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Загинув заступник Командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай. ВIДЕО

Ігор Бедзай - колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки поблизу Сак у Криму. Завдяки йому в 2014-му вдалося зберегти Морську авіацію України. Гелікоптер, у якому був Бедзай, збила ворожа ракета.

Про це пише у фейсбуці голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В українському небі загинув один з найкращих офіцерів Військово-морських сил — полковник Ігор Бедзай — заступник Командувача ВМС з авіації. Більш відомий як колишній командир 10-ї Морської авіаційної бригади з Новофедорівки, поблизу Сак, Криму", - написав він.

Чмут пише, що у 2014 році, поки всі чекали на "накази з Києва, Бедзай зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України.

"Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича ми зберегли Морську авіацію", - пише Чмут.

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Бедзай загинув під час виконання бойового завдання. У морський гелікоптер Мі-14, в складі екіпажу якого він знаходився, влучила ракета російського винищувача.

"Сподіваюся, найближчим часом Володимир Зеленський присвоїть звання Героя України вже назавжди полковнику Ігорю Володимировичу Бедзаю. Помстимося", - додав Чмут.

Відеосюжет про Ігоря Бедзая, знятий в березні 2020 року:

Автор: 

авіація (4169) смерть (6779) втрати (4449) Чмут Тарас (16)


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Топ коментарі
+100
Слава та Вічна пам'ять герою України!
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09.05.2022 11:14 Відповісти
+60
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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09.05.2022 11:18 Відповісти
+48
Герої не вмирають - вмирають вороги! Поділяю горе родини і сум Збройних Сил. Надію я, що ця жертва не буде даремно а помста не буде відсунути у довгий ящик. 🙏🕯️
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09.05.2022 11:20 Відповісти
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Слава та Вічна пам'ять герою України!
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09.05.2022 11:14 Відповісти
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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09.05.2022 11:18 Відповісти
Герої не вмирають - вмирають вороги! Поділяю горе родини і сум Збройних Сил. Надію я, що ця жертва не буде даремно а помста не буде відсунути у довгий ящик. 🙏🕯️
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09.05.2022 11:20 Відповісти
Вороги здихають
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09.05.2022 11:25 Відповісти
Шкода.
Вже маємо безліч полеглих ГЕРОЇВ.
Вічна пам'ять...
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09.05.2022 11:20 Відповісти
Гелікоптер від ракети винищувача... отже хлопці загинули на передовій, спочивайте в мирі.
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09.05.2022 11:21 Відповісти
Зміїний?
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09.05.2022 13:36 Відповісти
Навіщо вони туди поперлися на той Зміїний? Самі ж казали, що Зміїний - то нова Чорнобаївка, отже для чого?
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09.05.2022 21:46 Відповісти
Світла пам'ять герою України!!!
Смерть рашистам!!!
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09.05.2022 11:21 Відповісти
ВЕЧНАЯ СЛАВА!!!!

Видно хотели подлодку достать, да не вышло...
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09.05.2022 11:26 Відповісти
просто щоб всі ми розуміли, йде дуже жорстока війна. І щоб не казав Арестович, але ворог не збрід алкоголіків і бездарів, а дуже підступний, жорстокий ворог. Ми несемо теж втрати, найкращих. І тим цинніша буде перемога.
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09.05.2022 11:27 Відповісти
Первый из высшего командного состава ВСУ и один из лучших. Остается надеяться, что таких потерь будет немного. Поневоле вспоминается Кульчицкий и его гибель в 2014-м.
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09.05.2022 11:30 Відповісти
Еще остается вопрос: кроме замглавкома ВМС за штурвал некого было посадить?
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09.05.2022 11:41 Відповісти
він не за штурвалом сидів
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09.05.2022 13:06 Відповісти
Царствіє небесне воїну українцю.
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09.05.2022 11:31 Відповісти
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09.05.2022 11:33 Відповісти
Бедзай загинув під час виконання бойового завдання. У морський гелікоптер Мі-14, в складі екіпажу якого він знаходився, влучила ракета російського винищувача
************
Тобто, екіпаж теж загинув? Тоді згадуйте імена всього екіпажу, а не лише командира...
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09.05.2022 11:36 Відповісти
Треба найжорстокішим чином помститися!!!
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09.05.2022 11:47 Відповісти
Плачу....
Гине цвіт української нації!
Кацапам Прокляття на всі покоління!!!
Але Україна понад усе!
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09.05.2022 12:04 Відповісти
Підкажіть хтось владі, що ми не в рашці і хочемо правдивих новин про війну і втрати, це нас гуртує і зміцнює. Потрібні справжні і різні новинні передачі, а теплу ванну залиште для ОПи.
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09.05.2022 12:27 Відповісти
Так ты же первым начнешь плакать, что нас сливают.
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09.05.2022 14:26 Відповісти
о чмут был такой типа штирлица блогер наверно тоже полковник сборщик доната
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09.05.2022 12:31 Відповісти
Тарас Чмут керує зараз фондом "Повернись живим", який збирає кошти - І ЗВІТУЄ про мільйони гривень, витрачених на допомогу нашим захисникам на першій лінії спротиву.
а не як єрмак - грошей нагріб, а куди вони ділися, ніхто не знає.
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09.05.2022 13:09 Відповісти
Когда это произошло? Вот те кокашоновские высеры о сбитых вертолетах возле Змеиного имеют под собой правду?
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09.05.2022 13:10 Відповісти
Думаю, що наші також надають нам вибіркову правду.
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09.05.2022 21:48 Відповісти
Очень жаль, если так. Это же дурость, высаживать там сейчас десант... Зачем?
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11.05.2022 21:04 Відповісти
Важка втрата для ВМС з авіації. для всієї України... СЛАВА ГЕРОЮ !!! Вічна пам"ять !
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09.05.2022 13:19 Відповісти
Вот и будет так, что война заберет лучших, а Украина останется с ермаками да арахамиями, да из-за границы подтянутся всякие типчики, которые в первые дни войны (или еще до начала) сдрыснули из страны. Вернутся и будут опять заправлять, а дать отпор им будет некому.
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09.05.2022 13:29 Відповісти
Тому ермаки й не спішать звільняти Маріуполь
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11.05.2022 11:27 Відповісти
Вечная Память.
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09.05.2022 13:30 Відповісти
УМИРАЮТ УКРАИНЦЫ, А УПРАВЛЯЮТ ЖДЫ !!!
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09.05.2022 13:40 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
Geroi ne vmirayut' !
Geroi idut' u Nebo.
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09.05.2022 13:40 Відповісти
Вічна пам'ять...
Помстимося за наших хлопців.
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09.05.2022 13:41 Відповісти
При каких обстоятельствах и где погиб экипаж для граждан Украины видимо секрет.Хотя кацапы да и наши писали ,что был воздушный бой,около 20ла возле о.Змеиный.Коль был бой то и потери должны быть.Кацапы утверждают ,что уничтожили 1вертолет и 2самолета.Наши молчат как рыбы и лишь потом,задним числом всплывает инфа о наших потерях.Высмеиваем кацапню,что они умалчивают и врут,а сами не далеко в этом отношении от них ушли.Все время и по-любому событию прикрываясь секретностью,это ****** практика и соответственно даёт такие же всходы-недоверие,разочароавоние и как следствие попадание под воздействие вражеских СМИ.
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09.05.2022 14:15 Відповісти
Бедненький. Прости, но твои чувства и обидки никого не волнуют.
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09.05.2022 14:27 Відповісти
Отправлю ка я тебя в спам.
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09.05.2022 14:28 Відповісти
Тільки зовсім тупа істота може вважати що наши лишень грають у комп'ютерну стрілялку ї самі не гинуть... Тім більше при істотньой назараз перевазі орків в огневой потужності, в авіаційной складовой... І тількі повний довбень ніколи не чув що у всіх війнах всі сторони завжди зменьшують своі втрати і збільшують втрати ворога. Вам недовподоби? На дивані бажаєте знати більше? Може ще чогось бажаєте?
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09.05.2022 15:18 Відповісти
при істотньой назараз перевазі орків в огневой потужності, в авіаційной складовой - навіщо посилаты гелікоптер на Зміїний? Нагадує 14 рік - намагання за будь яку ціну підняти прапор над черговим населенныи пунктом. Комусь з ВМС було потрібно позачергове звання?
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09.05.2022 19:18 Відповісти
Віна пам"ять! Герою СЛАВА!!!
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09.05.2022 20:20 Відповісти
Шкода, гарну людину не вберегли
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09.05.2022 20:22 Відповісти
собака більше срать не буде))полетів до бандери командувать укротерористами...
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10.05.2022 16:24 Відповісти
 
 