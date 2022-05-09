Погиб заместитель Командующего ВМС по авиации полковник Игорь Бедзай. ВИДЕО

Игорь Бедзай – бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки близ Сак в Крыму. Благодаря ему в 2014 удалось сохранить Морскую авиацию Украины. Вертолет, в котором был Бедзай, сбила вражеская ракета.

Об этом пишет в фейсбуке глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут, сообщает Цензор.НЕТ.

"В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил - полковник Игорь Бедзай - заместитель Командующего ВМС по авиации. Более известен как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофедоровки, близ Сак, Крыма", - написал Чмут.

Чмут пишет, что в 2014 году, пока все ждали приказов из Киева, Бедзай организовал личный состав, подготовил технику, и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины.

"Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили Морскую авиацию", – пишет Чмут.

Смотрите также: Украинские самолеты наносят огневой удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный. ВИДЕО

Бедзай погиб при выполнении боевого задания. В морской вертолет Ми-14, в составе экипажа которого он находился, попала ракета российского истребителя.

"Надеюсь, в ближайшее время Владимир Зеленский присвоит звание Героя Украины уже навсегда полковнику Игорю Владимировичу Бедзаю. Отомстим", - добавил Чмут.

Видеосюжет об Игоре Бедзае, снятый в марте 2020 года: