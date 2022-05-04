Австрия заявляет, что ускоренная процедура вступления Украины в ЕС невозможна

Австрийский министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролина Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euroctiv.

Недавно министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг предложил Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, кроме членства.

Эдштадлер прокомментировала ситуацию, заявив, что полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага".

Она добавила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

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"Министр иностранных дел также хотел этим сказать, что, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", - сказала Эдтштадлер.

Австрия - одна из немногих европейских стран, отказавшаяся поставлять Украине оружие, решив же поддержать страну гуманитарной помощью.

На данный момент страна поставила 10 000 шлемов, бронежилетов и 100 000 литров топлива, а также предоставила Красному Кресту и другим НПО помощь в размере 17,5 млн евро. Австрийское правительство вносит 10 миллионов евро в программу помощи Украине от Всемирного банка.

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