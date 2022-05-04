Австрія заявляє, що прискорена процедура вступу України в ЄС неможлива
Австрійський міністр у справах ЄС та конституційних питань Кароліна Едтштадлер заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи наблизитися до ЄС, окрім членства.
Едтштадлер прокоментувала ситуацію, заявивши, що повний процес приєднання України буде "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі п'ять-десять років", оскільки "деякі держави на Західних Балканах чекали наступного кроку десятиліття".
Вона додала, що для України не може бути прискореної процедури.
"Міністр закордонних справ також хотів сказати цим, що, можливо, також доведеться виявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", — сказала Едтштадлер.
Австрія - одна з небагатьох європейських країн, яка відмовилася постачати Україні зброю, натомість вирішивши підтримати гуманітарною допомогою.
На даний момент країна поставила 10 000 шоломів, бронежилетів та 100 000 літрів палива, а також надала Червоному Хресту та іншим НУО допомогу у розмірі 17,5 млн євро. Австрійський уряд також вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.
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Захід дуже цинічний
А Україна є зразок щирости і чеснот???
Чому тоді прагнете стати частиною цинічного Заходу і навіть маєте через це війну?
Адже простіше було б без війни просто стати частиною не менш щирої і ніразу не корумпованої ерефії.
За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV "вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими".
Джерело: https://www.ft.com/content/bd74a542-3ce3-44de-a93a-36dc5929912b
Вот НАТО - это да, это нужная вещь.
Робіть і все.
А это еще одна кремлевская консерва. Причем по лицу невесты видно что еще та консерва.
Пристосуванці, не більше.
Тобто отому кацапському червоному хресту ?
И срок пять-десять лет на процесс присоединения на зраду никак не тянет. Вполне реальные цифры. Если смотреть на вещи реально.
Хотя это и не отменяет того факта, что Австрия это гнилая кремлевская подстилка.
А если бы Украина сдастся, то такое вполне может быть.
В общем, Австрии лучше сейчас не отсвечивать.
Так и быть.
Будем и там австрийских орков уничтожать.
Готовьтесь, фашисты.
ВИКИНУТИ З ЄС РАЗОМ З УГОРЩИНОЮ!
АВСТРО-УГОРСЬКУ ІМПЕРІЮ НЕХАЙ ВІДНОВЛЮЮТЬ!