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Погиб заместитель Командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай. ВИДЕО

Игорь Бедзай – бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки близ Сак в Крыму. Благодаря ему в 2014 удалось сохранить Морскую авиацию Украины. Вертолет, в котором был Бедзай, сбила вражеская ракета.

Об этом пишет в фейсбуке глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, сообщает Цензор.НЕТ.

"В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил - полковник Игорь Бедзай - заместитель Командующего ВМС по авиации. Более известен как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, близ Сак, Крыма", - написал Чмут.

Чмут пишет, что в 2014 году, пока все ждали приказов из Киева, Бедзай организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины.

"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили Морскую авиацию", – пишет Чмут.

Смотрите также: Украинские самолеты наносят огневой удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. ВИДЕО

Бедзай погиб при выполнении боевого задания. В морской вертолет Ми-14, в составе экипажа которого он находился, попала ракета российского истребителя.

"Надеюсь, в ближайшее время Владимир Зеленский присвоит звание Героя Украины уже навсегда полковнику Игорю Владимировичу Бедзаю. Отомстим", - добавил Чмут.

Видеосюжет об Игоре Бедзае, снятый в марте 2020 года:

авиация (2852) смерть (9251) потери (4432) Чмут Тарас (20)


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Топ комментарии
+100
Слава та Вічна пам'ять герою України!
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09.05.2022 11:14 Ответить
+60
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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09.05.2022 11:18 Ответить
+48
Герої не вмирають - вмирають вороги! Поділяю горе родини і сум Збройних Сил. Надію я, що ця жертва не буде даремно а помста не буде відсунути у довгий ящик. 🙏🕯️
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09.05.2022 11:20 Ответить
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Слава та Вічна пам'ять герою України!
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09.05.2022 11:14 Ответить
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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09.05.2022 11:18 Ответить
Герої не вмирають - вмирають вороги! Поділяю горе родини і сум Збройних Сил. Надію я, що ця жертва не буде даремно а помста не буде відсунути у довгий ящик. 🙏🕯️
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09.05.2022 11:20 Ответить
Вороги здихають
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09.05.2022 11:25 Ответить
Шкода.
Вже маємо безліч полеглих ГЕРОЇВ.
Вічна пам'ять...
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09.05.2022 11:20 Ответить
Гелікоптер від ракети винищувача... отже хлопці загинули на передовій, спочивайте в мирі.
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09.05.2022 11:21 Ответить
Зміїний?
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09.05.2022 13:36 Ответить
Навіщо вони туди поперлися на той Зміїний? Самі ж казали, що Зміїний - то нова Чорнобаївка, отже для чого?
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09.05.2022 21:46 Ответить
Світла пам'ять герою України!!!
Смерть рашистам!!!
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09.05.2022 11:21 Ответить
ВЕЧНАЯ СЛАВА!!!!

Видно хотели подлодку достать, да не вышло...
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09.05.2022 11:26 Ответить
просто щоб всі ми розуміли, йде дуже жорстока війна. І щоб не казав Арестович, але ворог не збрід алкоголіків і бездарів, а дуже підступний, жорстокий ворог. Ми несемо теж втрати, найкращих. І тим цинніша буде перемога.
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09.05.2022 11:27 Ответить
Первый из высшего командного состава ВСУ и один из лучших. Остается надеяться, что таких потерь будет немного. Поневоле вспоминается Кульчицкий и его гибель в 2014-м.
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09.05.2022 11:30 Ответить
Еще остается вопрос: кроме замглавкома ВМС за штурвал некого было посадить?
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09.05.2022 11:41 Ответить
він не за штурвалом сидів
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09.05.2022 13:06 Ответить
Царствіє небесне воїну українцю.
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09.05.2022 11:31 Ответить
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09.05.2022 11:33 Ответить
Бедзай загинув під час виконання бойового завдання. У морський гелікоптер Мі-14, в складі екіпажу якого він знаходився, влучила ракета російського винищувача
************
Тобто, екіпаж теж загинув? Тоді згадуйте імена всього екіпажу, а не лише командира...
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09.05.2022 11:36 Ответить
Треба найжорстокішим чином помститися!!!
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09.05.2022 11:47 Ответить
Плачу....
Гине цвіт української нації!
Кацапам Прокляття на всі покоління!!!
Але Україна понад усе!
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09.05.2022 12:04 Ответить
Підкажіть хтось владі, що ми не в рашці і хочемо правдивих новин про війну і втрати, це нас гуртує і зміцнює. Потрібні справжні і різні новинні передачі, а теплу ванну залиште для ОПи.
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09.05.2022 12:27 Ответить
Так ты же первым начнешь плакать, что нас сливают.
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09.05.2022 14:26 Ответить
о чмут был такой типа штирлица блогер наверно тоже полковник сборщик доната
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09.05.2022 12:31 Ответить
Тарас Чмут керує зараз фондом "Повернись живим", який збирає кошти - І ЗВІТУЄ про мільйони гривень, витрачених на допомогу нашим захисникам на першій лінії спротиву.
а не як єрмак - грошей нагріб, а куди вони ділися, ніхто не знає.
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09.05.2022 13:09 Ответить
Когда это произошло? Вот те кокашоновские высеры о сбитых вертолетах возле Змеиного имеют под собой правду?
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09.05.2022 13:10 Ответить
Думаю, що наші також надають нам вибіркову правду.
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09.05.2022 21:48 Ответить
Очень жаль, если так. Это же дурость, высаживать там сейчас десант... Зачем?
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11.05.2022 21:04 Ответить
Важка втрата для ВМС з авіації. для всієї України... СЛАВА ГЕРОЮ !!! Вічна пам"ять !
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09.05.2022 13:19 Ответить
Вот и будет так, что война заберет лучших, а Украина останется с ермаками да арахамиями, да из-за границы подтянутся всякие типчики, которые в первые дни войны (или еще до начала) сдрыснули из страны. Вернутся и будут опять заправлять, а дать отпор им будет некому.
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09.05.2022 13:29 Ответить
Тому ермаки й не спішать звільняти Маріуполь
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11.05.2022 11:27 Ответить
Вечная Память.
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09.05.2022 13:30 Ответить
УМИРАЮТ УКРАИНЦЫ, А УПРАВЛЯЮТ ЖДЫ !!!
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09.05.2022 13:40 Ответить
Svitla Pam'yat'...
Geroi ne vmirayut' !
Geroi idut' u Nebo.
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09.05.2022 13:40 Ответить
Вічна пам'ять...
Помстимося за наших хлопців.
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09.05.2022 13:41 Ответить
При каких обстоятельствах и где погиб экипаж для граждан Украины видимо секрет.Хотя кацапы да и наши писали ,что был воздушный бой,около 20ла возле о.Змеиный.Коль был бой то и потери должны быть.Кацапы утверждают ,что уничтожили 1вертолет и 2самолета.Наши молчат как рыбы и лишь потом,задним числом всплывает инфа о наших потерях.Высмеиваем кацапню,что они умалчивают и врут,а сами не далеко в этом отношении от них ушли.Все время и по-любому событию прикрываясь секретностью,это ****** практика и соответственно даёт такие же всходы-недоверие,разочароавоние и как следствие попадание под воздействие вражеских СМИ.
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09.05.2022 14:15 Ответить
Бедненький. Прости, но твои чувства и обидки никого не волнуют.
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09.05.2022 14:27 Ответить
Отправлю ка я тебя в спам.
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09.05.2022 14:28 Ответить
Тільки зовсім тупа істота може вважати що наши лишень грають у комп'ютерну стрілялку ї самі не гинуть... Тім більше при істотньой назараз перевазі орків в огневой потужності, в авіаційной складовой... І тількі повний довбень ніколи не чув що у всіх війнах всі сторони завжди зменьшують своі втрати і збільшують втрати ворога. Вам недовподоби? На дивані бажаєте знати більше? Може ще чогось бажаєте?
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09.05.2022 15:18 Ответить
при істотньой назараз перевазі орків в огневой потужності, в авіаційной складовой - навіщо посилаты гелікоптер на Зміїний? Нагадує 14 рік - намагання за будь яку ціну підняти прапор над черговим населенныи пунктом. Комусь з ВМС було потрібно позачергове звання?
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09.05.2022 19:18 Ответить
Віна пам"ять! Герою СЛАВА!!!
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09.05.2022 20:20 Ответить
Шкода, гарну людину не вберегли
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09.05.2022 20:22 Ответить
собака більше срать не буде))полетів до бандери командувать укротерористами...
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10.05.2022 16:24 Ответить
 
 