У Росії на святковому плакаті зобразили українського льотчика-героя СРСР, чию могилу розбомбили війська РФ. ФОТО

Льотчик Петро Дзюба народився у Костянтинівці на Донеччині, а жив у Харкові. Обидва міста значно постраждали від російських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hmarochos.kiev.ua.

На російському плакаті, присвяченому святкуванню Дня перемоги 9 травня, зображено радянського льотчика. Фото опублікувала російська журналістка Тетяна Фельгенгауер.

Цей льотчик — українець Петро Дзюба, який воював у Другій світовій війні та збив 16 німецьких літаків. Він народився у Костянтинівці на Донеччині, жив у Харкові, де й помер у 1965 році. Один із харківських проспектів названо на його честь. І Костянтинівка, і Харків значно постраждали від російських обстрілів у 2022 році.

Поховано Дзюбу на харківському кладовищі №10, одному з тих дев’яти, які розбомбила російська армія.

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