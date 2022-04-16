Нові могили на кладовищі міста Ірпінь. ФОТО ДНЯ

"Русский мир" на території України приносить лише смерть, руйнацію та страждання. Свідченням цього є свіжі могили на кладовищі міста Ірпінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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