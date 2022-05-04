Австрія заявляє, що прискорена процедура вступу України в ЄС неможлива

Австрійський міністр у справах ЄС та конституційних питань Кароліна Едтштадлер заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи наблизитися до ЄС, окрім членства.

Едтштадлер прокоментувала ситуацію, заявивши, що повний процес приєднання України буде "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі п'ять-десять років", оскільки "деякі держави на Західних Балканах чекали наступного кроку десятиліття".

Вона додала, що для України не може бути прискореної процедури.

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"Міністр закордонних справ також хотів сказати цим, що, можливо, також доведеться виявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", — сказала Едтштадлер.

Австрія - одна з небагатьох європейських країн, яка відмовилася постачати Україні зброю, натомість вирішивши підтримати гуманітарною допомогою.

На даний момент країна поставила 10 000 шоломів, бронежилетів та 100 000 літрів палива, а також надала Червоному Хресту та іншим НУО допомогу у розмірі 17,5 млн євро. Австрійський уряд також вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.

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