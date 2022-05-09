В России на праздничном плакате изобразили украинского летчика-героя СССР, чью могилу разбомбили войска РФ. ФОТО

Летчик Петр Дзюба родился в Константиновке Донецкой области, а жил в Харькове. Оба города значительно пострадали от российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hmarochos.kiev.ua.

На русском плакате, посвященном празднованию Дня победы 9 мая, изображен советский летчик. Фото опубликовала российская журналистка Татьяна Фельгенгауэр.

Этот летчик – украинец Петр Дзюба, воевавший во Второй мировой войне и сбивший 16 немецких самолетов. Он родился в Константиновке Донецкой области, жил в Харькове, где и умер в 1965 году. Один из харьковских проспектов назван в его честь. И Константиновка, и Харьков значительно пострадали от российских обстрелов в 2022 году.

Похоронен Дзюба на харьковском кладбище №10, одном из девяти, которые разбомбила российская армия.

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