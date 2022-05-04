Австрия заявляет, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможна
Австрийский министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролина Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euroctiv.
Недавно министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, кроме членства.
Эдштадлер прокомментировала ситуацию, заявив, что полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".
Она добавила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.
"Министр иностранных дел также хотел этим сказать, что, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", - сказала Эдтштадлер.
Австрия - одна из немногих европейских стран, отказавшаяся поставлять Украине оружие, решив же поддержать страну гуманитарной помощью.
На данный момент страна поставила 10 000 шлемов, бронежилетов и 100 000 литров топлива, а также предоставила Красному Кресту и другим НПО помощь в размере 17,5 млн евро. Австрийское правительство вносит 10 миллионов евро в программу помощи Украине от Всемирного банка.
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Захід дуже цинічний
А Україна є зразок щирости і чеснот???
Чому тоді прагнете стати частиною цинічного Заходу і навіть маєте через це війну?
Адже простіше було б без війни просто стати частиною не менш щирої і ніразу не корумпованої ерефії.
За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV "вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими".
Джерело: https://www.ft.com/content/bd74a542-3ce3-44de-a93a-36dc5929912b
Вот НАТО - это да, это нужная вещь.
Робіть і все.
А это еще одна кремлевская консерва. Причем по лицу невесты видно что еще та консерва.
Пристосуванці, не більше.
Тобто отому кацапському червоному хресту ?
И срок пять-десять лет на процесс присоединения на зраду никак не тянет. Вполне реальные цифры. Если смотреть на вещи реально.
Хотя это и не отменяет того факта, что Австрия это гнилая кремлевская подстилка.
А если бы Украина сдастся, то такое вполне может быть.
В общем, Австрии лучше сейчас не отсвечивать.
Так и быть.
Будем и там австрийских орков уничтожать.
Готовьтесь, фашисты.
ВИКИНУТИ З ЄС РАЗОМ З УГОРЩИНОЮ!
АВСТРО-УГОРСЬКУ ІМПЕРІЮ НЕХАЙ ВІДНОВЛЮЮТЬ!