
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16.04.2022 23:16 Відповісти
Мосийчук и Каломойшу под Суд
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16.04.2022 23:20 Відповісти
Здається то був дебіл Коля сєрьга з Одеси.
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16.04.2022 23:54 Відповісти
Да.
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17.04.2022 00:35 Відповісти
дякую
це треба розуміти
і за таке треба ставити в цікаві пози камасутри
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16.04.2022 23:16 Відповісти
я переглянув, сюжет пригадую на каналі (ненавиджу мосійчучку), але є сумніви... чекаю офіційних джерел, або до кого маю довіру.. репостам не довіряю..
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16.04.2022 23:26 Відповісти
Г+Г піар робить, а після них кров і горе. Скотини. Олександр Загородний - на його руках кров.
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17.04.2022 00:47 Відповісти
оце конкретно Гаага
поіменно кожне фото
хрест-ім"я-по батькові-дата народження-дата смерті
+ справа щодо причин смерті
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16.04.2022 23:14 Відповісти
зелена мразота це ваші дороги!!!! ні яких договорняків. інакше ляжете поряд ***...ни!!!
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16.04.2022 23:17 Відповісти
А ви самі в армії чи на дивані?
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16.04.2022 23:53 Відповісти
На ботофермі. Тут завжди так, як тільки тема геноциду москалями українців, так вилазять боти щодо особистості зеленського
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17.04.2022 00:17 Відповісти
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16.04.2022 23:19 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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16.04.2022 23:22 Відповісти
Всі? ОК, чекаємо вас в Україні.
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16.04.2022 23:50 Відповісти
Прийми,Боже,їхні душі,особливо ті,які найбільше потребують твого милосердя...
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16.04.2022 23:26 Відповісти
слушай, твой боше - любит принимать, например во времена голодоморов - атеисты тупо как скот морили его рабов, а он только то и делал что "принимал". правда у меня этот боше принимал бы кое что другое и в кое куда другое место.
жалкие рабы такие...... жалкие с визгом про своего боше.
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17.04.2022 07:43 Відповісти
І хтось після цього з Банковій хоче підписати якусь з мокшами угоду?
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16.04.2022 23:28 Відповісти
А що на вашу думку означає термін денацифікації? Денацифікація - це знищення української нації. Так воно і виглядає.
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17.04.2022 01:24 Відповісти
эти фото предварительные доказательства геноцида украинского народа от русских ублюдков .. а сколько еще откроется страшных фактов преступление кацапских убийц
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17.04.2022 01:47 Відповісти
В Мариуполе будет то же самое только помноженное на 100.
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17.04.2022 11:39 Відповісти
 
 