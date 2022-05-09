Загинув заступник Командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай. ВIДЕО
Ігор Бедзай - колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки поблизу Сак у Криму. Завдяки йому в 2014-му вдалося зберегти Морську авіацію України. Гелікоптер, у якому був Бедзай, збила ворожа ракета.
Про це пише у фейсбуці голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В українському небі загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил — полковник Ігор Бедзай — заступник Командувача ВМС з авіації. Більш відомий як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, поблизу Сак, Криму", - написав він.
Чмут пише, що у 2014 році, поки всі чекали на "накази з Києва, Бедзай зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України.
"Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію", - пише Чмут.
Бедзай загинув під час виконання бойового завдання. У морський гелікоптер Мі-14, в складі екіпажу якого він знаходився, влучила ракета російського винищувача.
"Сподіваюся, найближчим часом Володимир Зеленський присвоїть звання Героя України вже назавжди полковнику Ігорю Володимировичу Бедзаю. Помстимося", - додав Чмут.
Відеосюжет про Ігоря Бедзая, знятий в березні 2020 року:
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Вічна пам'ять...
Смерть рашистам!!!
Видно хотели подлодку достать, да не вышло...
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Але Україна понад усе!
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Geroi ne vmirayut' !
Geroi idut' u Nebo.
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