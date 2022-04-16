Нові могили на кладовищі міста Ірпінь. ФОТО ДНЯ
"Русский мир" на території України приносить лише смерть, руйнацію та страждання. Свідченням цього є свіжі могили на кладовищі міста Ірпінь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Вячеслав #508718
показати весь коментар16.04.2022 23:20
+16 Руслан Михайленко #465775
показати весь коментар16.04.2022 23:17
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар16.04.2022 23:19
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це треба розуміти
і за таке треба ставити в цікаві пози камасутри
поіменно кожне фото
хрест-ім"я-по батькові-дата народження-дата смерті
+ справа щодо причин смерті
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
жалкие рабы такие...... жалкие с визгом про своего боше.