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Австрія заявляє, що прискорена процедура вступу України в ЄС неможлива

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Австрійський міністр у справах ЄС та конституційних питань Кароліна Едтштадлер заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Нещодавно міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг запропонував Україні розглянути інші способи наблизитися до ЄС, окрім членства.

Едтштадлер прокоментувала ситуацію, заявивши, що повний процес приєднання України буде "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі п'ять-десять років", оскільки "деякі держави на Західних Балканах чекали наступного кроку десятиліття".

Вона додала, що для України не може бути прискореної процедури.

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"Міністр закордонних справ також хотів сказати цим, що, можливо, також доведеться виявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", — сказала Едтштадлер.

Австрія - одна з небагатьох європейських країн, яка відмовилася постачати Україні зброю, натомість вирішивши підтримати гуманітарною допомогою.

На даний момент країна поставила 10 000 шоломів, бронежилетів та 100 000 літрів палива, а також надала Червоному Хресту та іншим НУО допомогу у розмірі 17,5 млн євро. Австрійський уряд також вносить 10 мільйонів євро у програму допомоги Україні від Світового банку.

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Автор: 

Австрія (974) членство в ЄС (1292)


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Топ коментарі
+33
Австрию из ЕС исключить ,это фашистское кубло !
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04.05.2022 18:27
+26
На місці Кулеби я б прямо запитав у цих Австрія, про які такі євроцінності вони кажуть весь час??? Яких європейських цінностей нема в українців, а є у них, про що вони? Боятися платити 50 більше на місяць за паливо і за це закрити очі на геноцид поруч у центрі Європи - це їх цінності? Чи може класти життя заради демократії і захисту саме спільної Європи скоріш? Бридота продажна...
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04.05.2022 18:35
+19
Не потрібно таких образливих слів. Для австріяк це просто бізнес - за путінські гроші надавати рашистам сексуальні послуги.
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04.05.2022 18:31
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Австрию из ЕС исключить ,это фашистское кубло !
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04.05.2022 18:27 Відповісти
Не потрібно таких образливих слів. Для австріяк це просто бізнес - за путінські гроші надавати рашистам сексуальні послуги.
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04.05.2022 18:31 Відповісти
А що тепер пособники фашистів вже не рахуються фашистами?
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04.05.2022 18:35 Відповісти
да не переживайте вы так через 5-10 лет И ЕВРОСОЮЗА НЕ БУДЕТ будет несколько союзных образований в Европе Европа распадется как и должно быть не будет как сегодня Германия Франция впаривают всем типа мы главные а вы играйте как мы скажем..не будет такого неужели не понятно что ЕС это больше не союз-- а сделка Греция забылась как и чем откупились 50 млрд кредитом который отдадите когда сможете.. Исландия которую все стараются не упоминать вообще в делах Евросоюза просмотрите документы Исландия давно не принимает никакого участия в работе ЕС Европарламента ПАРЕ и о них предпочитают не говорить в Европе как их типа нет.. наказывая Исландию самими высочайшими ценами на все в Европе.. а причина Исландия отказалась играть в дурачка и возмещать за счет бюджета страны НАРОД ТАК РЕШИЛ ПРОДАЖНАЯ ВЛАСТЬ СОГАЛСИЛАСЬ... НО ПОТОМ ЕЕ ВЛАСТЬ СБЕЖАВШУЮ В ЕВРОПУ ОТДАЛИ НАРОДУ И ТА СИДИТ В ТЮРЬМЕ. так вот народ отказался из своего бюджета оплачивать 15 лет чьи то кредиты Германия и Нидерланды в мыльном банке который явно занимался надувательством и выдачей кредитов Германцам и Голландцам но не исландцам и когда кризис 2008 года бабахнул то исландцы отказались платить каждый из своего кармана в месяц 15 лет по 100 евро... в пользу вкладов.. далее посмотрите сегодня на проституток Австрия Венгрия вообще зашквар постоянные терки между Францией и Германией терки между Польшей и Германией да да вы думаете нет там проблем просто их не афишируют вот и все... ЗАДАДИМ вопрос почему одна из богатых стран по уровню жизни Норвегия и самая Богатая Монако и Швейцарии не пожелали вступать в Евросоюз????? а посмотрите Брехит Британии многие ведь предсказывали крах Британии мол ей капец и интересно Британия нашла замену ЕС США...и Канаду..и как то не пропала... Вот Ирландия оказалась в сложном положении не хотят Британцы играть в пользу ЕС и не облегчают Ирландии условия какие были с таможней и границей как было-- когда Британия была в ЕС не хотят и точка.. так что....не такое и сильное ЕС сегодня...
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04.05.2022 18:51 Відповісти
Коллега!Только одно замечание:Греция чтобы удержаться на плаву во время кризиса получила от ЕС в общей сложности 300(!) млрд.долларов и вырулила. А Греция-это всего около 11 млн.человек! ЕС-сильнейшая палочка-выручалочка,но ,конечно,не без своих интересов...
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04.05.2022 20:50 Відповісти
ЄС це не деморатія, це наїбало, коли одна країна куплена ******, може блокувати ініціативу всіх решата... Правильно зробила Великобританія, що покинула цю ******...
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04.05.2022 18:40 Відповісти
фу.. не МЫкай никогда.. это только кацапам свойственно... полная деградация личности... есть местоимение Я... тем более в комментах...
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04.05.2022 19:52 Відповісти
😁 Тобі лайкають цікаві люди! У однієї - єврейський прапор, у одного - британський. Навфщ ж вони туди рвонули, якщо там так погано? 😁 Знаю-знаю, англійці вийшли з ЄС. Але все ж таки цікаві персонажі. Які не світяться на Цензорі, з'являючись лише під певні дискусії і теми. Тому, що боти? 🤔
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04.05.2022 19:05 Відповісти
Британия, Израиль - не являются членами ЕС. Равно как и Канада с США.
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04.05.2022 19:22 Відповісти
Чого чекати від гнид...
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04.05.2022 18:29 Відповісти
А як маленька Австрія репрезентує увесь Захід? 🤔
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04.05.2022 18:31 Відповісти
Цей світ ********* корупція і бюрократія .....
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04.05.2022 18:55 Відповісти
I P T V H D

Захід дуже цинічний

А Україна є зразок щирости і чеснот???
Чому тоді прагнете стати частиною цинічного Заходу і навіть маєте через це війну?
Адже простіше було б без війни просто стати частиною не менш щирої і ніразу не корумпованої ерефії.
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04.05.2022 19:24 Відповісти
сучі діти!
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04.05.2022 18:31 Відповісти
Холодный душ нам на голову. Там кстати и ни одна Австрия так думает. Поэтому наскоком в ЕС и с оправданием в качестве идущей войны врядли получится. А с НАТО ещё сложнее, так что давайте смотреть на вещи реальнее и работать над собой, а также возможно искать другие варианты взаимодействия с отдельными странами и группами стран в ЕС, НАТО и не входящими туда
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04.05.2022 18:31 Відповісти
tak a chevo vi zhdali - esli vo vremja voini - vashi zhe sudi otpuskajut zradnikov na volju za 1M griven ? gumanitarku barigi torgujut - na kordonah patok elitnih mashin meshaet zahodu dapamoge i.t.d. vi dumajete tam na zapade tupie i slepije ?
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04.05.2022 18:37 Відповісти
ага. давайте кацапстан призначим гарантом. ти на це ж натякаєш, подоляківський бот?
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04.05.2022 18:37 Відповісти
еще одна ватная подстилка
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04.05.2022 18:31 Відповісти
На жаль для пані Едтштадлер, це цілком можливо не тільки у рамках існуючого законодавства ЄС, а ще й за умов прийняття Радою Європи такої процедури. Питання тільки у фінансуванні такого процесу, що повинен бути у рамках бюджету. І зараз активно обговорюється виділення спеціального секвестру до бюджету ЄС за рахунок виплат до бюджетів деяких країн ЄС. Зокрема йдеться про Угорщину, Словенію та Австрію. Саме вони щось там обіцяли від себе параші за газ. У розріз з рекомендаціями Євіропарламенту. Тому я б порадив пані Едтштадлер менше захоплюватися особистим життям (у тому числі сексом на стороні), а більше приділяти уваги суто професійним обовязкам.
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04.05.2022 18:32 Відповісти
Нажаль гроші москви ще продовжують працювати,зокрема у Австрії,тому для нашого МЗС ще є багато з чим попрацювати.
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04.05.2022 18:32 Відповісти
Австрія є "справжнім авіаносцем" російських спецслужб у Європі.
За словами одного євродипломата з Відня, якого цитує видання, австрійське розвідуправління BFV "вважається настільки скомпрометованим, що на якийсь час його виключали з більшої частини європейської діяльності з обміну розвідданими".
Джерело: https://www.ft.com/content/bd74a542-3ce3-44de-a93a-36dc5929912b
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04.05.2022 18:37 Відповісти
Головне перемогти. І після цього всі ці гниди та ****** навіть писнуть не зможуть.
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04.05.2022 18:32 Відповісти
posle pobedi UA , mnenije Austrii uzhe nekomu nebude interesno....
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04.05.2022 18:33 Відповісти
Как всегда в своем репертуаре, иного не ждали.
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04.05.2022 18:33 Відповісти
А Австріці та Угорці знають, що Імперія вже розпалася?
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04.05.2022 18:33 Відповісти
десять лімонів допомоги від австріяків - це як кинути каліці на паперті підісят копійок
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04.05.2022 18:34 Відповісти
Деякі відомі люди, зірки чи бізнесмени, жертвували Україні більше особисто
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04.05.2022 18:39 Відповісти
каролина,иди ***** вместе с бывшей нашей каролиной-лорак-в попак...
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04.05.2022 18:34 Відповісти
Все по ділу. З Бєней під санкціями, без нормальних судів із Портновим під санкціями і моносбродом нас туди ніколи не візьмуть.
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04.05.2022 18:35 Відповісти
Каролину Едтштадлер в Бучу, для замены мнения.
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04.05.2022 18:35 Відповісти
На місці Кулеби я б прямо запитав у цих Австрія, про які такі євроцінності вони кажуть весь час??? Яких європейських цінностей нема в українців, а є у них, про що вони? Боятися платити 50 більше на місяць за паливо і за це закрити очі на геноцид поруч у центрі Європи - це їх цінності? Чи може класти життя заради демократії і захисту саме спільної Європи скоріш? Бридота продажна...
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04.05.2022 18:35 Відповісти
я уже всем сказал после всего увиденного. Будет референдум по вступлению в ЕС, - проголосую против. В такой мерзости не хочу находиться. Лучше создавать союзы с норм. странами а не г*ом.
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04.05.2022 23:43 Відповісти
все ватне лайно почало розкриватися, всі консерви повилазили та відробляють подачки хазяїв з кремля.
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04.05.2022 18:35 Відповісти
Ну от.Можливо до порохоботів нарешті дійде що нас із нашою корупцією і відкатами не чекають в ЄС і в НАТО прямо зараз.Хоча після цієї війни цей процес звісно пришвидшиться.А Австрія просто оголошує те що думають більшість країн ЄС.Такий собі цап-відбувайло.
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04.05.2022 18:37 Відповісти
До чого тут порохобити?))) Манія?
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04.05.2022 18:46 Відповісти
Спочатку зебіли вибирають зелених гнид - корупціонерів і відкатників. А потім кажуть "ну, нас з нашими корупціонерами і відкатами ніхто там не чекає". Цинічність чи тупість, от в чому питання? Але то, що вони - вороги України, це - факт.
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04.05.2022 18:47 Відповісти
Ну подумайте чи довірили б ви свої гроші і власніть зеленим гнидам ?! Ні ! Політики Австрії корумповані, однак це політична корупція вищого рівня, а в австрійців є нормальні суди, високий рівень життя, відсутність корупціїї і так далі.
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04.05.2022 18:37 Відповісти
то все ж є корупція чи немає?
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04.05.2022 18:47 Відповісти
Я вас правильно зрозумів, що брать бабло у путлера - це ок, а брать бабло у коломойського - не ок?
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04.05.2022 18:49 Відповісти
Дивіться, як би нам вас потім не довелося до себе приєднувати.
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04.05.2022 18:37 Відповісти
Вообще ЕС со всеми этими австриями-германиями-франциями, управляемыми коррумпированными и продажными бюрократами в Брюсселе - это болото, которое вообще-то Украине не нужно. Какие плюсы членство там даёт стране? Ну кроме некоторого чувства сопричастности... Это бюрократическая система на которой жируют чиновники. Это уже не тот "Общий Рынок" 70-х годов. Я понимаю бритов, вышедших из этого гадюшника. И теперь они, не глядя на "объединённую Европу" лучше кого-либо помогают Украине. Так что думаю это ЕС должны тянуть туда Украину, а не наоборот.

Вот НАТО - это да, это нужная вещь.
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04.05.2022 18:39 Відповісти
Нам Потрібен Східно-Європейський ЄС - не стільки принципово, як він назитись буде, можно навіть Східно-Північний щоб багаті і могутні країни Європи були з нами, а не з Жабоїдами і швабами. В таком ЄС не повинно бути мадярів обриганих нівкоєму разі. Німці з Французами хай самі там сидять в 69 позі, і навипередки дзвонять в бункер за новими вказівками. Тільки газо і нафтопроводи з рабсії їм відрізати. і Ще подивимось хто буде заможніший, жабо-****** без дешевих корупційних нафти-газу від путлєра, чи могутні Польща і Україна!
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04.05.2022 18:45 Відповісти
Згоден!
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04.05.2022 18:59 Відповісти
ЕС как такой нужен. Но уже реформированный без коммунистически либерастической прослойки, которая наросла в 2000-ых.
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04.05.2022 20:53 Відповісти
Родина Гитлера как никак. Кстати никто не задумывался почему Австрия не была разрушена РККА как Германия например? Вся Европа в руинах а Австрия нет.
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04.05.2022 18:40 Відповісти
Роздовбаєм москалів, припиниться підгодовування кремлівських підгавкувачів на Заході.
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04.05.2022 18:40 Відповісти
Европа надто довго жирно і тихо жила...
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04.05.2022 18:42 Відповісти
Я думаю чого це вони приймають сирійських ,африканських біженців--це ж дешева раб сила..А українців і Україну ,чого так не приймають в ЕС..бо відчувають конкуренцію..Наші люди більш кваліфіковані,
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04.05.2022 18:45 Відповісти
Більшість біженців із Сирії та Африки живуть на соціалку, не хочуть працювати та не хочуть вчити мову, австрійці і німці дуже ******* "жертв" а сильні нації для них це небезпека.
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04.05.2022 18:51 Відповісти
Немає нічого неможливого.
Робіть і все.
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04.05.2022 18:46 Відповісти
Ну навачти нас "західним ціностям" не потрібно. Наразі для Австрії "цінності" це сосиски, пиво і дешева побутова хімія. А не права людини чи життя людини)
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04.05.2022 18:49 Відповісти
Тільки повне знищеня мордору відкриє двері Україні до цивілізованого світу. Бо в цьому випадку сам цивілізований світ набере повну ознаку цивілізованості.
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04.05.2022 18:50 Відповісти

А это еще одна кремлевская консерва. Причем по лицу невесты видно что еще та консерва.
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04.05.2022 18:50 Відповісти
Баба яга и кощей бессмертный...
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04.05.2022 19:03 Відповісти
Это же Басков!
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04.05.2022 22:21 Відповісти
Тому, що підараси.
Пристосуванці, не більше.
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04.05.2022 18:52 Відповісти
надала Червоному Хресту та іншим НУО допомогу у розмірі 17,5 млн євро

Тобто отому кацапському червоному хресту ?
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04.05.2022 18:56 Відповісти
*** на австрію . Україна понад усе ! 🇺🇦😎👍
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04.05.2022 19:00 Відповісти
Это уже прогресс по сравнению с тем, какую пургу нес их министр иностранных дел...
И срок пять-десять лет на процесс присоединения на зраду никак не тянет. Вполне реальные цифры. Если смотреть на вещи реально.
Хотя это и не отменяет того факта, что Австрия это гнилая кремлевская подстилка.
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04.05.2022 19:01 Відповісти
Мы должны сами у себя навести порядок , и построить европу у себя в стране .Пока у нас не будут работать государственные институты , а править бал будут всякие портновы и прочая нечисть , от нас будут держаться на расстоянии...
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04.05.2022 19:01 Відповісти
То в ЄС на першому місці не цінності, а гроші? Так треба розуміти Австрію та іже з нею?
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04.05.2022 19:02 Відповісти
И как вы думаете имеет шанс Украина стать даже кандидатом в члены ЕС?
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04.05.2022 19:03 Відповісти
Да додавят этих "посипак" рашистских,если Германия и Франция уже говорят о включении Украины в ЕС,то на этих клопов никто смотреть не будет,тем более что это всего лишь мнение НЫНЕШНЕГО правительства остеррайха,кто там будет через год-два никому неизвестно.
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04.05.2022 19:07 Відповісти
А австрияки не боятся того, что если у украинцев отобрать мечту, то она вполне может разочароваться, и тогда новый раздел Европы станет вполне реальной перспективой. Германия снова хочет берлинскую стену?
А если бы Украина сдастся, то такое вполне может быть.
В общем, Австрии лучше сейчас не отсвечивать.
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04.05.2022 19:08 Відповісти
Украина не сдастся,даже не мечтай об этом,гнилая,вонючая лахта.
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04.05.2022 19:10 Відповісти
Значит, будет УАНР - Украинская австрийская народная республика.
Так и быть.
Будем и там австрийских орков уничтожать.
Готовьтесь, фашисты.
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04.05.2022 19:10 Відповісти
Хто б казав. Туреччина подала заявку ще у 1987, що не завадило пів-ЄС, включно з тією ж Австрію, які подавали пізніше, бути прийнятими "не у свою чергу" раніше. Тобто хай Австрія не намагається зробити вигляд, наче тут час очікування, а не специфіка конкретної країни, є вирішальним
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04.05.2022 19:11 Відповісти
Так и есть. В ЕС берут или маленькие страны, или изначально богатые. Украина слишком большая страна с преимущественно небогатым населением. Это опасно для стран с передовым уровнем жизни в ЕС. Но всё в руках Украины. Уже несколько лет как (и будет в дальнейшем продолжаться) ведутся меры для достижения необходимого минимума уровня жизни в Украине, в следствии которого Украину можно будет принять в ЕС. Грубо говоря так, чтобы вся страна не переехала в туже Германию, Австрию, и не подала дружненько всей страной на социалку. Чтобы эта социалка была невыгодна абсолютно для каждого украинца, и не манила людей. Только тогда такую большую страну как Украина примут в ЕС. Но сейчас, всеми инструментами и рычагами помогали по вопросам повышению уровня жизни внутри Украины. Короче, не "рыбу", а "удочку".
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04.05.2022 19:12 Відповісти
тобто Україна у війні з рашистом оберігає "європейську рибу" від "рашистського спінінга",а "європейська риба" не хоче поділитися частиною своєї риби і закинути її ,для приплоду,в українське озеро???
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04.05.2022 19:32 Відповісти
РАША КУПИЛА АВСТРІЮ З ПАТРОХАМИ!
ВИКИНУТИ З ЄС РАЗОМ З УГОРЩИНОЮ!
АВСТРО-УГОРСЬКУ ІМПЕРІЮ НЕХАЙ ВІДНОВЛЮЮТЬ!
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04.05.2022 19:13 Відповісти
А як в Австрії дивляться на орківський десант? Чекати 5... 10 років не треба.
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04.05.2022 19:17 Відповісти
позор несмываемый всем **************-австрии,сербии,венгрии!
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04.05.2022 19:41 Відповісти
когда платишь кровью возможно вступить не только в ЕС... австрийцы пока этого не понимают.... когда рашисты пришлют им на сдачу от торговли пару ракет возможно тогда поймут цену крови...
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04.05.2022 20:12 Відповісти
австрія та венгрія за російським кораблем
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04.05.2022 20:45 Відповісти
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04.05.2022 22:00 Відповісти
 
 