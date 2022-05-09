У Росії на святковому плакаті зобразили українського льотчика-героя СРСР, чию могилу розбомбили війська РФ. ФОТО
Льотчик Петро Дзюба народився у Костянтинівці на Донеччині, а жив у Харкові. Обидва міста значно постраждали від російських обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hmarochos.kiev.ua.
На російському плакаті, присвяченому святкуванню Дня перемоги 9 травня, зображено радянського льотчика. Фото опублікувала російська журналістка Тетяна Фельгенгауер.
Цей льотчик — українець Петро Дзюба, який воював у Другій світовій війні та збив 16 німецьких літаків. Він народився у Костянтинівці на Донеччині, жив у Харкові, де й помер у 1965 році. Один із харківських проспектів названо на його честь. І Костянтинівка, і Харків значно постраждали від російських обстрілів у 2022 році.
Поховано Дзюбу на харківському кладовищі №10, одному з тих дев’яти, які розбомбила російська армія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мне ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!
Почему? Да у них у всех унылые рожи!!!!!!
Чем не повод порадоваться Украине? )))
У ***** уже мозги окончательно поплавились: он пафосно возложил цветы к памятным монументам Одессы и Киева.
https://t.me/ukraine_ukrainy/988
Одессы которую бомбят до сих пор и Киева...об которые обломал зубы старый маразматик...
https://www.facebook.com/petroporoshenko 9 травня для путіна перетвориться з дня перемоги у день поразки. Про це сказав у ефірі американського телеканалу https://www.facebook.com/msnbc/?__cft__[0]=AZVuNtgrnMCqJYgIdq7J0fdd4XNkR7DFD16eIACIaZPjOxsVkIWa_NvTSySJn-************************************************************************-DuxEOEVOLEaFm8ACkXIFBwmzFOJ8ngn95G8UUNQ&__tn__=kK-R MSNBC . А підписання президентом США Байденом Акту про ленд-ліз для України стане «розумним подарунком» путіну. Тому я закликав інших союзників ухвалити подібні рішення.
Розраховуємо на подібні акти законодавства з боку Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії, і, можливо, навіть з боку Японії. Це буде глобальна солідарність з Україною, а також повна ізоляції путіна.
путін дуже швидко йде у напрямку Північної Кореї. І це певне вперше з часів Другої світової війни, коли росія відзначатиме не перемогу, а будуть тепер згадувати про їхню поразку як рашистів та як нацистів. Адже росія сьогодні і є нацистським агресором проти України та проти всього Західного світу. Але ми не дозволимо їм і далі таке робити.
Именно этим самолетом должно пользоваться руководство РФ в случае ядерной войны.
Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что во время парада в России не будет части с авиацией из-за якобы плохой погоды. Однако источники волонтерского проекта https://t.me/informnapalm/8389 InformNapalm называют совсем другую причину.
"Один из инсайдеров в Москве сообщает, что реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолета судного дня", - говорится в сообщении.
Несколько дней назад в Reuters со ссылкой на источники сообщали, что 9 мая Владимир Путин 9 мая будет угрожать "концом света". По данным агентства, во время парада должен был лететь самолет "судного дня". На нем должно эвакуироваться руководство РФ в случае ядерной войны. Но не сложилось.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 1 hr ·Із психоделічного в карканні пуйла:
- "Нескончаемый поток бессмертного полка". І тут він точно правий. Доки не заберуть своїх орків з України там тільки приростатиме. Вони ж цих утилізованих мародерів, убивць і ґвалтівників цьогоріч наказали зараховувати до того БП і носити на паличках на парадах.
- "Россия сражается на своей земле". Гнида, звісно. Але тут уже дуже чіткий посил. Все те, що вони зараз захопили, віддавати не збираються й планують офіційно анексувати. Тому будь-які переговори з пуйлом позбавлені сенсу. Вони вже де-факто зарахували й де-юре анонсували включення нині захоплених територій до складу своєї імперії зла. Ця цитата плешивого саме про це. І план такий виношували давно. Той, хто розмінував прохід з Криму чітко працював на анексію цих земель. А те, що влада відмовляється назвати зрадників, свідчить, що всі вони (окрім одного-єдиного екс-генерала СБУ) досі у вищому керівництві країни...
- "Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение". Ну, тут і коментувати зайве. путька остаточно скотився до рівня лукашенкі та перетворюється вже на посміховисько. Раніше лука старався його цитувати, а тепер усе навпаки...
Загалом, текст дещо схожий на той витік, який передруковував у себе два дні тому. Ні про що. З такого тексту можна було б починати розкрутку теми про "остаточно виконані завдання спєцапєраціі та її завершення". Бо з контексту воно аж просилося. Але цього не прозвучало. Зрештою, пуйло сам себе загнав у тупик.
А в підсумку: і путлєр, і його раша, і їхній вермахт здулися (навіть візуально). І це приємно. А погано те, що відступати воно не може, нема там задньої передачі... І друга біда: воно вчепилося у вже захоплені території, як вош кожуха й фактично анонсує їх включення до своєї федерастії. І це б ще пів біди, бо наші ЗСУ ці плани скоро можуть перекреслити. Якщо їм дадуть. Згадайте: звільнення Херсона було питанням одного-двох днів, але тоді оперативно забрали генерала Марченка й наступ припинили. Здається, що коли пуйло робив сьогодні свої заяви, то з деким у Києві це було синхронізовано. Я навіть знаю, з ким.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 2 hrs · На краснай площаді маскви починається парад. Поки повідомлення ще потребують перевірки. Але вже є офіційна інформація, що скасували повітряну частину параду. А це вже пропагандистський провал. Дуже сильний. Ці прольоти значно більше надихали рашиків, ніж прохід танків чи бронемашин. Чому так сталося? Є кілька причин. Але основна суть закопана в Україні. Розгром рашистської авіації, який лише по ******** бойових літаках сьогодні перевалює за позначку 200, уже викликав у пуйла дику істерику (про це проривалися відомості) й зараз плешивий навіть чути про свої впс не хоче. Там можуть відбутися серйозні чистки.
Друге: як і танки, так і літаки й гвинтокрили на раші різного рівня готовності й справності. Усе найбільш підготоване й перевірене уже збите над Україною. Інші також спроможні літати й виконувати удари по наших містах та об'єктах. Але їх не достатньо готували й перевіряли. У путлєра одержимо вірили в швидке завершення хоча б другого етапу війни. Тому техніку, яка брала участь у попередніх парадах вчасно не забрали з зони бойових дій, а самі первинні заходи підготовки затрималися щонайменше на місяць. За неперевіреними даними під час репетицій виникли кілька нештатних ситуацій. Тому пустити авіацію просто побоялися. Ні, про те, що якийсь літак упаде прямо на трибуну з пуйлом, не йшлося. Але задимлення двигуна, відбій окремих одиниць ще на підльоті викликали б дуже негативний розголос.
Третє: "літак судного дня". Рашики скопіювали цю ідею в США. А зараз хотіли цим полякати світ, "скромно" натякаючи про можливість тотальної ядерної війни. Вийшло все навпаки. На Заході так довго лякали, що всі вже охололи до цих заяв і рашистам доводиться давати задній хід. Там ще й натяки пішли, що і цей командний пункт дуже навіть уразливий, а його проліт дасть непогані дані для розвідок про деякі його характеристики. Зате всі натяки на ядерну війну (а цей літачок має сенс якраз у її випадку) починають уже лякати самих московитів. Не в провінції, але у великих містах. Махання імперськими кулачками їм подобалося, а от горіти в ядерному вогні - якось не дуже.
Відмовка кремля, що прольотів не буде через погодні умови, взагалі розмішила. Погода хороша, а на випадок погіршення у них є ще з 50-их традиція розчищання неба від хмар відповідними реагентами. Цим при совку дуже хвалилися, як їм десь у ті часи вдавалося провести повітряний парад, коли навколо москви йшли затяжні дощі. Тож, тріумф пуйлівського пабєдобєсія почав згортатися вже на стадії підготовки.
Вже давно час видрати вату з голови... або залишитися у історії!